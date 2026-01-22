Salt Bank și YOXO fac echipă: cashback, abonament gratuit și mai puține cheltuieli

Salt Bank și YOXO lansează un parteneriat cu beneficii directe pentru clienții care preferă servicii 100% digitale. Cei care folosesc codurile dedicate pot obține cashback la plățile POS, facturi YOXO acoperite automat și luni gratuite de abonament. Ofertele sunt valabile până la 31 martie 2026, pentru abonamentele de 2,9 și 4,9 euro.

Ce se întâmplă practic?

Parteneriatul oferă o experiență mai coerentă: abonamente mai ieftine, cashback și un flux automatizat al plăților. Facturile, plățile și beneficiile se rezolvă „singure”, direct din telefon.

Adrian Chirilă: Serviciile pe care le folosesc zi de zi să se ocupe singure de plăți și beneficii

„De aici pornește parteneriatul dintre Salt Bank și YOXO. Un parteneriat pentru cei care vor ca serviciile pe care le folosesc zi de zi să se ocupe singure de plăți și beneficii, fără să le ceară nimic în plus”, a declarat Adrian Chirilă, Head of Growth, Salt Bank.

Ce primesc clienții YOXO

Clienții YOXO care își deschid cont la Salt Bank folosind codul YOXO26 beneficiază de:

5% cashback timp de o lună pentru plățile POS în România

100% cashback pentru primele două facturi YOXO, achitate cu cardul Salt

Practic, clientul plătește factura din aplicație, iar Salt Bank returnează banii fără cereri sau aprobări. Cashback-ul pentru facturile YOXO poate fi acordat în maximum patru luni de la deschiderea contului.

Ce primesc clienții Salt Bank

Clienții Salt Bank care își activează un abonament YOXO introducând codul haipeyoxo2026 beneficiază de:

1 lună de abonament YOXO gratuit (100% reducere)

Reducerea se activează direct din aplicația YOXO, fără pași intermediari.

Ofertele sunt valabile până la 31 martie 2026, pentru abonamentele de 2,9 EUR și 4,9 EUR (TVA inclus). Conform regulamentelor, un utilizator poate beneficia de maximum 3 luni gratuite/an.

Anca Buzatu: YOXO și Salt Bank împărtășesc aceeași viziune

Anca Buzatu, Business Development Executive, Orange Romania, subliniază complementaritatea dintre cele două servicii: „YOXO și Salt Bank împărtășesc aceeași viziune: servicii telecom și financiare 100% digitale, construite în jurul nevoilor reale ale clientului.”