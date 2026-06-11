BCE a anunțat prima majorare de dobândă de după 2023. Cresc ratele creditelor în euro

Banca Centrală Europeană a anunțat prima majorare a dobânzii de politică monetară, din septembrie 2023.

‘Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor crește la 2,25%, 2,40% și, respectiv, 2,65% începând cu data de 17 iunie 2026’, a informat joi BCE.

Lupta cu fantomele trecutului

Economiștii ING explică că de fapt BCE luptă cu fantomele trecutului. Mai exact, cu reacția întârziată la șocul inflaționist din 2021 și 2022. Și astfel, acestia consideră că măsura este o încercare de a combate preventiv creșterea inflației și de a transmite un semnal clar privind angajamentul său în lupta împotriva presiunilor inflaționiste.

Cresc ratele creditelor în euro

Banca a majorat ratele cu 25 de puncte de bază și duce principala rată de politică monetară – rata facilității de depozit – la 2,25%. Potrivit comunicării oficiale, decizia a fost determinată de intensificarea presiunilor inflaționiste generate de războiul din Orientul Mijlociu.

Și românii cu credite în euro, de altfel și companiile, vor resimiți decizia Băncii Centrale europene.

Până acum, creșterea inflației totale a rămas totuși moderată. Inflația totală este estimată la 3,0% în acest an, urmând să scadă la 2,3% în 2027 și la 2,0% în 2028 – niveluri ușor revizuite în sus față de proiecțiile din martie.

În același timp, estimările de creștere economică indică un avans al PIB de 0,8% în 2026, 1,2% în 2027 și 1,5% în 2028, niveluri ușor mai slabe pentru 2026 și 2027 comparativ cu prognozele anterioare.

Per ansamblu, nu este un tablou economic care să justifice imediat o serie agresivă de majorări de dobândă, arată analiza ING.

În 2022, inflația din zona euro depășea deja 4% înainte de șocul energetic. Prima majorare de dobândă a BCE a venit abia în iulie 2022, când inflația anuală trecuse deja de 8%.