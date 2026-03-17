BT, prima bancă din România inclusă în programul Visa Agentic Ready. Oana Ilaş: Banca Transilvania contribuie la modelarea viitorului plăților inteligente și sigure

Banca Transilvania este prima bancă din România care face parte din programul Visa Agentic Ready, inițiativă prin care Visa, lider global în plăți digitale, pregătește ecosistemul de plăți pentru noua eră a comerțului autonom, bazat pe tranzacții comerciale inițiate de agenți bazați pe inteligență artificială.

BT participă atât la testarea, cât și la dezvoltarea noilor soluții de comerț agentic.

Programul este lansat inițial în Europa și oferă un cadru structurat pentru testarea și validarea tranzacțiilor realizate cu ajutorul agenților AI. În prima etapă, participanții vor colabora cu Visa și cu comercianți pentru a evalua modul în care aceste plăți pot funcționa în condiții de siguranță și la scară largă, în medii de producție controlate. Europa a fost aleasă ca punct de plecare pentru implementarea inițiativei datorită nivelului ridicat de adopție a tehnologiilor precum tokenizarea, autentificarea biometrică și sistemele avansate de securitate – capabilități deja integrate în rețeaua globală Visa.

Elena Ungureanu: Visa își propune să construiască infrastructura de încredere care va permite agenților AI să inițieze plăți în siguranță

„România este o piață extrem de dinamică în adoptarea noilor tehnologii de plată. Implicarea Băncii Transilvania în programul Visa Agentic Ready arată deschiderea ecosistemului local către următoarea generație de experiențe de comerț digital. Prin această inițiativă, Visa își propune să construiască infrastructura de încredere care va permite agenților AI să inițieze plăți în siguranță, oferind consumatorilor experiențe de cumpărare mai simple, mai inteligente și mereu sub controlul lor. Credem că acest tip de inovație va deschide oportunități importante pentru consumatori, comercianți și instituții financiare din România, contribuind la dezvoltarea unui comerț inteligent, personalizat și eficient.”, declara Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Oana Ilaş: Banca Transilvania contribuie la modelarea viitorului plăților inteligente și sigure

„Banca Transilvania este încântată să se alăture programului Visa Agentic Ready și să contribuie la modelarea viitorului plăților inteligente și sigure. Pe măsură ce comerțul bazat pe AI accelerează, obiectivul nostru este ca atât consumatorii, cât și companiile să beneficieze de experiențe de plată fluide, sigure și scalabile.”, spune si Oana Ilaş Director General Adjunct Retail Banking Banca Transilvania.

Ce va face acest program

Prin acest program, Visa urmărește să accelereze dezvoltarea unui model de comerț inteligent și programabil, în care agenții digitali pot iniția și gestiona tranzacții în numele utilizatorilor, menținând însă controlul final al plăților în rândul consumatorilor.