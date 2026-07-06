Primaria Sectorului 1 vrea să introducă plata cu cardul în piețele din sector. Ce prevede proiectul pilot cu Visa Romania

Comercianții și clienții din piețele agroalimentare administrate de Primăria Sectorului 1 ar putea avea acces la mai multe opțiuni de plată electronică, după ce administrația locală propune aprobarea unui acord de cooperare cu Visa Europe România. Proiectul, aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 9 iulie, vizează testarea unor soluții moderne de acceptare a plăților, fără costuri pentru bugetul local.

Primăria Sectorului 1 și Visa Europe România intenționează să colaboreze într-un proiect pilot destinat accelerării digitalizării comerțului tradițional din piețele agroalimentare.

Potrivit proiectului de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din 9 iulie, acordul stabilește cadrul de cooperare pentru identificarea și testarea unor soluții care să permită comercianților și producătorilor locali să accepte mai ușor plăți electronice.

Inițiativa nu implică alocarea de fonduri din bugetul local și urmărește, totodată, schimbul de experiență și de bune practici privind digitalizarea comerțului.

Printre activitățile prevăzute în acord se numără evaluarea și testarea unor soluții moderne de acceptare a plăților, inclusiv plata direct pe telefonul comerciantului prin tehnologii precum SoftPOS și Tap to Phone.

De asemenea, partenerii vor identifica una sau mai multe piețe în care să fie implementat proiectul pilot, vor organiza sesiuni de informare și educație pentru comercianți, producători și consumatori și vor realiza materiale de informare pentru piețele participante.

Proiectul prevede și colaborarea cu bănci, procesatori de plăți și alți parteneri din industrie pentru identificarea unor soluții adaptate nevoilor comercianților din piețe.

La finalul etapei pilot, rezultatele vor fi evaluate pe baza unor indicatori precum numărul comercianților care adoptă plata electronică și gradul de utilizare al acestor metode de plată. În funcție de concluzii, administrația locală va decide împreună cu partenerii dacă proiectul poate fi extins și în alte piețe administrate de Sectorul 1.

De ce este important

Proiectul vine într-un context în care România continuă să înregistreze un nivel redus al acceptării plăților electronice în anumite segmente ale comerțului, mai ales în piețele agroalimentare, unde numerarul rămâne metoda de plată preferată de comercianți. Soluții precum SoftPOS și Tap to Phone pot facilita acceptarea plăților cu cardul sau telefonul direct pe un smartphone compatibil, fără necesitatea unui terminal POS tradițional, reducând astfel costurile pentru comercianți și barierele de adoptare a plăților digitale.