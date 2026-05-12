REPORTAJ. Live din laboratorul de banking: Cum arată banca de mâine pentru studenții care vor deveni viitorii bancheri

Sâmbătă dimineața, holurile Facultății de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din București erau cufundate în liniștea unei zile de week-end. Doar că liniștea aceea avea o emoție specială în ea. Laptopuri deschise în grabă, ecusoane prinse stângaci, cafele băute pe fugă și grupuri de studenți care repetau ultimele idei înainte de startul unui concurs inedit.

Incepe BANCAS Banking Challenge – drumul tău către master în banking”

”Dacă ne întreabă despre calculul costurilor, cine răspunde?”, șoptește un tânăr către colegii lui. ”Tu. Tu pari cel mai calm”, vine replica unei studente, urmată de râsete scurte și tensionate. ”Să nu uităm și de profit…”, vine și observația din partea altui student, care s-a vrut a fi poznașă, dar în esență matură și conectată la realitatea de zi cu zi.

Așa a început ediția 2026 a competiției ”BANCAS Banking Challenge – drumul tău către master în banking”, organizată de FABBV – ASE București, programul de masterat BANCAS și Banca Transilvania. O competiție, care, dincolo de slide-uri, pitch-uri și grile de evaluare, a devenit timp de o zi un laborator viu pentru viitorul bankingului românesc.

Emoții mari la debutul concursului

Pentru mine, experiența acestei competiții a avut o dublă dimensiune. Am fost prezent nu doar în calitate de jurnalist BankingNews, atent la emoția, dinamica și poveștile din spatele concursului, ci și ca mentor și membru al juriului. Asta mi-a oferit privilegiul rar de a vedea competiția din interior, de la nesiguranța primelor ore și discuțiile intense din sălile de lucru, până la modul în care ideile prindeau contur sub presiunea timpului.

Fără tipare și rigoare, ci doar o zi în care studenții au fost încurajați să gândească liber

70 de studenți, organizați în 14 echipe de câte 5 membri, ore întregi de dezbateri și o singură provocare: să construiască produse bancare credibile pentru o lume financiară care se schimbă mai repede decât oricând. Miza nu a fost constituită doar de premiile în bani oferite de organizatori, ci mai cu seamă de faptul că echipa care ar fi câștigat concursul avea oportunitatea de a intra într-un program de internship la Banca Transilvania, transformând concursul într-o posibilă rampă de lansare pentru o viitoare carieră în banking.

Mi-au plăcut enorm și chiar m-au distrat numele echipelor, care vorbeau de la sine despre generația prezentă și despre felul lor de a fi. De la ”FinPulse”, ”Visionary Bankers” sau ”Future Analysts”, până la ”CashFlow Crew”, ”Secure Banc”, ”STRESS TEST” ori ”Man I Love Finance”, studenții au ales denumiri care oscilează între limbajul corporatist al industriei financiare și energia unei generații obișnuite să transforme conceptele serioase în branduri cu personalitate.

Iar atmosfera aceasta relaxată, autentică și lipsită de rigiditate nu a fost întâmplătoare, ci chiar încurajată de membrii juriului, care le-au transmis încă de la început studenților să fie ei înșiși, să se bucure de experiență și să privească bankingul ca pe un spațiu în care ideile și personalitatea contează la fel de mult ca rigoarea profesională.

Mesaj pentru studenți: ”Ne dorim să simțiți ce înseamnă bankingul pe interior”

”Mesajul meu înainte de a începe efectiv concursul este: Bucurați-vă! Dați tot ce aveți mai bun. Distrați-vă! Vreau să vă simțiți bine! Vreau să fie o zi de neuitat, iar peste 5 ani, dacă o să aveți posibilitatea de a fi din nou aici și să dați filmul înapoi să le vorbiți viitorilor studenți ca despre o experiență de neuitat”, i-a încurajat Dan Nițescu, Profesor Universitar Dr. la ASE – Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Consilier al Guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Cătălin Caragea, Director General Adjunct Risc la Banca Transilvania, a continuat în aceeași notă: ”Banca Transilvania a ales să susțină acest proiect pentru că ne dorim să vă arătăm cât de mișto este la bancă. Am vrut practic să simțiți ce înseamnă bankingul pe dinăuntru. Este o diferență de percepție, pentru că în momentul când ești la școală, în momentul când încă nu lucrezi într-o bancă, este doar percepție. Momentul când intri în banking, devine realitate. Realitatea este de foarte multe ori diferită de percepție. Și poate fi așa cum ne-am imaginat sau poate fi diferit. Și ce mișto este să realizăm că este mai frumos decât ne-am imaginat. Și sper să regăsiți asta în concursul de astăzi. Și știți că cei care vor câștiga vor avea oportunitatea să lucrați fizic alături de noi. Noi, la Banca Transilvania, ne dorim să avem din ce în ce mai mulți colegi tineri”.

