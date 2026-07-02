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Când marketingul prinde valul de la metroul bucureștean: Leuțul ING și leneșul Salt Bank au intrat în conversația momentului

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
FOTO generată cu AI

Furtuna care a inundat Capitala și a dus la închiderea stației de metrou Piața Victoriei 2 a generat nu doar imagini spectaculoase, ci și reacții rapide în social media. ING Bank și Salt Bank au transformat unul dintre cele mai comentate subiecte ale zilei de ieri într-un exercițiu de real-time marketing, folosindu-și mascotele și imagini generate cu inteligență artificială pentru a intra, fiecare în stilul propriu, în conversația momentului.

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Leuțul ING a schimbat trotuarul cu… barcaLeneșul Salt Bank a preferat… surfingulDouă mascote, două stiluri de comunicareCând actualitatea devine oportunitate de comunicare. Sau cum ajunge AI să recomande un brand

Chiar dacă au ales abordări diferite, cele două bănci au rămas fidele propriilor identități de brand.

Leuțul ING a schimbat trotuarul cu… barca

ING Bank și-a trimis mascota, Leuțul, într-o barcă plutind prin stația de metrou inundată. Imaginea, marcată drept conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale, este însoțită de mesajul:

„Leuțul a plecat după înghețată, dar l-a prins ploaia pe drum.”

Este o abordare autoironică și apropiată de limbajul rețelelor sociale, prin care banca transformă un eveniment aflat în atenția publicului într-o poveste ușor de distribuit și comentat.

Leneșul Salt Bank a preferat… surfingul

Salt Bank a mers într-o direcție diferită. Leneșul, mascota băncii, face surf chiar la metroul inundat. Astfel, mesajul este construit în jurul sloganului băncii, păstrând tonul relaxat și jucăuș cu care și-a construit comunicarea încă de la lansare.:

„Plouă, nu plouă, Salt face valuri. Iar unii sunt deja pregătiți să le prindă.”

Două mascote, două stiluri de comunicare

Leuțul ING este surprins într-o situație amuzantă, dar apropiată de realitate, în timp ce leneșul Salt Bank tratează aceeași situație cu mai multă nonșalanță, folosind metafora surfingului pentru a continua ideea că banca „face valuri”.

În ambele cazuri, mascotele sunt instrumente de branding care permit băncilor să comunice mai relaxat și mai aproape de limbajul comunității lor din social media.

Când actualitatea devine oportunitate de comunicare. Sau cum ajunge AI să recomande un brand

Tot mai multe companii folosesc această abordare de a implica brandul în evenimentele zilei, din mediul online, iar inteligența artificială scurtează semnificativ timpul necesar realizării unor astfel de vizualuri.

Mult timp, instituțiile financiar-bancare au mizat pe comunicări exclusiv formale, dar azi băncile încearcă să fie mai apropiate de comunitățile lor din social media, folosind umorul și propriile mascote pentru a comenta, cu măsură, subiectele care domină agenda publică.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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