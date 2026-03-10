Bloomberg: Raiffeisen Bank este aproape să cumpere Garanti BBVA România pentru 550 milioane de euro. Tranzacția ar propulsa banca pe poziția a patra, depășind CEC Bank și BRD

Raiffeisen Bank International AG se apropie de finalizarea unui acord pentru achiziția unității Garanti din România deținută de BBVA, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.com

Banca austriacă ar fi oferit aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă pentru Garanti, potrivit acelorași surse. Aceasta ar implica un preț de aproximativ 550 de milioane de euro (640 de milioane de dolari), pe baza datelor din bilanțul de anul trecut, a spus una dintre persoane, potrivit unor surse apropiate situației citate de Bloomberg.

Deși discuțiile sunt avansate, acestea s-ar putea confrunta în continuare cu întârzieri sau ar putea eșua, au precizat sursele, solicitând anonimatul pentru a discuta informații confidențiale. Reprezentanții BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze.

Băncile din Europa de Est caută să își sporească cota pe piața fragmentată a regiunii prin achiziții, urmărind poziții care să permită o scară mai mare și operațiuni mai profitabile. O achiziție a diviziei Garanti ar ajuta Raiffeisen să devină a treia cea mai mare bancă din România în funcție de activele totale, arată Bloomberg.com.

Raiffeisen Bank devine a patra bancă din sistem

Insă, conform informațiilor BankingNews (AICI) UniCredit Bank va fi a treia bancă din sistem după active – după integrarea Alpha Bank, cu active totale de 114 miliarde de lei. Astfel, Raiffeisen Bank se va situa pe poziția a patra, depășind CEC Bank și BRD, cu active totale de 105 miliarde lei.

O serie de tranzacții în România au propulsat deja Banca Transilvania pe primul loc într-o piață care a generat anul trecut un profit de aproximativ 16 miliarde de lei (3,7 miliarde de dolari), susținută de unele dintre cele mai mari rate ale dobânzii din Europa, mai arată Bloomberg.

Directorul executiv al Raiffeisen, Johann Strobl, a declarat în ianuarie că banca dispune de capital suplimentar pentru tranzacții și că este interesată de posibile operațiuni în România, fără a numi vreo țintă anume, mai notează sursa citată.

Soldul creditelor acordate de Garanti BBVA în România se situa a 11,1 miliarde de lei la finalul anului 2024, în timp ce depozitele erau în valoare de 13 miliarde de lei. Activele totale ale băncii numărau la 31 decembrie 2024 peste 16,8 miliarde de lei, în creștere de la 15,3 miliarde de lei în anul precedent.