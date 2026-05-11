ING Bank România extinde RoPay: 1,5 milioane de clienți pot cere bani instant pe numărul de telefon, fără IBAN

ING Bank România extinde ecosistemul de plăți instant și lansează în Home’Bank funcționalitatea RoPay – Cerere de plată, prin care clienții pot solicita sau primi bani instant folosind doar numărul de telefon. Noua opțiune vine într-un moment în care serviciul RoPay Alias a ajuns la peste 8,7 milioane de utilizatori în România, dintre care aproximativ 1,5 milioane sunt clienți ING, potrivit băncii.

Folosești doar numărul de telefon, către sau de la clienții oricărei bănci participante la schema RoPay, fără a mai fi necesară introducerea IBAN-ului

Astfel, peste 17% dintre utilizatorii serviciului național de plăți instant de la un cont bancar la altul prin utilizarea numărului de telefon, sunt clienți ING. Noua opțiune completează ecosistemul RoPay deja disponibil prin ING Bank, care facilitează tranzacții rapide și sigure, inclusiv în parteneriat cu lideri de piață precum PPC Energie, Generali și Auchan.

„Plățile instant prin RoPay fac parte dintr-o schimbare esențială în felul în care oamenii își transferă bani între ei. Vedem cum aceste interacțiuni devin tot mai simple și mai firești. În locul unor procese fragmentate, clienții au astăzi acces la un mod unitar de a trimite și solicita bani, direct din aplicația de mobile banking, în câteva secunde și în condiții de deplin control. ING Bank România susține această evoluție prin integrarea nativă a cererilor de plată prin RoPay direct în Home’Bank , astfel încât transferurile de bani între persoane să fie nu doar rapide și sigure, ci și ușor de folosit în viața de zi cu zi. ”, declară Roxana Petria, Head of Private Individuals, ING Bank România.

Împărțirea notei de plată sau cheltuielile la comun, mai ușor de gestionat: până la 7 solicitări pe zi, către maximum 10 persoane, cu valabilitate de 48 de ore



Noua funcționalitate de cerere de plată anunțată de ING Bank extinde beneficiile transferurilor instant și permite utilizatorilor să solicite bani direct din aplicația Home’Bank, către persoane din agenda telefonului care sunt înrolate în serviciul RoPay, inclusiv din alte bănci.

Proces simplu și rapid

Procesul este simplu și rapid. Clienții intră în Home’Bank -> meniul de Plăți -> Alte plăți -> RoPay / Cereri plată și pot selecta direct din agenda telefonului persoanele către care doresc să trimită o cerere de plată.

Utilizatorii pot transmite până la 7 cereri de plată pe zi, fiecare către maximum 10 persoane, iar fiecare solicitare rămâne activă timp de 48 de ore. Destinatarul primește notificarea în aplicația de mobile banking și poate autoriza plata imediat sau ulterior. Sumele nu sunt retrase automat din cont, ci doar după aprobarea cererii de plată.

Funcționalitatea răspunde unui comportament frecvent, în care o persoană achită o cheltuială comună și recuperează ulterior sumele de la ceilalți, simplificând acest proces printr-un flux digital integrat.

”Extinderea funcționalităților RoPay prin introducerea cererii de plată alături de partenerii noștri de la ING Bank reprezintă un pas esențial în simplificarea ecosistemului de plăți din România. Prin această opțiune, utilizăm numărul de telefon pentru inițierea solicitărilor de plată, oferind consumatorilor o metodă sigură, intuitivă și rapidă de a gestiona transferurile de bani între prieteni, plata cumpărăturilor din magazinele virtuale sau a facturilor în aplicațiile furnizorilor de utilități. Parteneriatul cu ING confirmă angajamentul nostru de a face accesibile pe scară largă plățile digitale moderne, eliminând barierele tradiționale și oferind control total asupra fondurilor în timp real.”- Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

„Îți trimit eu după” și „ce o să zică lumea” se rezolvă instant prin cererile de plată

Comportamentele financiare ale românilor sunt influențate și de factori sociali relevanți. Un studiu derulat de Unlock Research pentru ING Bank, în iulie 2025, pe un eșantion de 1000 de respondenți din mediul urban, arată că 95% dintre români declară că resimt, într-o formă sau alta, presiunea asociată percepției celor din jur, fie că este vorba despre teama de a fi judecați, presiunea socială sau lipsa de sprijin în anumite contexte.

Aceste dinamici se reflectă frecvent în situații cotidiene precum ieșirile în oraș sau organizarea unei vacanțe, unde împărțirea cheltuielilor și recuperarea ulterioară a sumelor pot deveni procese sensibile. Când vine vorba de planificarea vacanțelor, conform studiului derulat de Unlock Research pentru ING Bank, în octombrie 2025, mai mult de 50% dintre respondenți spun că au ținut cont, într-un fel sau altul, de părerile celor din jur.

În acest cadru, formulările „Iți trimit prin RoPay” sau „Iți cer prin RoPay” transformă un proces informal și adesea incomod într-o experiență digitală simplă, prin care utilizatorii pot solicita bani direct din aplicația Home’Bank, în câteva secunde, fără interacțiuni repetitive sau dependență de transferuri informale ulterioare.



Transferuri instant între bănci diferite, fără IBAN și fără costuri



RoPay Alias, serviciu integrat în schema națională RoPay, permite transferuri instant și gratuite între persoane fizice, folosind doar numărul de telefon, fără a mai fi necesară introducerea IBAN-ului. Simpla scanare a unui cod QR generat instantaneu sau utilizarea numărului de telefon al prietenului din agendă sunt repere suficiente pentru pentru a identifica destinatarul și a valida detaliile plății fără riscul de a trimite banii către un cont greșit.

Pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție a datelor, codurile QR se scanează exclusiv prin intermediul aplicațiilor de mobile banking ale băncilor participante, garantând utilizatorilor un flux de tranzacționare închis și ultra-securizat, care beneficiază de aceleași standarde stricte precum orice altă operațiune bancară autorizată.



Securitatea tranzacțiilor prin RoPay este garantată de protocoalele riguroase de autentificare biometrică și criptare de ultimă generație integrate direct în aplicațiile de mobile banking ale băncilor partenere, asigurând utilizatorilor un mediu de plată sigur, reglementat și monitorizat în timp real conform standardelor bancare europene.