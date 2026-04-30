CEC Bank își păstrează poziția a treia în Topul celor mai mari bănci din România. 2025, un an ciudat: în primele 6 luni, banca a părut că stagnează, iar în partea a doua a accelerat spectaculos. Bogdan Neacșu: Faptul că ne menținem în continuare pe locul 3 este o dovadă clară că banca este puternică

În anul 2025, Grupul CEC Bank a raportat un profit net de 815,1 milioane lei la nivel de Grup (+18,5%). Active nete ale Grupului – în creștere cu 8,4%, până la 107,7 miliarde lei (de la 99,3 miliarde lei în 2024).

La nivelul Băncii, activele nete au ajuns la 107,6 miliarde lei (+8,5%), iar profitul net s-a situat la 812,8 milioane de lei (+21,6%)

Astfel, CEC Bank și-a consolidat locul al treilea în topul instituțiilor de profil din România după active, care au atins pragul de 107,6 miliarde lei.

Banca precizează că această performanță a fost susținută de finanțarea constantă a economiei, de investiții masive în transformare digitală și de sprijinirea proiectelor publice de impact.

„Rezultatele din 2025 confirmă, din nou, direcția corectă și stabilă în care ne-am angajat prin planul nostru strategic de dezvoltare – suntem o bancă puternică, incluzivă, aproape de economia reală și de fiecare client în parte. Am continuat să investim în transformare și digitalizare, dar și să susținem inițiativele antreprenoriale și proiectele publice valoroase pentru comunitate, iar acest lucru se reflectă direct în performanța noastră.

Faptul că, în funcție de valoarea activelor, ne menținem în continuare pe locul 3 în topul băncilor, este o dovadă clară în acest sens. Rămânem un partener de încredere pentru dezvoltarea economiei și vom continua să contribuim activ la creșterea incluziunii financiare și la modernizarea României”, a declarat Bogdan Neacșu, președintele CEC Bank.

CEC Bank susține economia românească

Potrivit unui comunicat de presă, în anul 2025, CEC Bank a continuat să joace un rol activ în finanțarea economiei:

1.Peste 84.000 de credite nou acordate, în valoare totală de aproximativ 11,4 miliarde lei

2.Peste 75.000 de persoane fizice au beneficiat de finanțări în valoare de 3,9 miliarde lei (+15% față de 2024)

3.Creditele acordate companiilor au ajuns la aproximativ 7,5 miliarde lei (inclusiv scrisori de garanție bancară emise, în valoare de 0,6 miliarde lei). Dintre acestea, circa 1,3 miliarde lei sunt către clienți noi.

Banca a fost implicată activ în programe și inițiative strategice:

•Parteneriate cu Banca de Investiții și Dezvoltare pentru finanțarea sectorului public și a IMM-urilor

•Participarea în programe naționale precum SME Eco-Tech și Start-Up Nation

•Sprijin pentru sectorul agricol prin noi convenții cu FGCR

•Atragerea unei finanțări de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții pentru proiecte din sectorul public

Veniturile CEC Bank

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 19,1% (≈ +405,4 milioane lei), pe fondul majorării plasamentelor și al menținerii dobânzilor de piață la un nivel ridicat. Veniturile din dobânzi au crescut cu aproximativ 493 milioane lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile au avansat cu circa 87 milioane lei. În același timp, veniturile nete din comisioane au înregistrat o creștere de 18,7% (≈ +58 milioane lei), ajungând la aproximativ 367 milioane lei la nivelul Grupului.

Poziție financiară solidă și capitalizare robustă

Rata fondurilor proprii totale a ajuns la 31,2% la nivel de Grup (31,2% la nivelul Băncii), în creștere de la 26,7% în 2024.

Rentabilitatea capitalurilor (ROE) a fost de 12,5% la nivel de Grup și de Bancă. În absența impozitului suplimentar pe cifra de afaceri, ROE la nivelul Băncii ar fi fost de 15,1%.

Raportul cost-venituri la nivelul Grupului s-a îmbunătățit față de anul 2024, de la 49,5% la 48,6%. Daca nivelul taxei pe cifra de afaceri ar fi fost similar cu cel din anul 2024 (2%, față de 4% începând cu iulie 2025), raportul ar fi scăzut cu 4,78 puncte procentuale atingând nivelul de 44,7%, evidențiind astfel eforturile constante ale Grupului în eficientizarea activităților operaționale și optimizarea structurii de costuri.

Procesul de transformare și de digitalizare



Transformarea digitală a continuat să fie și în 2025 o direcție strategică și o prioritate pentru Bancă.

Procesul de transformare și de digitalizare, unul dintre cele mai ample din întregul sistem bancar, a avansat semnificativ, atât în zona implementării CRM, cât și a noului Core Banking System și a platformelor conexe.

