Raiffeisen Bank accelerează finanțările sustenabile: 24% din creditele corporate sunt verzi. Banca primește rating ESG „3” de la Sustainable Fitch

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank România își crește accelerat finanțările sustenabile și își consolidează strategia ESG: aproape un sfert din creditele acordate companiilor sunt deja verzi, iar 4 din 10 credite ipotecare noi finanțează locuințe eficiente energetic. Evoluția a fost confirmată de Sustainable Fitch, care a acordat băncii rating ESG „3”, cu un scor de 62.

Roxana Barbato: Vom continua să susținem proiecte care generează valoare pe termen lung pentru clienții noștri, comunități și economieFinanțările verzi cresc acceleratComponenta socială: finanțări de 1,7 miliarde lei

Roxana Barbato: Vom continua să susținem proiecte care generează valoare pe termen lung pentru clienții noștri, comunități și economie

Acest rating ESG reflectă progresele realizate în consolidarea guvernanței, gestionarea responsabilă a riscurilor de mediu și sociale și sprijinirea tranziției către o economie durabilă. Ne oferă un reper independent pentru a calibra în continuare strategia de finanțare și politicile interne și pentru a prioritiza acțiunile viitoare. Vom continua să susținem proiecte care generează valoare pe termen lung pentru clienții noștri, comunități și economie.”, declară Roxana Barbato, Director ESG și Sustenabilitate, Raiffeisen Bank România.


Evaluarea Sustainable Fitch reflectă performanța, angajamentele și modul în care Raiffeisen Bank România integrează criteriile de mediu, sociale și de guvernanță în strategia, activitatea și procesele sale de management.

Finanțările verzi cresc accelerat


Astfel, în dimensiunea de mediu, în 2024, Raiffeisen Bank a continuat finanțările sustenabile, acestea reprezentând 24% din totalul finanțărilor acordate destinate clienților corporate, iar 39% din noile credite ipotecare au fost acordate pentru clădiri cu certificat de performanță energetică clasa A sau superioară.

În paralel, banca monitorizează și raportează emisiile operaționale din Scope 1, 2 și 3, precum și emisiile finanțate, angajându-se să reducă intensitatea emisiilor finanțate din portofoliul corporate cu 21,6% până în 2030, contribuind totodată la obiectivul grupului Raiffeisen Bank International de reducere a emisiilor operaționale cu 42% până în 2030, în vederea atingerii neutralității climatice până în 2050.

Componenta socială: finanțări de 1,7 miliarde lei


În dimensiunea social, banca a alocat 1,7 miliarde lei pentru credite încadrate ca sociale, destinate clienților corporate, susținând proiecte cu impact pozitiv asupra comunităților și economiei reale.


În ceea ce privește guvernanța corporativă, Raiffeisen Bank respectă standardele internaționale privind drepturile omului și aplică cele mai bune practici de guvernanță, asigurând integrarea responsabilă a criteriilor ESG în procesele decizionale.

Prin aceste inițiative, Raiffeisen Bank își consolidează poziția în finanțarea tranziției către o economie durabilă, într-un context în care criteriile ESG devin tot mai importante pentru investitori, clienți și autorități de reglementare.

By Gabriela Dinu
