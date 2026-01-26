Click cu regret! Tot mai mulți români sunt păcăliți de imaginile generate cu AI, arată un studiu Visa

Şase din zece români (63%) spun că reclamele suspecte sau frauduloase au crescut puternic în 2025, potrivit unui studiu Visa. În paralel, conținutul fals generat cu inteligență artificială devine tot mai convingător, iar educația digitală devine esențială pentru protecția consumatorilor.

Studiul mai arată că aproximativ o treime (35%) verifică dacă oferta provine dintr-o sursă verificată. În acelaşi timp, aproape patru din zece (38%) rareori citesc mai mult decât titlul unei ştiri online sau de pe reţelele sociale înainte să-şi formeze o opinie. Iar titlurile de știri false generate cu inteligență artificială au de peste două ori mai multe șanse de a păcăli consumatorii decât recenziile false ale clienților (26% față de 10%).

Studiul Visa la nivel global, pentru conştientizarea riscurilor de fraudă online



Aproape doi din zece români, victime ale fraudei online, au raportat pierderi de bani din cauza escrocheriilor online, iar 25% au spus ca s-au confruntat cu stres, anxietate și ruşine că au fost păcăliţi.

Aproape o treime (28%) dintre cei care nu au raportat escrocheria au considerat că nu merită timpul și efortul investite în rezolvarea acesteia. Unul din zece utilizatori de reţele sociale, din România, admite că nu a luat nicio măsură pentru a se proteja în mediul online.

Visa a rulat bannere care simulau un vizual înșelător



Componenta digitală a campaniei Visa în România a inclus şi un test menit să observe reacțiile publicului în fața conținutului fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai exact, pe trei platforme de ştiri din România au fost rulate bannere care simulau un vizual înșelător, similar celor folosite frecvent în tentativele de fraudă online. Acestea direcționau utilizatorii către o pagină Visa cu sfaturi practice despre cum să recunoşti şi să eviţi fraudele online.

Majoritatea interacțiunilor (89%) cu imaginile false au avut loc de pe smartphone



Pe parcursul a 12 zile, bannerele au fost afișate de peste două milioane de ori, iar zeci de mii de utilizatori au ales să dea click, fără să ştie unde vor fi direcţionaţi. Majoritatea interacțiunilor (89%) au avut loc de pe smartphone, ceea ce confirmă faptul că expunerea la conținut potențial înșelător se produce cel mai des în contexte rapide, „din mers”, când atenția este fragmentată și verificările suplimentare sunt rare. Chiar și așa, interacțiuni relevante au venit și din zona de desktop, indicând că nici utilizatorii care consumă informația într-un cadru mai „așezat” nu sunt complet protejați de acest tip de capcane digitale.

Elena Ungureanu: Studiul ne confirmă nevoia urgentă de educație digitală, într-un context în care fraudele online devin tot mai sofisticate



„În doar 12 zile, peste 22 de mii de utilizatori au dat click pe un vizual care simula conținut fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Studiul şi testul realizate de Visa ne arată că nu vorbim despre un caz izolat, ci despre un fenomen care descrie cât de convingătoare pot fi aceste tipuri de imagini și cât de ușor pot fi confundate cu informații reale. Asta în condiţiile în care peste o treime (37%) dintre români recunosc că nu au încredere în capacitatea lor de a identifica conținutul generat cu inteligență artificială.

Toate acestea confirmă nevoia urgentă de educație digitală, într-un context în care fraudele online devin tot mai sofisticate. Prin colaborare între toţi cei implicaţi – de la reţele sociale, platforme de conţinut şi de plată, până la instituţii financiare, comercianţi, autorităţi şi publicul larg – putem oferi consumatorilor instrumentele și cunoștințele de care au nevoie pentru a rămâne în siguranță”, spune Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Vizualurile false bine realizate sunt convingătoare

Un alt indicator important este timpul de expunere: vizualurile au rămas vizibile, în medie, peste 10 secunde, suficient cât un utilizator să observe mesajul, să-l proceseze și să decidă să acționeze asupra lui. Acest lucru arată cât de convingătoare pot fi vizualurile false bine realizate și cât de ușor se pot integra în fluxul obișnuit de știri și informații.

Inteligența artificială are un rol cheie în strategia Visa privind prevenirea fraudelor

De peste trei decenii, compania foloseşte instrumente bazate pe AI pentru a menține plățile în siguranță și pentru a fi cu un pas înaintea amenințărilor tot mai mari. Doar în ultimii cinci ani, Visa a investit peste 13 miliarde de dolari în tehnologie, inclusiv în construirea de sisteme performante bazate pe inteligență artificială.

Visa Scam Disruption a identificat tentative de fraudă în valoare de peste 1 miliard de dolari, in ultimul an

Acestea detectează comportamentele suspecte în timp real și opresc escrocheriile înainte ca acestea să ajungă la utilizatori. În ultimul an, Visa Scam Disruption, departamentul de combatere a fraudelor din cadrul Visa, a identificat tentative de fraudă în valoare de peste 1 miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane de dolari în Europa.

Despre studiul Visa privind fraudele online



Cercetarea a fost realizată de Opinium la comanda Visa în perioada august–septembrie 2025, pe un eșantion total de 9.500 de adulți (18+), reprezentativ la nivel național pentru fiecare dintre cele 11 piețe europene analizate: România, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Spania, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cehia. În România, studiul s-a bazat pe un eșantion de 1.000 de adulți (18+), reprezentativ la nivel național.

