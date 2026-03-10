Top newsStiri de top

Bloomberg: Raiffeisen Bank este aproape să cumpere Garanti BBVA România pentru 550 milioane de euro. Tranzacția ar propulsa banca pe poziția a patra, depășind CEC Bank și BRD

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank International AG se apropie de finalizarea unui acord pentru achiziția unității Garanti din România deținută de BBVA, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.com

Banca austriacă ar fi oferit aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă pentru Garanti, potrivit acelorași surse. Aceasta ar implica un preț de aproximativ 550 de milioane de euro (640 de milioane de dolari), pe baza datelor din bilanțul de anul trecut, a spus una dintre persoane, potrivit unor surse apropiate situației citate de Bloomberg.

Deși discuțiile sunt avansate, acestea s-ar putea confrunta în continuare cu întârzieri sau ar putea eșua, au precizat sursele, solicitând anonimatul pentru a discuta informații confidențiale. Reprezentanții BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze.

Băncile din Europa de Est caută să își sporească cota pe piața fragmentată a regiunii prin achiziții, urmărind poziții care să permită o scară mai mare și operațiuni mai profitabile. O achiziție a diviziei Garanti ar ajuta Raiffeisen să devină a treia cea mai mare bancă din România în funcție de activele totale, arată Bloomberg.com.

Raiffeisen Bank devine a patra bancă din sistem

Insă, conform informațiilor BankingNews (AICI) UniCredit Bank va fi a treia bancă din sistem după active – după integrarea Alpha Bank, cu active totale de 114 miliarde de lei. Astfel, Raiffeisen Bank se va situa pe poziția a patra, depășind CEC Bank și BRD, cu active totale de 105 miliarde lei.

Exclusiv. Cum arată topul celor mai mari bănci din România pe 2025. Este oficial: Finalizarea fuziunii cu Alpha Bank propulsează UniCredit Bank pe podium. CEC Bank cade pe poziția a patra a topului după active, iar BRD ajunge pe cinci

O serie de tranzacții în România au propulsat deja Banca Transilvania pe primul loc într-o piață care a generat anul trecut un profit de aproximativ 16 miliarde de lei (3,7 miliarde de dolari), susținută de unele dintre cele mai mari rate ale dobânzii din Europa, mai arată Bloomberg.

Directorul executiv al Raiffeisen, Johann Strobl, a declarat în ianuarie că banca dispune de capital suplimentar pentru tranzacții și că este interesată de posibile operațiuni în România, fără a numi vreo țintă anume, mai notează sursa citată.

Soldul creditelor acordate de Garanti BBVA în România se situa a 11,1 miliarde de lei la finalul anului 2024, în timp ce depozitele erau în valoare de 13 miliarde de lei. Activele totale ale băncii numărau la 31 decembrie 2024 peste 16,8 miliarde de lei, în creștere de la 15,3 miliarde de lei în anul precedent.

You Might Also Like

Foto &Video. BCR devine partener de încredere al Federației Române de Baschet. Sergiu Manea, despre diferența dintre coș și pasa decisivă: „Succesul fiecăruia dintre noi are o limită. Iar limita e dată de succesul colectiv”

„Muntele de Haine” crește în România. Administrațiile locale colectează textile doar pe hârtie: doar 6–8% sunt efectiv reciclate

Băncile pot finanța industria de apărare. Răzvan Pîrcălăbescu, Președinte OPIA: Dezvoltarea industriei de apărare este o necesitate strategică pentru România

Anca Petcu este noul Chief Operations Officer and Transformation și Vicepreședinte al Intesa Sanpaolo Bank România

Raiffeisen Bank și InnovX au decis câștigătoarea MagicMoon: start-up-ul Scamy.io. Cristian Sporiş: Sperăm ca succesul lor local să fie replicat și în Marea Britanie

TAGGED: , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BANKING LA GENUL FEMININ. ”Diversitatea nu e o poză de PR”, spune sociologul Gelu Duminică, care provoacă bankingul să treacă de la strategii la acțiuni concrete: ”Dacă 70% dintre angajații băncilor sunt femei, de ce nu vedem creșe făcute de bănci?”
Next Article Raiffeisen Bank și InnovX au decis câștigătoarea MagicMoon: start-up-ul Scamy.io. Cristian Sporiş: Sperăm ca succesul lor local să fie replicat și în Marea Britanie
- Publicitate -
Lost your password?