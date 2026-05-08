BCR are încredere în Alexandra Căpitănescu! Banca devine partener oficial al TVR și o susține pe Alexandra pentru Eurovision 2026

Banca Comercială Română devine partener oficial al Televiziunii Române pentru Eurovision Song Contest 2026, într-un an în care România revine pe scena competiției europene cu Alexandra Căpitănescu. Parteneriatul este prezentat de BCR ca o continuare a direcției prin care banca susține tinerii și proiectele care le dau curaj să se facă auziți dincolo de granițe.

BCR devine partener TVR. România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”

Competiția muzicală europeană, ajunsă la cea de-a 70-a ediție, va reuni 35 de țări la Viena în perioada 12–16 mai 2026, iar România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”.

Pentru BCR, prezența alături de TVR în acest moment nu este întâmplătoare. Alexandra Căpitănescu este un simbol al noii generații care, atunci când are încredere în sine, se poate face auzită dincolo de orice granițe – și exact acesta este mesajul pe care banca l-a pus în, ultimul an, în centrul conversației cu tinerii români.

Ionuț Stanimir: Suntem alături de ea și de întreaga echipă pentru că știm că o voce se aude și mai tare atunci când ai, în spate, oameni care cred în tine

„Eurovision este, înainte de orice, o lecție de curaj – curajul de a urca pe una dintre cele mai mari scene muzicale din lume și de a spune: eu sunt aici. Alexandra are 22 de ani și o voce care poate umple o arenă europeană. Dar mai are ceva mai rar: știe deja cine este. La BCR credem că exact asta face diferența – nu neapărat căutarea perfecțiunii, ci încrederea în propriul tău drum. Suntem alături de ea și de întreaga echipă pentru că știm că o voce se aude și mai tare atunci când ai, în spate, oameni care cred în tine.”, declară Ionuț Stanimir, Director Marketing și Comunicare, BCR.

BCR a investit activ în tineri, îi suține activ prin rețeaua de huburi Zbor

În ultimul an, BCR a investit activ în tineri, susținându-i prin programul și rețeaua de huburi Zbor, care le oferă instrumentele necesare pentru a se dezvolta și a-și atinge potențialul. Parteneriatul cu TVR pentru Eurovision 2026 este o continuare firească a acestei direcții: o modalitate concretă de a susține un proiect în care o voce tânără românească are șansa să fie auzită de sute de milioane de oameni.

Iuliana Marciuc: Mergem la Viena cu convingerea că România are ce arăta Europei și suntem bucuroși că avem un partener care crede în asta la fel de tare ca noi

„Selecția Națională din acest an a revitalizat brandul Eurovision în România, aducând înapoi energia, interacțiunea cu publicul și, mai ales, o artistă cu o prezență scenică puternică și autentică. BCR s-a alăturat acestui proiect pentru că înțelege ce înseamnă să construiești ceva cu adevărat – nu o campanie, ci o poveste în care publicul se recunoaște. Mergem la Viena cu convingerea că România are ce arăta Europei și suntem bucuroși că avem un partener care crede în asta la fel de tare ca noi.”, Iuliana Marciuc, Responsabil de Proiect Eurovision România, TVR

Semifinalele și finala Eurovision Song Contest 2026 pot fi urmărite în direct pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai 2026, ora 22:00.

România va urca pe scena celei mai urmărite competiții muzicale din lume în a doua semifinală, pe 14 mai, iar finala este programată pe 16 mai. Publicul din România poate vota echipa României în a doua semifinală, pe 14 mai, prin SMS sau online, cu codul „03”.

Delegația care a plecat deja spre Viena reunește echipa artistică a Alexandrei Căpitănescu – Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcoță -, alături de echipa tehnică, de producție și de promovare coordonată de TVR.

Le urăm succes Alexandrei și echipei! Hai, România!