Profitul CEC Bank urcă cu peste 12% în primele 6 luni din 2025. Creșterea activelor rămâne modestă

În primele șase luni ale anului 2025, Grupul CEC Bank anunță că nivelul activelor nete a crescut cu 7,0%, până la 99,42 miliarde lei, față de perioada similară a anului trecut. Reamintim că în perioada similară din 2024, activele grupului creșteau spectaculos cu 35%. Cifrele prezentate astăzi arată că profitul băncii înregistrează o creștere de 12,8% comparativ cu finele primului semestru al anului 2024.

Profitul net al CEC Bank a fost de 304,1 milioane lei

Activele nete ale Grupului CEC Bank au crescut cu 7,0% față de perioada similară a anului trecut, de la 93,31 miliarde de lei la 99,42 miliarde lei.

Profitul net la nivel de bancă a înregistrat o creștere de 12,8% față de aceeași perioadă a anului trecut – până la 304,1 milioane lei (profitul net al băncii în S1 2024 a fost de 269,5 mil. lei).

Veniturile nete din dobânzi ale Grupului au înregistrat un avans de aproximativ 23% în primele șase luni ale anului 2025, comparativ cu perioada similară a anului 2024 (cca. 227 milioane lei), pe seama creșterii veniturilor din dobânzi, generate de creșterea lunară a soldului de credite și plasamente (titluri, bănci, etc).

Astfel, veniturile din dobânzi au crescut cu cca. 266 milioane lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile au înregistrat, și ele, un trend crescător (aproximativ 38 milioane lei).

Veniturile nete din comisioane ale Grupului CEC Bank au crescut cu cca. 12,3% (respectiv cu cca. 19 milioane lei), în principal datorită creșterii veniturilor din comisioanele percepute de FGCR (creștere de 50%) ca urmare a accesării unui nivel mai mare de programe guvernamentale față de cel estimat, ajungând la 265 milioane lei la nivelul Grupului (238 milioane la nivelul Băncii).

În baza evoluției veniturilor și a monitorizării constante a cheltuielilor, raportul cost-venituri la nivelul Grupului s-a îmbunătățit față de nivelul anului precedent, fiind de 49,89% la 30.06.2025, față de 51,65% la finalul semestrului I 2024.

Banca investește în digitalizare și transformare

În primele șase luni din 2025, CEC Bank a continuat investițiile majore în infrastructura digitală, cu scopul de a oferi clienților servicii rapide, sigure și accesibile, valoarea acestora fiind de aproape 61 milioane de lei.

Procesul de transformare și de digitalizare, unul dintre cele mai ample din întregul sistem bancar, a avansat semnificativ, atât în zona implementării CRM, cât și a noului Core Banking System și a platformelor conexe.

Astfel, ca urmare a evoluției consecvente în cadrul Programului de Transformare, a modernizării rețelei teritoriale și a flotei de ATM/MFM, s-a înregistrat o creștere cu 42% a investițiilor față de aceeași perioadă a anului trecut.

În prima jumătate a anului 2025, numărul produselor de creditare achiziționate de clienți prin canalele digitale CEC_IN, din platformele de Internet & Mobile Banking și/sau prin fluxurile digitale din unitate au crescut cu aproximativ 70% față de aceeași perioadă a anului anterior.

De asemenea, numărul pachetelor de cont curent vândute pe parcurs online a crescut cu aproximativ 25%, iar cel al actualizărilor de date realizate de clienți prin CEC_IN și fluxurile digitale din unități a crescut cu aproximativ 150% față de aceeași perioadă a anului anterior.

În semestrul 1 2025, Banca a continuat să dezvolte și să adauge produse și servicii în Marketplace-ul CEC_IN: pachete cu produse de creditare, pre-aprobarea financiară a creditelor ipotecare, polițe de asigurări de călătorie sau asistență rutieră, etc

De asemenea, CEC Bank a susținut proiecte importante derulate pe plan național precum implementarea RoPay, o alternativă la plățile cu cardurile bazată pe utilizarea de coduri QR.

În continuarea inițiativelor de digitalizare, în platformele de online banking au fost implementate o serie de mecanisme pentru protecția clienților împotriva atacurilor cibernetice și creșterea siguranței tranzacționale, precum geolocalizarea sau etape suplimentare de identificare.

CEC Bank susține economia românească și contribuie la creșterea incluziunii financiare

CEC Bank continuă să joace un rol important în economie, prin finanțarea și sprijinirea companiilor și persoanelor fizice:

·Peste 42.000 de credite noi au fost acordate în primele 6 luni ale anului 2025, cu o valoare cumulată de aproximativ 5,5 miliarde de lei.

·Peste 37.000 de români, persoane fizice, au beneficiat de finanțări în valoare de cca. 2 miliarde lei, destinate investițiilor imobiliare sau concretizării altor proiecte personale. Volumul creditelor acordate a crescut cu 29,6% față de perioada similară a anului precedent.

·Creditele nou acordate în prima jumătate a anului 2025 clienților persoane juridice sunt în valoare de peste 3,5 miliarde lei, din care peste 500 milioane de lei au fost acordate clienților nou intrați în portofoliul băncii. Ne-am concentrat pe susținerea proiectelor investiționale ale clienților existenți, dar și pe diversificarea portofoliului.

