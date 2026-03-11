Foto &Video. BCR devine partener de încredere al Federației Române de Baschet. Sergiu Manea, despre diferența dintre coș și pasa decisivă: „Succesul fiecăruia dintre noi are o limită. Iar limita e dată de succesul colectiv”

Banca Comercială Română (BCR) și Federația Română de Baschet (FRB) au semnat un parteneriat pentru susținerea primelor două ligi naționale masculine: Liga Națională de Baschet Masculin și Liga I Masculin, competiții care vor purta și numele BCR. Colaborarea dintre BCR și Federația Română de Baschet se va desfășura pe o perioadă de doi ani și va susține două competiții interne care reunesc în total 39 de echipe: 16 în Liga Națională de Baschet Masculin și 23 în Liga I Masculin.

Parteneriatul se înscrie în direcția de brand a BCR „Ai încredere în tine”, construită în jurul ideii că încrederea nu apare de una singură și nu se formează în izolare. De cele mai multe ori, încrederea se construiește în echipă, în comunitate și în relațiile dintre oameni. Baschetul este unul dintre sporturile care arată cel mai clar acest lucru: nimeni nu câștigă singur, iar în jurul fiecărei echipe se formează comunități de jucători, antrenori și suporteri care cresc împreună.

Sergiu Manea despre rolul BCR în cadrul parteneriatului: „Rolul nostru aici este să creeam succes colectiv. Să creem comunități și să creem mâine”

Evenimentul de semnare a protocolului de colaborare s-a derulat, marți seară, în sala de joc a FRB, într-o atmosferă de NBA.

Intrebat „Cum se traduce mesajul BCR de „încredere” în sport?”, Sergiu Manea a replicat: Să te ridici de mai multe ori decât cazi”

De altfel, Sergiu Manea, CEO BCR, a subliniat că sportul este unul dintre cele mai bune exemple despre cum se construiește încrederea în timp, prin disciplină, perseverență și muncă în echipă.

Sergiu Manea: „Succesul fiecăruia dintre noi are o limită. Iar limita e dată de succesul colectiv”

„Cred că punem foarte multă presiune pe noi ca societate. Punem foarte multă presiune pe cei de langă noi. Cred că ar trebui să respiram puțin și să ne gândim la ce avem de făcut. Orice gest în sport e rodul unui plan, unei îndelungi pregătiri și e rodul unei încrederi că în fiecare zi poți fi mai bun. Noi putem face asta împreună. O sa accentuez a avea încredere împreună! Și o să mai spun un lucru pe care l-am spus colegilor mei la birou. Succesul fiecăruia dintre noi are o limită. Iar limita e dată de succesul colectiv. Rolul nostru aici este să creeam succes colectiv. Să creem comunități și că creem mâine”, a punctat la evenimentul de lansare a parteneriatului șeful BCR.

Atmosferă tip Los Angeles la lansarea parteneriatului

Două echipe, reprezentând BCR și FRB, au și făcut o demonstrație de baschet 3×3, urmați fiind de un show de baschet acrobatic.

Echipa BCR a fost formată din Șami Gurlui, Ștefan Buciuc, Ștefan Corcodel, Romeo Țintilă, Marius Anton și Dana Dima. Antrenor: Sergiu Manea

Echipa FRB: Cezar Stănescu, Tudor Fometescu, Ionuț Bâscoveanu, Paul Helcioiu și Guest Stars Miodrag Belodedici și Bogdan Stelea. Antrenor: Carmen Tocală

Arbitri au fost Lavinia Gheorghe și Vlad Dumitrescu.

Carmen Tocală: Performanța sportivă este un obiectiv, dar și un vehicul de a se conecta cu societatea în chestiuni de educație și integrare socială

„Baschetul este un sport cu un potențial uriaș în România, iar dezvoltarea sa depinde în mare măsură de susținerea pe care o primește. Tocmai de aceea, apreciem sprijinul oferit de BCR, un parteneriat care contribuie la creșterea și promovarea acestui sport. Totodată, dorim să oferim partenerilor noștri pe viitor și alte proiecte. Performanța sportivă este un obiectiv, dar și un vehicul de a se conecta cu societatea în chestiuni de educație și integrare socială.”, spune Carmen Tocală, Președintele Federației Române de Baschet.

Sergiu Manea: În baschet, cel mai important moment nu este coșul, ci pasa decisivă care îl face posibil

„În baschet, cel mai important moment nu este coșul, ci pasa decisivă care îl face posibil. Este acea clipă când ai încredere în colegul tău și joci pentru echipă. Cred că ar fi minunat să ne inspirăm mai des și în societate din felul în care se joacă baschetul: fiecare își face rolul, avem încredere unul în celălalt, iar succesul vine din colaborare. Ne bucurăm să fim alături de baschetul românesc și de comunitățile din jurul acestui sport, care îi ajută pe tineri să învețe ce înseamnă spiritul de echipă, disciplina și curajul de a merge mai departe.” precizează intr-un comunicat, Sergiu Manea, CEO BCR.

În România, baschetul se numără printre sporturile cu cea mai mare bază de practicanți.

Federația Română de Baschet are aproximativ 32.000 de sportivi legitimați, iar la finalul anului 2024 erau înregistrate 316 structuri sportive afiliate. În sezonul 2023–2024, campionatele naționale de baschet 3×3 au adunat 822 de echipe, masculin și feminin.

Dunking Devils la București

În cadrul evenimentului prilejuit de lansarea parteneriat între Federaţia Română de Baschet şi BCR, la Arena de Baschet – Bucureşti, am asistat demonstraţia echipei Dunking Devils.