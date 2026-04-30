Cel mai slab leu din istorie. Cursul BNR ajunge la 5,14 lei pentru un euro, pe fondul crizei politice declanșate de PSD

Leul a intrat într-o zonă de maximă presiune, după haosul politic declanșat de ieșirea PSD de la guvernare. Cursul oficial anunțat de Banca Națională a României confirmă ceea ce piața deja semnalase încă de dimineață: moneda națională atinge cel mai slab nivel din istorie, într-un context dominat de incertitudine politică și lipsă de direcție guvernamentală.

După ieșirea PSD de la guvernare, guvernul condus de liderul PNL, Ilie Bolojan, va fi supus unei moțiuni de cenzură care se va vota pe 5 mai. Numărul semnatarilor sugerează că moțiunea semnată de AUR și PSD ar putea trece, ceea ce aduce tensiune în piață.

EURO ajunge la cel mai ridicat nivel din istorie

În ultimele două zile, presiunea a început să se vadă și în cursul de schimb. Azi, cursul euro anunțat de BNR atinge 5,1417 lei pentru un euro, după ce ieri se situa la 5,10 lei.

Și alte monede s-au depreciat in raport cu leul. Dolarul a ajuns la 4,39 lei, de la un curs de 4,35 lei.

Între timp, dobânda la care se împrumută România azi a crescut la 7,4%

Cursul scapă de sub control: semnalul pieței a fost clar încă de dimineață

Pe piața interbancară, euro a trecut rapid de pragul de 5,14 lei, un nivel cu puternic impact psihologic. Ulterior, cursul oficial publicat de BNR a confirmat tendința: o creștere de aproximativ 0,7%, echivalentul a circa 4 bani într-o singură zi.

Este o mișcare bruscă, care nu vine din senin. Piața valutară reacționează direct la risc. Iar în acest moment, riscul este politic.

Contextul care apasă pe leu: incertitudine totală la București

Deprecierea accelerată a leului vine pe fondul unui haos politic vizibil, care ridică mai multe scenarii simultan:

căderea guvernului

un guvern minoritar fragil

o posibilă coaliție PSD+AUR – risc de indepărtarea pro-europeană!

alegeri anticipate

Pentru investitori, mesajul este simplu: lipsă de stabilitate = risc mai mare = retragere sau protecție. Iar prima reacție este pe curs.

De ce contează atât de mult cursul? Efectele sunt directe pentru români



Inflația revine în prim-plan. Un leu mai slab înseamnă importuri mai scumpe. România importă masiv energie, bunuri de consum și materii prime.

Rezultatul: presiune imediată pe prețuri.

Presiune pe bugetul statului și datoria publică

O parte importantă din datoria României este în valută. Când euro crește, statul plătește mai mult în lei pentru aceeași datorie.

În plus, investitorii cer dobânzi mai mari pentru a finanța un stat perceput ca instabil.

Rate și chirii mai mari pentru populație și firme

Deprecierea monedei nu vine singură. Ea este adesea însoțită de:

creșterea dobânzilor

costuri mai mari de finanțare

presiune pe ROBOR și IRCC.

Pentru români, asta se traduce simplu: rate mai mari la credite.

Și chiriile se scumpesc odată cu creșterea cursului euro, atât pentru populație și firme. Acestea sunt negociate mai mereu în euro.

Pe termen mediu, apare și un risc mai mare: cel legat de ratingul de țară

Dacă dezechilibrele se adâncesc și instabilitatea persistă, agențiile de rating ar putea revizui perspectiva României. O astfel de decizie ar amplifica și mai mult presiunea: mai puțini investitori, costuri mai mari de finanțare și un curs și mai vulnerabil.

Semnalul real: încrederea se erodează

Ceea ce vedem acum nu este doar o mișcare de curs. Este un indicator de încredere. Leul la minim istoric nu este doar o știre de curs valutar. Este un semnal de alarmă.

În lipsa unui răspuns politic clar și rapid, presiunea pe monedă poate continua. Iar efectele cu inflație mai mare, dobânzi mai ridicate și costuri mai mari pentru stat și populație, nu vor întârzia să apară.