Startul concursului a fost dat de Decanul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE, Prof. Univ. Dr. Georgiana Camelia Georgescu, cu câteva cuvinte: ”Îmi face plăcere să deschid acest nou proiect pe care l-am creat pentru studenții interesați de banking, care vor avea ocazia să învețe mai multe, să-și îmbogățească bagajul de noțiuni teoretice, dar să realizeze și transferul către zona practică. Suntem în sală 14 echipe complete, așa că putem să declarăm deschis concursul BANCAS Banking Challenge”.

Bankingul văzut prin ochii unei generații care nu mai acceptă ”produse standard”

Tema competiției a fost una ambițioasă: studenții au trebuit să imagineze produse financiare inteligente, digitale și adaptabile, capabile să răspundă unor nevoi reale ale clienților. Concursul a început cu întrebarea ”Dacă ai putea crea un produs financiar care să îți servească nevoilor tale reale, care ar fi acel produs și cum ai vrea să îl accesezi?”.

Astfel, studenții au avut ocazia de a crea soluții pentru antreprenori aflați la început de drum și produse de embedded finance, conturi digitale cu overdraft pentru studenți sau pachete financiare integrate pentru familii și business-uri, ideile depășind mult exercițiul academic.

Într-una dintre săli, o echipă discuta aprins despre cum poate o bancă să detecteze automat momentele în care un client începe să aibă probleme financiare. ”Dacă salariul scade, aplicația ar trebui să reducă automat limita de overdraft”, spune o studentă, desenând rapid o schemă pe tabletă. ”Da, dar fără să-l speriem pe client”, completează altcineva. În altă sală, o echipă construia un ecosistem pentru familii: conturi conectate, educație financiară pentru copii, avantaje comune și servicii integrate pentru firmele deținute de membrii familiei.

Lucrul în echipă a dat roade

Nu doar o bancă, un partener pe termen lung

O altă echipă încerca să construiască un produs bancar dedicat studenților și tinerilor aflați la primul job, iar discuția a ajuns rapid la una dintre cele mai sensibile teme pentru generația lor, locuința. ”Noi tot vorbim despre economisire și overdraft, dar problema reală este că mulți dintre noi nici nu cred că vor putea să-și cumpere vreodată un apartament”, spune unul dintre studenți, în timp ce își notează ideile pe laptop. Dacă pentru un student este greu să acceseze un credit ipotecar, soluția ar fi dezvoltarea unei relații pe termen lung cu banca.

”Începi cu un cont pentru student, după aia primești beneficii când te angajezi, iar dacă ai venituri stabile câțiva ani, banca să-ți poată oferi automat acces către un credit ipotecar”. ”Ca un traseu financiar complet, o bancă care te însoțește de la primul card până la prima casă”, completează altcineva. Apoi o studentă a spus, aproape instinctiv: ”Exact asta ne-ar trebui nouă acum!”.

Pe mesele din sălile de lucru se vedea foarte clar diferența dintre generații: lângă foi cu calcule de profitabilitate și modele de risc stăteau ferestre deschise cu AI, mock-up-uri de aplicații mobile și simulări de onboarding digital.

”M-au surprins viteza și capacitatea de a integra AI”

Profesorul universitar Dan Nițescu, cadru didactic al ASE și consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu, spune că miza unui astfel de concurs merge mult dincolo de idei spectaculoase. ”Prin acest concurs, ne-am dorim să identificăm și să păstrăm talent pe termen lung, talentul să fie cuplat cu profesia, o carieră care implică multă, multă responsabilitate”, a afirmat acesta pentru BankingNews.

În opinia sa, bankingul viitorului va depinde de capacitatea sistemului de a construi o cultură solidă și responsabilă. ”Business-ul bancar are ca prim obiectiv prezervarea depozitelor, dar și bunăstarea clienților, pe care ar trebui să și-i dorească sănătoși financiar”.

Întrebat dacă ideile studenților au fost mai aproape de realitatea bancară decât se aștepta, răspunsul a venit fără ezitare: ”Le consider într-o foarte mare pondere implementabile. M-au surprins viteza și capacitatea de a se armoniza în echipă, m-a surprins capacitatea de a integra AI, tehnologie, research rapid și de a veni cu o prezentare articulată, care a ajuns în inimile fiecărui membru al juriului”.

De altfel, acesta a fost poate unul dintre cele mai interesante lucruri de observat pe parcursul zilei: pentru actuala generație de studenți, inteligența artificială nu mai este ”tehnologie viitoare”, ci un instrument firesc de lucru.

Generația care nu mai vede banca ”unidirecțional”

La finalul prezentărilor, după ore întregi de pitch-uri și întrebări tehnice despre risc, profitabilitate sau fezabilitate operațională, membrii juriului aveau deja o concluzie clară: tinerii gândesc bankingul diferit.

