Inflație de 5,9%, euro peste 5,16 lei și o creștere economică de doar 0,9%, sunt estimările CFA România pentru următoarele 12 luni

Analiștii CFA România anticipează o inflație de aproximativ 5,9% în următoarele 12 luni și un curs de peste 5,16 lei/euro, în timp ce economia este așteptată să crească cu doar 0,9% în 2026. Indicatorul arată că încrederea macroeconomică începe să se îmbunătățească ușor, însă fundamentele economiei rămân fragile.

CFA: Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a crescut ușor în luna februarie 2026

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a crescut ușor în luna februarie 2026, cu 1,6 puncte, până la 48,4 puncte, evoluție susținută exclusiv de îmbunătățirea componentei de anticipații.

Astfel, indicatorul care reflectă așteptările analiștilor pentru următoarele 12 luni a urcat la 51,2 puncte, în timp ce componenta condițiilor curente a rămas aproape neschimbată.

Adrian Codirlașu: Componenta de anticipații a indicatorului a continuat să se îmbunătățească în luna februarie

„În contextul unor anticipații de continuare a reducerii deficitului bugetar, componenta de anticipații a indicatorului a continuat să se îmbunătățească în luna februarie. În concordanță cu aceste anticipații, s-au redus și ratele anticipate de finanțare a datoriei publice, precum și deficitul bugetar estimat pentru anul curent”, a declarat Adrian Codirlașu, CFA – Președinte al Asociației CFA România.

Economia încetinește: creștere estimată la doar 0,9% în 2026

În ciuda îmbunătățirii încrederii, tabloul macroeconomic rămâne unul fragil. Analiștii estimează o creștere economică de doar 0,9% pentru 2026, în scădere față de ritmul actual de 0,8%, ceea ce indică o economie care avansează lent, fără motoare solide de creștere.

Deficitul scade, dar rămâne ridicat

Unul dintre puținele semnale pozitive vine din zona fiscală. Deficitul bugetar este anticipat la 6,1% din PIB, în scădere față de nivelul actual de 7,7%. Totuși, nivelul rămâne ridicat și menține presiunea pe finanțele publice.

În același timp, datoria publică este estimată să urce la 62% din PIB în următoarele 12 luni, semnalând o tendință de creștere continuă.

Leul, sub presiune: curs estimat peste 5,16 lei/euro

Piața valutară rămâne una dintre principalele surse de îngrijorare. Iar datele CFA arat că aproximativ 81% dintre analiști anticipează deprecierea leului, iar cursul mediu estimat pentru următoarele 12 luni este de 5,1642 lei/euro, peste nivelul actual de aproximativ 5,09 lei.

Inflația scade, dar rămâne peste țintă

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni este de aproximativ 5,9%, în scădere semnificativă față de nivelul actual de peste 9%. Deși direcția este clar descendentă, nivelul rămâne peste ținta BNR, ceea ce sugerează că procesul de dezinflație va fi gradual.

Dar, este important de menționat că aceste estimări nu includ impactul recent al conflictului din Iran, ceea ce ar putea adăuga volatilitate suplimentară.

Dobânzile și costul finanțării, în scădere

Pentru românii cu credite, un semnal pozitiv vine din zona dobânzilor. ROBOR la 3 luni este anticipat să scadă la 5,17%, iar randamentele titlurilor de stat sunt estimate la:

*5,56% pentru maturitatea de 5 ani

*5,93% pentru maturitatea de 10 ani

Această evoluție reflectă așteptări de stabilizare și, eventual, relaxare graduală a condițiilor financiare.

Piața imobiliară stagnează

Despre piața imobiliară, economiștii CFA prognozează o stagnare și percepție de supraevaluare.

În ceea ce privește piața rezidențială, analiștii sunt prudenți:

*43% anticipează stagnarea prețurilor

*57% consideră că locuințele sunt supraevaluate

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 14 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.