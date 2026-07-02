Banca Transilvania realizează prima plată inițiată de un agent AI în România, în parteneriat cu Visa. Oana Ilaș: Contribuim la următoarea etapă a ecosistemului de plăți

Banca Transilvania, în colaborare cu Visa, a finalizat prima sa plată inițiată de un agent de inteligență artificială în numele unui client, în cadrul unui proiect pilot european de comerț asistat de AI. Tranzacția a fost realizată la Brick Depot – Magazin Certificat LEGO®, comerciant partener BT, folosind date reale de card și infrastructura existentă de plăți, preciezează banca.

Banca Transilvania a finalizat prima sa plată inițiată de un agent AI

Iniţiativa este parte a programului Visa Agentic Ready. Plata a fost realizată utilizând date reale de card și infrastructura existentă a comercianților, demonstrând modul în care agenții AI pot finaliza în siguranță achiziții în numele consumatorilor, folosind infrastructura de plăți disponibilă astăzi.

Agenții AI pot face acum achiziții reale

Această noutate vine în completarea anunțului publicat de Visa în cadrul evenimentului Visa Payments Forum de la Paris, care a avut loc în 1 iulie a.c., despre faptul că agenții AI pot face acum achiziții reale direct de la comercianții participanți în proiectul-pilot din diverse sectoare, inclusiv retail și turism. În acest context mai amplu al ecosistemului de plăți, Banca Transilvania explorează modul în care aceste noi experiențe pot fi oferite clienților din România în siguranță și la scară largă.

Instrumentele bazate pe inteligență artificială îi ajută tot mai mult pe consumatori să caute informații, să compare opțiuni și să ia decizii de cumpărare. De altfel, România se află printre piețele din Europa Centrală și de Est unde utilizarea AI pentru planificarea călătoriilor, spre exemplu, a devenit deja o practică obișnuită.

La ce folosesc românii inteligența artificală

Aproape două treimi dintre români folosesc instrumente bazate pe inteligenţă artificială atunci când își organizează vacanțele, iar România înregistrează cea mai mare pondere a utilizatorilor care apelează la AI pentru crearea de itinerarii (31%).



Pe măsură ce aceste tehnologii devin tot mai performante, industria plăților explorează posibilitatea ca un asistent digital să poată finaliza în siguranță o plată în numele unei persoane, cu acordul acesteia și sub controlul său deplin. Pilotul din cadrul programului Visa Agentic Ready arată cum pot funcționa plățile inițiate de agenți AI în contexte obișnuite de cumpărare, asigurând în același timp păstrarea consimțământului clientului, a mecanismelor de control ale emitentului și a protecțiilor existente.

Oana Ilaș: Contribuim la următoarea etapă a ecosistemului de plăți, în care agenții AI pot efectua plăți în numele clienților

„Pe măsură ce așteptările clienților continuă să evolueze, este important să explorăm modalități prin care noile experiențe de plată pot îmbina inovația cu încrederea. Colaborarea cu Visa în cadrul programului Agentic Ready ne permite să contribuim la următoarea etapă a ecosistemului de plăți, în care agenții AI pot efectua plăți în numele clienților, folosind o infrastructură care asigură deja scalabilitate, securitate și control”, a declarat Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

Bazat pe aceeași infrastructură de încredere utilizată astăzi

Plata inițiată de agentul AI a fost realizată prin intermediul platformei Visa Intelligent Commerce, folosind aceleași tehnologii de bază care susțin astăzi plățile digitale sigure. Acestea includ capabilități deja bine cunoscute precum tokenizarea, verificarea identității și monitorizarea fraudelor în timp real.

Pentru acest proiect pilot a fost utilizat Visa Payment Passkey, pentru a susține respectarea cerințelor privind Autentificarea Strictă a Clienților (Strong Customer Authentication – SCA) în Europa și pentru a demonstra modul în care fluxurile de plată asistate de AI pot funcționa în conformitate cu cadrul de reglementare actual.

Elena Ungureanu: Rolul nostru este să ne asigurăm că fiecare plată rămâne sigură, transparentă și de încredere.

„Agenții AI și-au dovedit abilitatea de a iniția plăți în medii reale, iar rolul nostru este să ne asigurăm că fiecare plată rămâne sigură, transparentă și de încredere. Prin conectarea băncilor, comercianților și sistemelor AI prin rețeaua noastră, facem posibilă această nouă etapă a comerțului, folosind infrastructura și mecanismele de protecție Visa deja existente”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Prin participarea la acest program, Banca Transilvania se alătură eforturilor internaționale de a defini viitorul plăților digitale, în care inteligența artificială ar putea deveni un intermediar activ între consumator și procesul de achiziție.

De altfel, acest pas vine la aproximativ patru luni după ce Banca Transilvania a devenit prima bancă din România inclusă în programul Visa Agentic Ready, inițiativa prin care Visa testează și dezvoltă viitoarea generație de plăți asistate de inteligență artificială. Acum, proiectul a trecut de la etapa de pregătire la prima tranzacție realizată în condiții reale.

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