ProCredit Bank introduce noi maturități pentru depozite. Ce dobânzi oferă la economiile în lei și euro. Ștefan Manole: Observăm o cerere crescută pentru soluții de economisire simple și flexibile

ProCredit Bank își extinde, începând cu 6 iulie, oferta de depozite la termen pentru persoanele fizice, introducând noi maturități atât pentru economisirea în lei, cât și în euro. Clienții pot alege acum dintre cinci scadențe pentru fiecare monedă, iar dobânzile ajung până la 7,15% pe an pentru depozitele în lei și până la 2,70% pentru cele în euro.

Dobânzile ajung la 7,15% pentru economiile în lei

Depozitele în lei pot fi constituite începând cu 500 lei, cu dobânzi anuale cuprinse între 5,00% și 7,15%, în funcție de maturitate. Pentru depozitele în euro, suma minimă este de 500 euro, iar dobânzile ajung până la 2,70% pe an.

Dobânzi depozite în lei:

•1 lună – 5,00%

•3 luni – 6,50%

•6 luni – 7,00%

•9 luni – 7,15%

•12 luni – 6,80%

Dobânzi depozite în euro:

•1 lună – 1,60%

•3 luni – 2,00%

•6 luni – 2,55%

•9 luni – 2,70%

•12 luni – 2,50%

ProCredit Bank introduce cinci maturități pentru depozitele în lei și euro

Potrivit băncii, diversificarea maturităților răspunde unui comportament de economisire tot mai variat, în care clienții își structurează plasamentele în funcție de orizontul de timp și nivelul de lichiditate dorit.



În ultimii ani, ProCredit Bank și-a consolidat segmentul de retail banking, în paralel cu dezvoltarea canalelor digitale, inclusiv prin lansarea unei noi versiuni a aplicației de mobile banking, care simplifică administrarea conturilor și accesul direct la produsele de economisire.

Ștefan Manole: Observăm o cerere crescută pentru soluții de economisire simple și flexibile

„Observăm o cerere crescută pentru soluții de economisire simple și flexibile, care să permită clienților să își gestioneze mai eficient lichiditățile. Extinderea gamei de depozite reflectă această evoluție și continuă direcția noastră de a oferi produse transparente și relevante pentru nevoile actuale”, a declarat Ștefan Manole, CEO ProCredit Bank România.



