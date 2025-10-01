Informații financiare

ING anunță că ieșirea din Rusia se amână. Banca raportează o pierdere de 0,8 miliarde euro. Ce impact are asupra băncii?

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

ING anunță că vânzarea subsidiarei din Rusia nu poate fi finalizată conform calendarului inițial. Tranzacția întârzie, dar pierderea financiară – estimată la 0,8 miliarde euro după taxe – rămâne aceeași, cu un impact negativ asupra capitalului de circa 7 puncte de bază.

Contents
Pe 28 ianuarie 2025, ING a anunțat intenția de a vinde subsidiara din RusiaEfectul asupra ratei de capital CET1 este negativ, de circa 7 puncte de bază.Expunerea redusă masiv

Pe 28 ianuarie 2025, ING a anunțat intenția de a vinde subsidiara din Rusia

Pe 28 ianuarie 2025, ING a anunțat intenția de a vinde ING Bank (Eurasia) JSC către compania Global Development, pas care ar fi marcat ieșirea definitivă a grupului de pe piața rusă. Tranzacția trebuia încheiată în al treilea trimestru din 2025, condiționată de aprobările autorităților.

Deoarece cumpărătorul nu a obținut toate avizele necesare, ING confirmă acum că finalizarea este amânată. Totuși, banca precizează că impactul financiar nu se modifică față de estimările comunicate anterior: o pierdere netă de aproximativ 0,8 miliarde euro, din care 0,5 miliarde reprezintă pierdere contabilă și 0,3 miliarde provin din ajustarea de conversie valutară.

Efectul asupra ratei de capital CET1 este negativ, de circa 7 puncte de bază.

„Continuăm să lucrăm pentru finalizarea tranzacției și pentru retragerea completă din Rusia”, subliniază reprezentanții ING.

Expunerea redusă masiv

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, ING nu a mai derulat afaceri noi cu companii rusești, și-a redus treptat operațiunile locale și a separat subsidiara din Rusia de rețeaua globală.

Expunerea offshore față de clienții ruși – înregistrată prin entități ING din afara Rusiei – a scăzut cu peste 85%, la 0,7 miliarde euro la 30 iunie 2025, din care aproape jumătate este acoperită prin scheme de garantare (ECA și CPRI), precizează ING.

You Might Also Like

ING, prima bancă din România care lansează plățile instant cu mobilul la POS pentru mari retaileri, prin RoPay. Cum funcționează pentru clienții Auchan și ce câștigă comericianții

România are unul dintre cele mai solide sisteme bancare din Europa. Datele ARB și BCE confirmă reziliența băncilor

De mâine, peste 600.000 de români vor plăti rate mai mari la bancă. IRCC atinge un maxim istoric și aduce șocuri pentru cei care trec de la dobânzi fixe la variabile

BRD coordonează cel mai mare împrumut sindicalizat pentru retehnologizarea și extinderea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Jean-Philippe Guillaume: Credem că investițiile în infrastructură sunt esențiale

De ce sunt sfătuiți europenii să păstreze 100 de euro în numerar acasă?

TAGGED: , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article De mâine, peste 600.000 de români vor plăti rate mai mari la bancă. IRCC atinge un maxim istoric și aduce șocuri pentru cei care trec de la dobânzi fixe la variabile
Next Article Profitul CEC Bank urcă cu peste 12% în primele 6 luni din 2025. Creșterea activelor rămâne modestă
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?