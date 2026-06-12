FOTO. Banca Transilvania și Muzeul Național de Artă al României au lansat un parteneriat cultural major. Omer Tetik, CEO BT: „Considerăm că arta, dincolo de creativitate și viziune, aduce un dialog, aduce educație, aduce comunitatea împreună. Cred că România are nevoie de asta în aceste momente”

Banca Transilvania și Muzeul Național de Artă al României au lansat un parteneriat cultural major pentru perioada 2026–2027, care își propune să aducă arta mai aproape de oameni și să crească vizibilitatea inițiativelor culturale ale MNAR.

BankingNews a fost prezentă la eveniment și redă în exclusivitate declarațiile lui Omer Tetik din cadrul lansării parteneriatului BT–MNAR.

Prezent la lansarea acestui eveniment, Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, a vorbit despre rolul artei într-o perioadă marcată de „prea mult populism și prea mult extremism”.

Implicarea BT, printr-o investiție semnificativă, va amplifica vizibilitatea inițiativelor MNAR – instituție cu prestigiu și impact național și internațional.

Imagini și declarații surprinse de BankingNews la lansarea parteneriatului BT–MNAR

Omer Tetik: Arta aduce dialog, educație și comunitatea împreună

„Orice inițiativă începe cu oamenii. Nu suntem aici ca să luăm o masă frumoasă, dar suntem aici în următorii ani, exact cum a fost povestea noastră de business. Suntem aici să mergem înainte. Să creștem împreună. Nu știam dacă este un moment bun să ies în fața publicului ca bancher.

Dar, considerăm că arta, dincolo de creativitate și viziune, aduce un dialog, aduce educație, aduce comunitatea împreună. Cred că România are nevoie de asta în aceste momente prin care trece.

Prea mult populism și prea mult extremism. Dacă vrem să fim mândri de țară, nu trebuie neapărat să fim suveraniști. Putem fi mândri de arta românească sau de un business făcut și crescut în România”, a declarat oficialul BT în cadrul evenimentului de lansare de la București.

Imagini și declarații surprinse de BankingNews la lansarea parteneriatului BT–MNAR

MNAR, una dintre cele mai importante instituții culturale din România

Muzeul Național de Artă al României, care funcționează în fostul Palat Regal și în alte patru palate și imobile din București, este una dintre cele mai cunoscute instituții culturale din țară, cu peste 200.000 de vizitatori/an și un patrimoniu evaluat la peste 1,3 miliarde de lei.

Două expoziții-eveniment, din 12 iunie 2026

Prima este „Muzeul Muzeelor”, deschisă până la 4 octombrie 2026. Expoziția reunește peste 100 de lucrări din 20 de muzee din România și oferă o perspectivă amplă asupra patrimoniului național. Publicul va putea vedea în același loc piese din epoci diferite: statui neolitice și antice, pictură, sculptură, manuscrise, obiecte de cult, țesături, broderii, icoane și grafică. Expoziția este curatoriată de Erwin Kessler, Emanuela Cernea și Mălina Conțu.

A doua expoziție este „Brâncuși. Sindromul”, deschisă până la 25 octombrie 2026. Aceasta este dedicată influenței lui Constantin Brâncuși în arta modernă și contemporană și este organizată cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea artistului. Expoziția este curatoriată de Judit Balint și Erwin Kessler.

BT își consolidează rolul de susținător al artei și culturii

BT susține arta și cultura în România prin parteneriate și proiecte care pun în valoare idei, artiști și instituții. Printre inițiativele recente se numără: Amzei, Art Safari New Museum și Muzeul de Artă Recentă (MARe).