ING Bank România şi PPC Energie oferă, în premieră pe piaţa locală, toate opţiunile de plată a facturilor într-un singur ecosistem, RoPay. Raluca Țintoiu: ”Lansarea din acest an vine ca o continuare firească a strategiei de digitalizare adoptate de ING”

PPC Energie integrează facilitatea RoPay în aplicația myPPC, continuând să își îmbunătățească experiența oferită clienților. Inițiativa marchează o premieră și pentru ING, care devine prima instituție financiară ce reunește, într-un singur ecosistem, toate opțiunile moderne de plată a facturilor, adaptate atât mediului fizic, cât și celui online, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

PPC Energie devine primul furnizor de energie electrică și gaze naturale care facilitează plăți instant de tipul person-to-business, oferind un grad mai mare de accesibilitate și confort pentru utilizatori. RoPay este o metodă de plată instant, inițiată direct din aplicația de mobile banking. Plățile se confirmă direct din aplicația de mobile banking, iar factura se achită pe loc, fără să mai fie necesar un IBAN sau salvarea cardului în aplicația myPPC.

Pentru acest tip de plăți nu este necesară dovada plății, care devine vizibilă instant în contul clientului. În myPPC, plata prin RoPay se poate realiza prin trei opțiuni:

folosind numărul de telefon asociat contului bancar (RoPay Alias), prin redirecționare automată către aplicația băncii prin scanarea din aplicația de internet banking a unui cod QR standardizat, disponibil pentru utilizatorii de laptop sau desktop.

Această funcționalitate consolidează experiența digitală myPPC, oferind clienților control, rapiditate și confort maxim în gestionarea plăților.

„Într-un context în care viteza, siguranța și simplitatea experienței de plată sunt esențiale pentru consumatori, ING își consolidează poziția de lider în inovare: ING devine prima instituție financiară ce reunește, într-un singur ecosistem, toate opțiunile moderne de plată a facturilor, adaptate atât mediului fizic, cât și celui online. Suntem mândri că avem un astfel de partener ca PPC Energie împreună cu care am implementat suita de soluții RoPay pentru plățile din e-commerce, ce permit achitarea facturilor PPC Energie prin cod QR, RoPay Alias și deep link, eliminând pașii suplimentari și reducând semnificativ timpul necesar finalizării unei tranzacții.

Lansarea din acest an vine ca o continuare firească a strategiei de digitalizare adoptate de ING. În 2025, banca a introdus în premieră plata prin cod QR la POS în parteneriat cu Auchan, respectiv plata primelor de asigurare prin cod QR pentru Generali. Aceste soluții au simplificat semnificativ procesul de plată, oferind clienților o alternativă rapidă la metodele clasice.” povestește Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

Toate plățile de tip RoPay sunt procesate de băncile participante la RoPay și sunt fără comisioane pentru clienți.

„Adoptarea RoPay într-un serviciu esențial, precum plata facturilor de energie, reflectă maturizarea ecosistemului de plăți instant din România. RoPay nu este doar o soluție tehnologică, ci o infrastructură care simplifică modul în care consumatorii interacționează cu plățile recurente, eliminând pașii inutili și reducând timpul de procesare la câteva secunde. Felicităm PPC Energie și ING Bank pentru această inițiativă de succes. Extinderea utilizării RoPay în domenii de larg interes contribuie activ la reducerea utilizării numerarului și la crearea unui cadru modern de plăți, adaptat nevoilor actuale ale consumatorilor și mediului de afaceri”, declară Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.