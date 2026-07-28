UniCredit coordonează o finanțare de până la 115 milioane de euro pentru dezvoltarea grupului TEILOR

UniCredit Bank, în calitate de Coordinating Mandated Lead Arranger și Bookrunner, a coordonat o finanțare de până la 115 milioane de euro pentru grupul TEILOR. Fondurile sunt destinate susținerii planurilor de dezvoltare și consolidării poziției grupului pe piețele în care activează.

Despre TEILOR Holding

TEILOR Holding este un grup antreprenorial românesc cu un portofoliu diversificat, care reunește brandurile TEILOR, DAAR, JANINE și MoneyGold. Activitatea grupului acoperă atât segmentul bijuteriilor de lux, premium și contemporane, cât și zona serviciilor financiare și a retailului specializat. Prin complementaritatea brandurilor sale, TEILOR Holding se adresează unor categorii variate de clienți și urmărește consolidarea și extinderea prezenței sale pe piețele în care activează.

Daniel Sava: Succesul acestui sindicat bancar reflectă încrederea solidă pe care piața o are în modelul lor de business

„Tranzacția coordonată pentru TEILOR subliniază capacitatea UniCredit de a pune la dispoziția companiilor antreprenoriale structuri de finanțare complexe și scalabile, esențiale în etapele lor de creștere accelerată. TEILOR se află într-un moment remarcabil de consolidare și expansiune, iar succesul acestui sindicat bancar reflectă încrederea solidă pe care piața o are în modelul lor de business. Rolul nostru, în calitate de consultanți și finanțatori strategici, este să facilităm tranziția clienților noștri către structuri de capital diversificate, care să le susțină planurile pe termen lung și să le asigure flexibilitatea necesară planurilor lor de creștere”, a declarat Daniel Sava, Head of Advisory&Financing UniCredit Bank.

Asistența juridică pentru structurarea și implementarea tranzacției a fost asigurată de Filip & Company, una dintre cele mai apreciate firme de avocatură din România în domeniul Banking & Financial Services.