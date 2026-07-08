Cum a evoluat sistemul bancar în 2025: profit, active, fuziuni, bănci cu capital autohton vs capital străin

Sistemul bancar românesc a încheiat anul 2025 cu un profit de peste 15,4 miliarde de lei, în creștere cu 8,8% față de anul precedent, în pofida majorării semnificative a costurilor cu provizioanele pentru riscuri. Datele prezentate de BNR arată un sector bancar solid, aflat însă într-un amplu proces de consolidare prin fuziuni și reorganizări.

Profit de 15,44 miliarde de lei în 2025

Sistemul bancar din România a raportat un profit net de 15,44 miliarde de lei la finalul anului 2025, cu 1,24 miliarde de lei peste nivelul din 2024, potrivit Raportului anual al Băncii Naționale a României.

Din cele 29 de instituții de credit care activau pe piața românească la sfârșitul anului trecut, 21 au încheiat anul pe profit, însumând câștiguri de 15,82 miliarde lei, în timp ce opt instituții au raportat pierderi totale de aproximativ 380 milioane lei, arată raportul BNR.

Creșterea profitului a fost susținută în principal de majorarea rezultatului operațional, însă a fost parțial temperată de creșterea puternică a ajustărilor pentru deprecierea activelor financiare. Acestea au urcat cu peste 54%, de la 1,8 miliarde lei în 2024 la aproape 2,8 miliarde lei în 2025, ceea ce arată că băncile au constituit provizioane mai consistente pentru acoperirea riscurilor.

BNR despre profitul sistemului bancar

„Profitabilitatea asigură o bună capacitate de absorbție a unor eventuale șocuri, în special în actualul context macroeconomic și geopolitic, marcat de un grad ridicat de incertitudine”.

Activele bancare se apropie de pragul de un trilion de lei

Activele nete ale sistemului bancar au ajuns la 957,4 miliarde lei la finalul lui 2025, în creștere cu 8,6% față de anul anterior. Ritmul de expansiune s-a temperat însă comparativ cu anii precedenți, după avansuri de 14,6% în 2023 și 9,8% în 2024.

2025, anul marilor fuziuni din sistemul bancar

Anul trecut a adus fuziuni precum integrarea OTP în Banca Transilvania, fuziunea Alpha Bank România cu UniCredit integrarea First Bank în Intesa Sanpaolo; transformarea Credit Europe în Nexent Bank.

În același timp, pe piața bancară au intrat operațional Banca de Investiții și Dezvoltare și sucursala PKO Bank Polski, iar Aedificium Banca pentru Locuințe și-a încetat activitatea.

Capitalul străin rămâne dominant în funcție de active

Potrivit BNR, băncile cu capital majoritar străin și sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre UE și-au majorat cota de piață după active de la 62,4% la 63,2%. În schimb, ponderea băncilor cu capital privat românesc a scăzut la 22,5%, iar cea a băncilor de stat a rămas stabilă la 14,3%.

Însă, dacă ne uităm după structura capitalurilor proprii și nu după active, capitalul românesc a devenit majoritar în sistem, ajungând la 57,4% din totalul capitalului, față de 51,6% în anul anterior. Evoluția este explicată aproape exclusiv de majorarea capitalului instituțiilor de credit aflate în proprietatea statului, a căror pondere a crescut de la 12,6% la 19,7%, mai arată cifrele BNR.

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