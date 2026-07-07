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BCR, Co-Aranjor al emisiunii de obligațiuni Autonom de 30 milioane de euro, a treia finanțare consecutivă legată de obiective de sustenabilitate. Cosmina Plaveti: Credem că această tranzacție poate fi un reper pentru piață

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

BCR a participat, în calitate de Co-Aranjor, la emisiunea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro realizată de Autonom Services, cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Emisiunea, suprasubscrisă și programată pentru listare la Bursa de Valori București, reprezintă a treia finanțare consecutivă a companiei corelată cu obiective de sustenabilitate.

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BCR, Co-Aranjor la emisiunea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro a Autonom Services S.A.Cosmina Plaveti: Credem că această tranzacție poate fi un reper pentru piață Reducerea emisiilor și creșterea ponderii femeilor în management, printre țintele asumateAutonom a atras până acum peste 420 milioane euro prin finanțări sustenabileBCR: Piața de capital oferă companiilor surse alternative de finanțare

BCR, Co-Aranjor la emisiunea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro a Autonom Services S.A.

Tranzacția a fost coordonată de un consorțiu format din BCR, BRD Groupe Société Générale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank. Obligațiunile au o maturitate de cinci ani și o dobândă fixă de 5,97% pe an, aceasta fiind a patra emisiune de obligațiuni realizată de Autonom pe piața locală de capital.

Cosmina Plaveti: Credem că această tranzacție poate fi un reper pentru piață

„Autonom este un emitent recurent, care în șapte ani de prezență la Bursa de Valori București a construit un istoric de încredere și a marcat mai multe premiere pentru piața locală. Vorbim despre o companie antreprenorială cu viziune de dezvoltare, care are maturitatea de a include piața de capital în strategia de finanțare. De aceea, credem că această tranzacție poate fi un reper pentru piață și ne dorim să însoțim, cu aceeași expertiză și implicare, și alți emitenți români în drumul lor către BVB”, a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking, BCR.

Reducerea emisiilor și creșterea ponderii femeilor în management, printre țintele asumate

Emisiunea este structurată în baza Documentului Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate al Autonom, validat de Sustainalytics. Printre indicatorii de performanță asumați se numără reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030, precum și creșterea ponderii femeilor în funcții de management la 46% până în 2030.

Autonom a atras până acum peste 420 milioane euro prin finanțări sustenabile

Până în prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare corelate cu obiective de sustenabilitate, dintre care 108 milioane de euro prin emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat și 15 milioane de euro printr-o finanțare acordată de Banca Europeană de Investiții. Compania beneficiază de un rating B+, cu perspectivă Stabilă, acordat de Fitch Ratings și reconfirmat în 2026.

BCR: Piața de capital oferă companiilor surse alternative de finanțare

Pentru BCR, tranzacția confirmă rolul băncii de partener al companiilor românești în accesarea pieței de capital și angajamentul de a susține dezvoltarea pieței locale de obligațiuni corporative, inclusiv prin instrumente care integrează obiective de sustenabilitate. De altfel, banca amintește în permanență clienților companii că diversificarea surselor de finanțare oferă flexibilitate, reziliență în perioade de volatilitate și acces la o bază mai largă de investitori, iar pieței îi aduce profunzime și repere de preț.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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