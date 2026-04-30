Program bănci 1 Mai 2026. Ce sucursale și servicii rămân deschise de Ziua Muncii

Ziua de 1 mai 2026 vine, ca în fiecare an, cu ajustări de program în sistemul bancar, iar mesajele transmise de instituțiile de credit arată că operațiunile clasice se opresc temporar, dar serviciile digitale rămân deschise.

Toate sucursalele clasice ale băncilor sunt închise de 1 Mai

Toate băncile din România – de la Banca Transilvania la BCR sau BRD, CEC Bank, UniCredit, Raiffeisen Bank sau ING operează în zilele de sărbătoare legală cu unități clasice închise, dar mențin active agențiile din mall și implicit

-aplicațiile mobile și internet banking

-rețelele de bancomate și multifuncționale

-serviciile de plăți online și transferuri

Românii care au de făcut plăți, transferuri sau alte operațiuni la ghișeu trebuie să știe majoritatea sucursalelor sunt închise, cu excepția celor situate in mall-uri, dar au la dispoziție opțiunile digitale.

Programul BCR

BCR își informează clienții că unitățile teritoriale retail, centrele de afaceri corporate și administrația centrală (cu excepția direcțiilor care asigură continuitatea activităților bancare și care își vor adapta programul de lucru în aceste zile) nu vor avea program cu publicul în ziua de 1 Mai.

Excepție fac unitățile din centrele comerciale: BCR Timișoara Shopping City, BCR Park Lake, BCR Ikea Pallady, BCR Iris Titan, BCR Mall Plaza, BCR Băneasa, BCR Ikea Băneasa și BCR Ikea Timișoara, care vor avea program obișnuit.

Programul Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank a anunțat că 1 mai este zi nelucrătoare în unitățile sale, cu excepția agențiilor din centrele comerciale, care funcționează după un program special.

Spre exemplu, la mall București Promenada sau Ag. Vergului – programul este 10.00- 16.00.

La Mall Afi Cotroceni, programul este normal 10.00 – 22.00

Programul CEC Bank

Clienții CEC Bank trebuie să știe că majoritatea sucursalelor nu vor avea program cu publicul pe 1 mai, fiind zi nelucrătoare.

Banca precizează că a luat toate măsurile pentru ca, în zilele declarate nebancare, clienții să aibă acces permanent la disponibilitățile și la serviciile bancare, folosind platformele de Internet Banking și de Mobile Banking. De asemenea, rețeaua de ATM-uri și MFM-uri (aparate multifuncționale) va funcționa 24 de ore din 24.

CEC are o rețea de peste 1.400 de bancomate și aparate multifuncționale de generație nouă, aliniate la tehnologia actuală, cu ecrane touch de mari dimensiuni, tehnologie contactless pentru retrageri de numerar de pe card și alte operațiuni cu cardul sau direct cu telefonul, ceasul smart sau cu alte dispozitive contactless, cititoare cod QR, etc.

Deţinătorii de carduri CEC Bank vor putea plăti la oricare dintre comercianţii care acceptă carduri, iar serviciul Call Center (TelVerde: 0 800 800 848) este disponibil în intervalul orar 07:00-22:00.

Programul BRD

Si BRD anunță că în data de 1 Mai 2026, unitățile sale sunt închise, cu excepția agențiilor din centrele comerciale.

