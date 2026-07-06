Stiri de top

ProCredit Bank introduce noi maturități pentru depozite. Ce dobânzi oferă la economiile în lei și euro. Ștefan Manole: Observăm o cerere crescută pentru soluții de economisire simple și flexibile

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

ProCredit Bank își extinde, începând cu 6 iulie, oferta de depozite la termen pentru persoanele fizice, introducând noi maturități atât pentru economisirea în lei, cât și în euro. Clienții pot alege acum dintre cinci scadențe pentru fiecare monedă, iar dobânzile ajung până la 7,15% pe an pentru depozitele în lei și până la 2,70% pentru cele în euro.

Contents
Dobânzile ajung la 7,15% pentru economiile în leiProCredit Bank introduce cinci maturități pentru depozitele în lei și euroȘtefan Manole: Observăm o cerere crescută pentru soluții de economisire simple și flexibile

Dobânzile ajung la 7,15% pentru economiile în lei

Depozitele în lei pot fi constituite începând cu 500 lei, cu dobânzi anuale cuprinse între 5,00% și 7,15%, în funcție de maturitate. Pentru depozitele în euro, suma minimă este de 500 euro, iar dobânzile ajung până la 2,70% pe an.

Dobânzi depozite în lei:
•1 lună – 5,00%
•3 luni – 6,50%
•6 luni – 7,00%
•9 luni – 7,15%
•12 luni – 6,80%

Dobânzi depozite în euro:
•1 lună – 1,60%
•3 luni – 2,00%
•6 luni – 2,55%
•9 luni – 2,70%
•12 luni – 2,50%

ProCredit Bank introduce cinci maturități pentru depozitele în lei și euro

Potrivit băncii, diversificarea maturităților răspunde unui comportament de economisire tot mai variat, în care clienții își structurează plasamentele în funcție de orizontul de timp și nivelul de lichiditate dorit.


În ultimii ani, ProCredit Bank și-a consolidat segmentul de retail banking, în paralel cu dezvoltarea canalelor digitale, inclusiv prin lansarea unei noi versiuni a aplicației de mobile banking, care simplifică administrarea conturilor și accesul direct la produsele de economisire.

Ștefan Manole: Observăm o cerere crescută pentru soluții de economisire simple și flexibile

„Observăm o cerere crescută pentru soluții de economisire simple și flexibile, care să permită clienților să își gestioneze mai eficient lichiditățile. Extinderea gamei de depozite reflectă această evoluție și continuă direcția noastră de a oferi produse transparente și relevante pentru nevoile actuale”, a declarat Ștefan Manole, CEO ProCredit Bank România.


You Might Also Like

BCR premiază cu 100.000 de lei liceele cu cel mai mare progres la Bacalaureat. Nicoleta Deliu-Pașol: Prin BacUp premiem progresul și arătăm că media unei țări spune mai mult despre viitorul ei decât performanța de vârf

BCR Seed Starter lansează Startup Playbook, ghid pentru startup-urile aflate la prima rundă de finanțare

ING Bank România include Disney+ în pachetul ING Extra. Clienții primesc acces la platforma de streaming direct din Home’Bank

BCR câștigă cinci premii EFFIE 2026 pentru ZBOR și Programul de Beneficii George. Banca, pe locul al doilea în topul celor mai premiate branduri din România. Ionuț Stanimir: Marketingul are valoare atunci când pornește de la oameni și generează un impact real în viața lor

Dezbatere despre ROBOR la ASE. BNR explică de ce manipularea indicelui este „aproape imposibilă”

TAGGED: , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Dezbatere despre ROBOR la ASE. BNR explică de ce manipularea indicelui este „aproape imposibilă”
Next Article BCR câștigă cinci premii EFFIE 2026 pentru ZBOR și Programul de Beneficii George. Banca, pe locul al doilea în topul celor mai premiate branduri din România. Ionuț Stanimir: Marketingul are valoare atunci când pornește de la oameni și generează un impact real în viața lor
- Publicitate -
Lost your password?