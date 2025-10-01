ING anunță că ieșirea din Rusia se amână. Banca raportează o pierdere de 0,8 miliarde euro. Ce impact are asupra băncii?

ING anunță că vânzarea subsidiarei din Rusia nu poate fi finalizată conform calendarului inițial. Tranzacția întârzie, dar pierderea financiară – estimată la 0,8 miliarde euro după taxe – rămâne aceeași, cu un impact negativ asupra capitalului de circa 7 puncte de bază.

Pe 28 ianuarie 2025, ING a anunțat intenția de a vinde subsidiara din Rusia

Pe 28 ianuarie 2025, ING a anunțat intenția de a vinde ING Bank (Eurasia) JSC către compania Global Development, pas care ar fi marcat ieșirea definitivă a grupului de pe piața rusă. Tranzacția trebuia încheiată în al treilea trimestru din 2025, condiționată de aprobările autorităților.

Deoarece cumpărătorul nu a obținut toate avizele necesare, ING confirmă acum că finalizarea este amânată. Totuși, banca precizează că impactul financiar nu se modifică față de estimările comunicate anterior: o pierdere netă de aproximativ 0,8 miliarde euro, din care 0,5 miliarde reprezintă pierdere contabilă și 0,3 miliarde provin din ajustarea de conversie valutară.

Efectul asupra ratei de capital CET1 este negativ, de circa 7 puncte de bază.

„Continuăm să lucrăm pentru finalizarea tranzacției și pentru retragerea completă din Rusia”, subliniază reprezentanții ING.

Expunerea redusă masiv

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, ING nu a mai derulat afaceri noi cu companii rusești, și-a redus treptat operațiunile locale și a separat subsidiara din Rusia de rețeaua globală.

Expunerea offshore față de clienții ruși – înregistrată prin entități ING din afara Rusiei – a scăzut cu peste 85%, la 0,7 miliarde euro la 30 iunie 2025, din care aproape jumătate este acoperită prin scheme de garantare (ECA și CPRI), precizează ING.