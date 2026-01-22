BT integrează funcționalități Pilonul 2 în BT Pay pentru clienții BRD Pensii, după achiziția din 2025. Cum îți gestionezi fondul de pensii prin telefon

Clienții BRD Pensii, care fac parte din ecosistemul financiar al Grupului Banca Transilvania după achiziția din noiembrie 2025, pot consulta în BT Pay detalii despre fondul lor de pensii din Pilonul 2, anunță banca. Funcționalitatea marchează un nou pas în digitalizarea serviciilor de pensii administrate privat.

Cele mai noi funcționalități BT Pay



•suma totală acumulată în fondul de pensii;

•istoricul contribuțiilor;

•randament;

•numărul unităților de fond deținute.

Administratorul pensiei din Pilonul 2 poate fi aflat pe site-ul ASF

Pe platforma Autorității de Supraveghere Financiară persoanele pot afla fondul de pensii (Pilonul 2) la care contribuie, având în vedere că, la debutul activității profesionale, repartizarea către un fond s-a realizat automat sau, pe parcurs, acesta a fost schimbat. Cunoașterea administratorului și a fondului este relevantă pentru a urmări evoluția economiilor pentru pensie și pentru a lua decizii informate privind administrarea acestora. AICI ai detalii.

Peste 10 miliarde de lei în administrare la Grupul Banca Transilvania

Activele din Pilonul 2 și Pilonul 3 administrate de companii din Grupul Financiar Banca Transilvania au depășit 10 miliarde de lei, acestea reprezentând economiile pentru pensie a peste 825.000 de români. Aproape 10.000 de persoane au aderat la Pilonul 3 prin aplicația BT Pay, din august 2025, când a fost lansată respectiva funcționalitate.

În curând vei afla noile denumiri ale entităților BT



Compania BRD Pensii și fondul de pensii administrat privat BRD (Pilon 2) vor fi redenumite pentru a reflecta apartenența la Grupul Financiar Banca Transilvania, urmând ca BT să comunice public noile denumiri când vor fi primite aprobările necesare din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

Gestionarea fondurilor de pensii prin telefon

Aplicația BT Pay ajută la gestionarea facilă a fondurilor de pensii administrate de companii din Grupul Banca Transilvania, atât pe Pilonul 2, cât și pe Pilonul 3, prin următoarele opțiuni:

•Consultarea sumelor acumulate în fondurile de pensii private, indiferent de pilonul din care fac parte;

•Aderarea 100% online, în mai puțin de două minute, la fondurile Pensia Mea și Pensia Mea Plus, gestionate de BT Pensii (Pilonul 3);

•Posibilitatea modificării, în orice moment, a contribuției lunare în cazul fondurilor din Pilonul 3. Valoarea minimă este de 50 de lei/lună;

•Posibilitatea de a seta contribuția lunară ca plată recurentă pentru fondurile din Pilonul 3. Banii sunt transferați din contul curent deschis la Banca Transilvania automat, lunar, în ziua aleasă de client.

Pe Blogul BT găsești o analiză dedicată sistemului de pensii din România – despre baza de contributori, piața muncii, speranța de viață și deficitul sistemic.

