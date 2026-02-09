AnalizeTop newsStiri de top

Exclusiv. Cum arată topul celor mai mari bănci din România pe 2025. Este oficial: Finalizarea fuziunii cu Alpha Bank propulsează UniCredit Bank pe podium. CEC Bank cade pe poziția a patra a topului după active, iar BRD ajunge pe cinci

Cornel Dinu
Cum arată topul celor mai mari bănci din România (Credit foto: shutterstock.com)

Topul băncilor din România după volumul activelor confirmă, de la un an la altul, un lucru esențial: ierarhiile nu mai sunt bătute în cuie și nicio bancă în afara liderului (Banca Transilvania) nu mai este sigură de poziția din clasament. Comparația datelor din 2024 cu situația de la finalul anului 2025 (conform graficului realizat de publicația BankingNews), arată o consolidare clară în partea de sus a sistemului bancar din România.

Cea mai spectaculoasă modificare a clasamentului este dată de urcarea UniCredit Bank pe podium, pe fondul finalizării fuziunii cu Alpha Bank România. În 2023, anunțul strategic al UniCredit privind integrarea Alpha Bank a declanșat cea mai importantă consolidare din ultimii ani pe piața locală, vizând crearea unei entități bancare mai puternice și mai bine poziționate pentru viitor. Tranzacția s-a concretizat în august 2025, iar rezultatele comunicate de UniCredit Bank pentru finalul anului 2025 ne arată că noua entitate a devenit a treia cea mai mare bancă din România.

Mișcarea strategică decisă în 2023 i-a permis Grupului UniCredit să-și crească semnificativ activele până la 114 miliarde de lei și să urce în topul băncilor după active de pe poziția a șaptea, pe care o ocupa la finalul lui 2024, până pe locul al treilea în 2025. Accederea UniCredit Bank pe podium aduce cea mai importantă diferență a topului din 2025 față de 2024, marcând practic ieșirea CEC Bank din top 3, după ce banca de stat a ocupat poziția a treia în clasamentul după active timp de doi ani (2023 și 2024).

Rezultatele CEC Bank de la iunie 2025 arătau că instituția de credit avea active în valoare de 99,4 miliarde de lei, în creștere insignifiantă față de decembrie 2024. Este puțin probabil ca situația să se fi schimbat drastic în cel de-al doilea semestru din 2025, astfel încât să-i permită CEC Bank să recupereze diferența enormă de peste 14 miliarde de lei, cât arată cifrele din acest moment.

Un alt aspect interesant este presiunea pe care o exercită BRD – Groupe Société Générale asupra CEC Bank, pentru că diferența dintre cele două bănci s-a subțiat vizibil față de 2024. Asta ne arată că locurile 4 (CEC Bank) și 5 (BRD) pot face oricând rocada, în funcție de contextul macro și de strategia de creditare. Mai ales pentru că, așa cum arată bilanțul pe 2025, BRD a reușit anul trecut să-și majoreze activele cu aproape 10 miliarde de lei până la 95,4 miliarde de lei. Nu știm deocamdată cum s-a mișcat CEC Bank în cel de-al doilea semestru din 2025, având la dispoziție numai datele din perioada ianuarie – iunie, care ne arată că instituția de credit cu capital de stat nu a progresat aproape deloc în intervalul amintit.

Dacă trendurile actuale continuă, următorii ani nu vor aduce surprize majore în vârf, dar vor intensifica competiția în zona mediană – acolo unde fiecare miliard de lei în active contează. De asemenea, dacă UniCredit Bank își menține ritmul de creștere, lupta cu BCR pentru locul 2 devine un scenariu plauzibil în anii următori.