În anul 2025, CEC Bank a continuat investițiile majore în infrastructura digitală, cu scopul de a oferi clienților servicii rapide, sigure și accesibile, valoarea acestora fiind de aproape 235 milioane de lei.

Canalele digitale

Anul 2025 marchează o accelerare semnificativă a digitalizării. S-au înregistrat creșteri semnificative pe toate platformele digitale: Internet Banking, Mobile Banking, CEC_IN și Phone Banking. Numărul produselor și serviciilor acordate digital a crescut cu peste 41% iar accesarea creditelor prin fluxuri digitale a crescut cu 64% ca valoare.

Segmentul Internet Banking a înregistrat un plus de 17,4% tranzacții comparativ cu anul 2024, în timp ce numărul de clienți a crescut cu 50,6%. Pe partea de Mobile Banking, Banca a avut cu 30% mai multe tranzacții, cu 25% mai mulți clienți iar valoarea totală a operațiunilor a urcat cu 16%.

În 2025, ecosistemul digital CEC_IN a înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din ultimii ani.

Numărul produselor și serviciilor acordate digital a crescut cu peste 41% față de 2024 iar numărul clienților care au deschis pachete de cont curent sau și-au actualizat datele în fluxurile digitale a crescut cu aproximativ 43%. Actualizările 100% online ale datelor personale prin eShop au crescut cu peste 700% în timp ce accesarea produselor de creditare prin fluxuri digitale a crescut cu aproximativ 36% ca volum de produse acordate și cu aproximativ 64% ca valoare totală. 64% dintre creditele de consum acordate în unități au fost procesate prin fluxuri rapide iar 54% dintre pachetele deschise în unități au fost realizate prin fluxuri 100% digitale (fără hârtie).

Evoluția operațiunilor cu carduri și a infrastructurii

Numărul tranzacțiilor cu carduri a crescut cu 27%, iar valoarea acestora cu 25,3% în timp ce plățile la comercianți au crescut cu 17,7% ca volum și 21% ca valoare. De asemenea, tranzacțiile contactless prin portofele digitale au înregistrat creșteri de peste 58% iar volumele de tranzacționare prin POS-uri au crescut cu 49% ca număr și cu peste 88% ca valoare. La finalul anului 2025, rețeaua Băncii includea 1.220 ATM-uri și 264 MFM-uri, timp în care rețeaua POS a crescut cu 25,8% față de 2024. Astfel, Banca se menține pe locul 3 în sistemul bancar din România după numărul de echipamente.

Consolidarea prezenței pe piețele de capital

La finalul anului 2025, soldul total al obligațiunilor emise (obligațiuni eligibile MREL Senior Nepreferențiale) se ridica la aproximativ 600 milioane de euro. Notele au scadențe în februarie 2028 și noiembrie 2029, sunt denominate în euro și sunt admise la tranzacționare pe piețele reglementate ale Bursei de Valori Luxemburg și Bursei de Valori București.

În data de 7 noiembrie 2025, CSSF Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg) a aprobat Prospectul de bază actualizat al Programului Multianual de Emisiune de Obligațiuni. Datorită nivelului confortabil al indicatorilor de capital și de pasive eligibile MREL, Banca nu a realizat noi emisiuni de instrumente de datorie în cursul anului 2025, însă întreprinde în mod continuu demersuri pentru consolidarea prezenței pe piețele de capital prin participarea la evenimente de profil și prin susținerea unui dialog permanent cu analiștii.

Totodată, în urma demersurilor inițiate în a doua parte a anului 2025, acționarul unic a aprobat în ianuarie 2026 extinderea valabilității Programului Multianual de Emisiune Obligațiuni pe o durată de 4 ani, până în 2030, precum și majorarea plafonului total de emisiune la 2 miliarde euro (sau echivalent în alte valute).

Agenția de Rating Fitch a confirmat în decembrie 2025 ratingul IDR al Băncii, BB cu perspectivă stabilă, în timp ce emisiunea Băncii cu valoare de referință de 300 milioane de euro, având scadența la data de 28 noiembrie 2029, beneficiază, de asemenea, de rating BB

Standarde ridicate și poziție consolidată în piață

Banca și-a menținut poziția de lider în rândul dealerilor primari de titluri de stat, clasându-se pe locul I în topul realizat de Ministerul Finanțelor, pe baza activității din ultimele 12 luni. Activitatea consistentă pe această piață reflectă implicarea Băncii în susținerea activității de emitent pe piața primară a Ministerului Finanțelor, prin participarea la licitații în nume propriu și în numele clienților, precum și implicarea activă în tranzacționarea instrumentelor de datorie emise de acesta, pe piața secundară.

Angajament pentru sustenabilitate



Pe parcursul anului 2025, CEC Bank a continuat integrarea principiilor ESG în activitatea sa, realizând progrese semnificative în dezvoltarea sistemelor de monitorizare și raportare în domeniile guvernanței, mediului și responsabilității sociale

