Patria Bank și Banca de Investiții și Dezvoltare consolidează accesul la finanțare pentru antreprenori și comunități locale

Patria Bank și Banca de Investiții și Dezvoltare au semnat două convenții de garantare, una de portofoliu și una individuală, pentru a sprijini accesul la finanțare al companiilor locale și al proiectelor de investiții derulate de administrațiile publice. Prin acest parteneriat, banca va putea susține atât IMM-urile, microîntreprinderile și profesiile liberale, cât și investițiile publice locale, prin mecanisme care reduc parțial riscul de credit.

Patria Bank de a susține economia reală prin soluții financiare adaptate nevoilor mediului antreprenorial și ale comunităților din România

Convenția de garantare de portofoliu permite Patria Bank să acorde finanțări pentru investiții și capital de lucru destinate IMM-urilor, microîntreprinderilor, persoanelor fizice autorizate și profesiilor liberale, beneficiind de garanții care acoperă parțial riscul de credit. Programul vizează cu precădere finanțarea proiectelor de investiții, dar include și facilități pentru capital de lucru, contribuind la îmbunătățirea accesului antreprenorilor la resursele necesare dezvoltării afacerilor.

Creditele sunt acordate exclusiv în lei, pentru valori de până la 10 milioane de lei și maturități de până la 120 de luni. Procentul de garantare poate ajunge până la 70%, cu posibilitatea majorării cu încă 10% pentru anumite categorii de beneficiari, precum femeile antreprenor sau companiile inovatoare, încurajând astfel inițiativele cu potențial ridicat de creștere.

Suplimentar, convenția de garantare individuală este destinată proiectelor de investiții realizate de unități administrativ-teritoriale și de entitățile de utilitate publică aflate în subordinea acestora. Prin acest mecanism pot fi susținute investiții care vizează modernizarea infrastructurii locale, dezvoltarea serviciilor publice și îmbunătățirea calității vieții în comunități. Garanția poate acoperi până la 80% din obligațiile aferente creditelor de investiții, iar finanțările pot include atât investiții în active corporale și necorporale, cât și componentele de capital de lucru necesare implementării proiectelor. Valoarea garanțiilor se situează între 5 milioane și 150 de milioane de lei, cu maturități de până la 14 ani.

Valentin Vancea: Oferim clienților noștri un acces mai facil la finanțare pentru proiectele lor de dezvoltare

„Parteneriatul strategic cu Banca de Investiții și Dezvoltare ne permite să oferim clienților noștri un acces mai facil la finanțare pentru proiectele lor de dezvoltare. Pentru antreprenori și autoritățile publice locale, aceste mecanisme de garantare deschid noi oportunități de investiții, fie că vorbim despre extinderea afacerilor, inovare sau modernizarea comunităților. Pentru Patria Bank, astfel de colaborări sunt esențiale în misiunea noastră de a rămâne aproape de clienți și de a le furniza soluții financiare adaptate planurilor lor de creștere”, a declarat Valentin Vancea, CEO Patria Bank.

Teodora Petre: BID extinde capacitatea sistemului financiar de a susține proiecte antreprenoriale și investiții esențiale pentru dezvoltarea comunităților

„Cooperarea dintre BID și sectorul bancar comercial este esențială pentru a transforma instrumentele financiare în investiții concrete în economie. Prin noul parteneriat cu Patria Bank, BID extinde capacitatea sistemului financiar de a susține proiecte antreprenoriale și investiții esențiale pentru dezvoltarea comunităților. Acesta este, de altfel, nucleul strategiei BID, de a reduce decalajele de finanțare și de a mobiliza capital către acele proiecte care generează creștere economică și dezvoltare regională durabilă”, a declarat Teodora Petre, Director Executiv Comercial al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Prin acest parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare, Patria Bank își reafirmă angajamentul de a susține mediul antreprenorial și investițiile publice locale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a economiei și a comunităților din România.