”M-au surprins mult!”, ne-a dezvăluit Cătălin Caragea, Director General Adjunct Risc la Banca Transilvania. ”Ei au venit cu idei care s-ar fi aplicat și lor. Au ales partea de Family, pentru că sunt parte a unei familii, partea de credite pentru studenți, iar când s-au dus către companii, au ales zona verde, eco – lucruri foarte aproape de ei”.

Unele idei au depășit chiar și așteptările profesioniștilor din industrie. ”Multe proiecte prezentate au fost WOW. Eu unul nu le-am auzit de la consultanți. Cred că putem să construim pe aceste idei”. Cătălin Caragea a observat și o schimbare subtilă de paradigmă: noua generație nu mai privește banca drept un furnizor rigid de produse.

”În nicio idee, ei nu s-au limitat strict, așa cum facem noi business-ul, unidirecțional – atrag un depozit, dau un credit. Ei întotdeauna au mai pus ceva în plus”. În fapt, poate tocmai aici s-a văzut diferența dintre generații. Pentru studenți, banca nu mai este doar o instituție financiară. Ei o văd ca pe o platformă care trebuie să prevină probleme, să anticipeze nevoi, să însoțească clientul și chiar să-l educe financiar.

În spatele emoției: rigoare, risc și întrebări incomode

Din exterior, competiția putea părea un exercițiu de creativitate. În realitate, presiunea era cât se poate de reală. Fiecare echipă a trebuit să construiască produse complete: eligibilitate, modele de risc, profitabilitate, impact asupra capitalului, mecanisme anti-fraudă, sustenabilitate economică și scalabilitate operațională.

Iar juriul nu a iertat superficialitatea. ”Cum controlați riscul de default?”, ”Ce se întâmplă dacă veniturile clientului scad?”, ”Cum monetizați produsul în primii trei ani?”, ”De ce ați ales să comisionați plata cu cardul?”, au curs în cascadă întrebările din partea membrilor juriului.

Fiecare echipă a încercat să convingă juriului că ideea de produs bancar propusă poate fi implementată

Pentru mulți studenți, adevăratul test a început în sesiunea de întrebări și răspunsuri. Unii au pierdut ritmul, iar alții au devenit mai buni sub presiune. La final, diferența a făcut-o coeziunea echipei. ”Au dat feelingul juriului că produsul poate fi pus în practică”, ne-a explicat Cătălin Caragea despre echipele câștigătoare. ”Nu au lăsat lucruri mai puțin explorate decât altele și nu s-au focusat prea puternic doar pe o singură componentă”.

Mai puțin idealism decât s-ar crede

Există o prejudecată frecventă despre tineri, aceea că vin cu idei spectaculoase, dar imposibil de implementat. Competiția ”BANCAS Banking Challenge – drumul tău către master în banking” a contrazis însă parțial această percepție. ”Nu am simțit un idealism aventuros”, a subliniat Cătălin Caragea. ”Neștiind toate restricțiile, ei au putut să creeze mai mult decât noi, pentru că noi suntem deja setați cu anumite blocaje în cap”.

Poate că acesta este și unul dintre marile avantaje ale unei generații care intră acum în banking, că încă are curajul să pună întrebări simple. De ce nu poate banca să reacționeze automat la schimbările din viața clientului? De ce onboarding-ul trebuie să fie complicat? De ce produsele financiare sunt încă gândite rigid? Și, mai ales, de ce bankingul ar trebui să fie doar despre bani și nu despre experiență?

O competiție despre viitor

Seara târziu, undeva pe la ora 20:00, după deliberări lungi și centralizarea punctajelor într-o aplicație, care – culmea digitalizării – a fost creată pe loc, live, în ziua concursului, de unul dintre membrii juriului, respectiv de Andrei Baican, Head of Customer Experience la Banca Transilvania, emoția din sală devenise aproape palpabilă.

Studenții încercau să pară relaxați. Dar, nu le ieșea prea bine! Unii își verificau telefoanele compulsiv. Alții repetau deja, în glumă, discursurile de mulțumire. Când au fost anunțați câștigătorii, sala a explodat în aplauze sincere, poate cel mai bun semn că, dincolo de competiție, participanții simțiseră că fac parte din aceeași comunitate. Una care va ajunge, foarte probabil, să redefinească bankingul românesc în următorii ani.

Iar poate cea mai importantă concluzie a zilei nu a fost despre produse, AI sau modele de risc. Ci despre faptul că noua generație nu mai vrea doar să lucreze în banking. Vrea să-l schimbe!

Vom reveni într-un material viitor cu echipele câștigătoare și cu exemple concrete de proiecte dezvoltate de studenți la ”BANCAS Banking Challenge – drumul tău către master în banking”, unele dintre ele surprinzător de mature și apropiate de realitatea din industria bancară.