Șoc pe curs, mesaj de calm de la BNR. Dan Suciu: „Putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor. Pot continua presiuni eventuale pe curs”

Piața valutară a trecut printr-o zi agitată, în care leul a resimțit puternic incertitudinile politice, iar cursul anunțat de BNR a urcat la un nou maxim istoric. După-amiază a venit și reacția BNR, prin purtătorul său de cuvânt, Dan Suciu, care a sugerat că faza tensionată a trecut, iar piața începe să se calmeze în aceste zile.

Cursul euro anunțat de BNR a atins 5,1417 lei pentru un euro, după ce ieri se situa la 5,10 lei.

Declarația lui Dan Suciu, făcută în direct la Digi24, transmite un semnal clar de calm și echilibru, după o zi în care piața valutară a reacționat violent la incertitudinile politice. După ce cursul a urcat la un maxim istoric, iar volatilitatea a crescut puternic, BNR sugerează că faza tensionată a fost deja consumată, iar piața începe să se așeze.

„Am văzut astăzi o zi agitată pe piața valutară. Așa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce privește guvernarea, iar acest lucru s-a manifestat serios pe piața valutară.

Putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma

Pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma, este în curs de calmare. Sunt date pe care le extragem din piață și ne permit să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieței.

Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor. Pot continua presiuni eventuale pe curs

Urmează câteva zile în care tensiunile politice vor fi ridicate, incertitudinile sunt numeroase și asta înseamnă că pot continua presiuni eventuale pe curs. Dar, cel puțin în perioada asta, piețele au spus ce au avut de spus și asistăm la o ușoară liniștire a piețelor.”, a spus purtătorul de cuvânt al BNR, in direct la Digi 24.

Contextul zilei: presiune pe leu, după șoc politic

Declarația vine după ce cursul oficial a urcat la 5,14 lei/euro, cel mai ridicat nivel din istorie. Mișcarea a fost alimentată de tensiunile politice interne cu scenarii de schimbare a guvernului, incertitudine privind majoritatea și riscul de instabilitate prelungită.

De altfel, reacția pieței a fost aproape imediată: pe interbancar, euro a trecut pragul de 5,14 lei încă din prima parte a zilei.

Calmarea pieței poate dura până pe 5 mai

După ieșirea PSD de la guvernare, guvernul condus de liderul PNL, Ilie Bolojan, va fi supus unei moțiuni de cenzură care se va vota pe 5 mai. Numărul semnatarilor sugerează că moțiunea semnată de AUR și PSD ar putea trece, ceea ce va aduce noi tensiune în piață.

Citeste si