În februarie, titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25%

Programul FIDELIS revine în februarie cu randamente atractive pentru populație. Ediția FIDELIS II, care se desfășoară în perioada 6–13 februarie, oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,25% pentru emisiunile în lei și de până la 6% pentru cele în euro, potrivit Ministerul Finanțelor.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot subscrie titluri de stat FIDELIS denominate în lei și euro prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Dobânzile oferite în ediția din februarie

Emisiuni în lei

6,15% – scadență la 2 ani

7,15% – scadență la 2 ani, pentru donatorii de sânge

6,75% – scadență la 4 ani

7,25% – scadență la 6 ani

Emisiuni în euro

3,60% – scadență la 3 ani

4,50% – scadență la 5 ani

6,00% – scadență la 10 ani

Avantaj special pentru donatorii de sânge

Și în această ediție, donatorii de sânge beneficiază de o tranșă dedicată în lei, cu scadență la 2 ani și o dobândă de 7,15%. Pot participa persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025.

Un avantaj important este pragul minim de subscriere redus, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei per investitor.

De ce aleg investitorii titlurile FIDELIS

Titlurile de stat FIDELIS oferă mai multe beneficii:

pot fi vândute înainte de maturitate, prin bursă, la prețul pieței;

veniturile obținute sunt neimpozabile;

oferă flexibilitate și ajută la diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.