·Sprijinim dezvoltarea segmentului Agribusiness prin produse dedicate, consultanță și o experiență îmbunătățită pentru clienți. A fost lansat noul flux digital de creditare pentru creditele APIA, integrat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, care reduce timpul de aprobare a unui credit de la câteva zile la doar 30 de minute. În fiecare an, banca acordă peste 6.000 de credite APIA agricultorilor români.

·Principalele domenii de activitate finanțate, în corelație cu programele care vizează proiecte de interes național și regional au fost: agricultura, industria, comerțul și construcțiile.

Numărul de carduri active CEC Bank la 30.06.2025 a crescut cu 10,55% față de aceeași perioadă a anului trecut

·În prima jumătate a anului 2025, Banca a extins funcționalitatea cardului Visa Multicurrency, care poate fi atașat la 10 conturi (un cont în lei și 9 conturi în valută), autorizarea de tranzacții fiind posibilă acum inclusiv din conturile în EUR și USD (anterior numai din contul în LEI) în cazul în care nu există disponibil în contul deschis în valuta țării în care se realizează tranzacții.

·Volumele tranzacționate din activitatea de emitere și acceptare carduri (tranzacții cash și sales la echipamentele ATM și POS ale Băncii) au înregistrat creșteri de circa 30% în primul semestru al anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, atât ca număr, cât și ca valoare.

·O pondere importantă în aceste creșteri a fost generată de plata prin card a Titlurilor de stat Tezaur, implementată de bancă prin platforma ghiseul.ro, la care se adaugă volumele generate din alte contracte de acceptare încheiate cu comercianți importanți din categoria instituții de stat, dar și comercianți mari din mediul privat.

·Începând din luna februarie 2025, CEC Bank a implementat, în parteneriat, plata cu cardul a călătoriei direct în mjloacele de transport public în mai multe localități din țară (Alba Iulia, Brașov, Constanța, Iași, Timișoara, Satu Mare, Slatina, Deva).

Poziție financiară solidă

La finalul primului semestru din anul 2025, rata fondurilor proprii totale ale Băncii se situa la nivelul de 29,03%, în creștere față de cel înregistrat pe Bancă la iunie 2024 (22,38%), rămânând la un nivel confortabil în raport cu cerințele minime reglementate.

Tot în primul semestru al anului 2025, CEC Bank a obținut acordul Comisiei Europene pentru o majorare de capital în valoare de 1 miliard de lei, dedicat exclusiv extinderii operațiunilor bancare.

CEC Bank are opt obiective strategice

CEC Bank a conturat opt obiective strategice principale pentru a-și atinge obiectivul final de creștere a valorii Băncii: dezvoltarea grupului financiar, creșterea afacerii, excelența operațională, modernizarea operațiunilor, experiența clienților, cultura performanței, managementul riscului și capitalului, incluziunea financiară și ESG.

Banca își propune astfel să își atingă obiectivele de îmbunătățire a indicatorilor financiari și de menținere a competitivității pe piața bancară din România. Ne așteptăm ca această injecție de capital să permită volume de afaceri mai mari, ceea ce va duce, la rândul său, la o creștere a veniturilor, la o mai bună absorbție a cheltuielilor operaționale și, în cele din urmă, la îmbunătățirea eficienței și profitabilității băncii.

Aplicarea principiilor de excelență și transparență la standarde internaționale

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a menținut calificativul pe termen lung acordat CEC Bank la nivelul BB, cu perspectivă stabilă. În același timp, emisiunile de obligațiuni lansate de Bancă începând din decembrie 2022, în vederea conformării cu cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate interne și internaționale.

Banca și-a consolidat poziția de jucător activ în ceea ce privește operațiunile cu titluri de stat, menținându-se în continuare pe locul I în topul dealerilor primari, clasament realizat de Ministerul de Finanțe în baza activității acestora din ultimele 12 luni pe piața internă a titlurilor de stat.

Aceste evoluții reconfirmă eforturile noastre permanente de aliniere la standardele și bunele practici care guvernează activitatea de ansamblu a sectorului financiar.

CEC Bank a publicat prima Declarație de Durabilitate

CEC Bank a publicat în luna aprilie 2025 prima Declarație de Durabilitate, aferentă anului 2024, marcând un pas important în angajamentul instituției față de responsabilitatea socială, protecția mediului și guvernanța corporativă (ESG).

Declarația a fost elaborată în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea de durabilitate a intreprinderilor (CSRD), în concordanță cu standardele aplicabile în domeniu. Acest demers reflectă transparența și responsabilitatea cu care CEC Bank își desfășoară activitatea și se aliniază practicilor sustenabile la nivel internațional.

Declarația de Durabilitate detaliază inițiativele Băncii în domenii precum: finanțarea sustenabilă, reducerea amprentei de carbon, incluziunea financiară, diversitatea și etica în afaceri. Prin aceste inițiative, CEC Bank confirmă angajamentul său pe termen lung de a sprijini tranziția către o economie sustenabilă și de a fi un actor activ în protejarea mediului și sprijinirea comunităților locale.

