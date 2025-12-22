ING: 7 din 10 clienți iau creditele de nevoi personale 100% digital, în Home’Bank. Roxana Cristea: Întregul proces se întâmplă în ritmul fiecărui client

Creditul de nevoi personale intră definitiv în era digitală. La ING Bank România, 71% dintre clienții care solicită un credit de nevoi personale aleg să parcurgă întregul proces online, direct din aplicația Home’Bank, fără documente de venit și fără drumuri la bancă. Tendința este clară: finanțarea se mută pe telefon, în ritmul clientului, oricând și de oriunde. Iar ING a decis să imbunătățească fluxul de acordare a creditului, simplificând experiența digitală pentru clienți.

20% dintre clienți preferă să aplice în weekend

Datele băncii arată că aproape o treime dintre cereri sunt inițiate în afara programului office-urilor (9:00–18:00), inclusiv după miezul nopții, iar 20% dintre clienți preferă să aplice în weekend. Practic, creditul personal a devenit un serviciu disponibil 24/7, adaptat stilului de viață digital.

Credit de nevoi personale în aproximativ 8 minute

Pentru acordarea creditului de nevoi personale, nu sunt necesare documente de venit sau drumuri la bancă. În cazul în care clientul alege să inițieze și să finalizeze procesul digital într-o singură sesiune, durata medie observată este de aproximativ 8 minute.

Clienții pot accesa între 2.000 lei și 200.000 de lei, pe o durată de până la 5 ani, iar banii intră în cont pe loc.

ING a lansat un nou proces digital pentru creditul de nevoi personale în Home’Bank



Banca precizează că are un nou flux de acordare pentru creditul ING Personal, pentru a oferi utilizatorilor un parcurs și mai simplu și intuitiv. Astfel, clienții care intenționează să își deschidă un credit de nevoi personale pot opta pentru un credit simplu sau cu refinanțare, au acces la o asigurare de credit integrată, la interogare ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) optimizată pentru rapiditate, cât și la informații clare și un design prietenos.

Ai inclusiv acces la refinanțare

Noul proces permite refinanțarea pentru următoarele credite de la ING: cele de nevoi personale, cardurile de credit și descoperitul de cont.

În momentele cheie ale procesului care ar putea genera întrebari, utilizatorii primesc informații explicative în ecrane, pentru claritate și transparență.

Roxana Cristea: Întregul proces se întâmplă în ritmul fiecărui client

„Noul proces pentru acordarea ING Personal a fost conceput pentru a fi mai intuitiv ca niciodată, aducând mai aproape rolul consultantului financiar în mediul digital. Ne-am dorit să transformăm o conversație cu un consultant într-o experiență digitală clară, simplă și coerentă, astfel încât clienții noștri să simtă că sunt ghidați cu încredere la fiecare pas.

Un aspect esențial este că întregul proces se întâmplă în ritmul fiecărui client. Aceștia pot analiza, se pot răzgândi, pot întrerupe procesul și pot reveni asupra lui oricând, pentru că progresul este salvat automat până în punctul în care au ajuns.

Încurajăm clienții să nu se grăbească, pentru că tot procesul a fost construit pentru ca ei să se poată gândi și reveni când au luat cea mai bună decizie, în mod informat. Astfel, nu există presiunea timpului, iar clienții noștri pot relua procesul în orice moment, zi sau noapte, de oriunde se simt mai confortabil.”, declară Roxana Cristea, Head of Lending Retail Banking, ING Bank România.

Credit direct din ING Home’Bank



Clienții ING pot lua creditul pe loc, direct din ING Home’Bank, 100% online, fără niciun drum la bancă. Cei care încă nu sunt și vor să devină clienți ING pot descărca aplicația ING Home’Bank pe telefon și pot deschide contul din aplicație folosind doar cartea de identitate valabilă, complet digital.

Oricând doresc, utilizatorii pot solicita rambursarea anticipată parțială sau totală (închiderea) în avans a creditului de nevoi personale, atât prin serviciul de internet banking Home’Bank, cât și într-un office ING.

În 2017 am lansat primul credit de nevoi personale instant, complet online

„În 2017, am inovat lansând primul credit de nevoi personale instant, complet online, cu aceleași condiții și costuri ca în office-urile ING. Astăzi, ne propunem să ducem inovația mai departe pentru clienții noștri, prin crearea celui mai intuitiv proces digital de creditare de pe piața din România”, a completat Roxana Cristea, Head of Lending Retail Banking, ING Bank România.

Noul proces pentru acordarea creditului ING Personal confirmă direcția băncii spre o experiență 100% digitală, adaptată stilului de viață al clienților.