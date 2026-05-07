Stiri de top

Cursul euro rămâne ancorat la 5,26 lei. BNR transmite unul dintre cele mai directe mesaje către clasa politică: „Răspunsurile pentru liniștirea pieţei sunt în altă parte, nu la Banca Naţională”, spune Dan Suciu

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Dan Suciu, BNR

Euro rămâne ancorat la 5,26 lei, în ciuda unei ușoare scăderi. După 9 zile de creștere continuă, euro scade ușor. Astăzi BNR a cotat un euro la 5,2661 lei, în scădere de la 5, 2688 lei.

Contents
EURO a crescut cu 3,4% în perioada de instabilitate politicăBNR transmite unul dintre cele mai directe mesaje către clasa politică: Nu noi putem rezolva cauza tensiunii. Noi putem administra efectele, dar sursa problemei este în zona politicăINFO BankingNews Dan Suciu: Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. Dar trebuie să înţelegem că răspunsurile pentru liniştirea pieţei sunt în altă parte, nu sunt la Banca NaţionalăCursul de schimb leu-euro ar putea înregistra variații în ambele direcțiiCitește și

EURO a crescut cu 3,4% în perioada de instabilitate politică

În aceste zile, leul a continuat să fie sub presiune și să reacționeaze la incertitudinea politică și fiscală. Iar mesajul de la Banca Națională a României nu a intârziat să apară: volatilitatea cursului poate continua atât timp cât România nu oferă un semnal credibil de stabilitate, spune astăzi Dan Suciu, BNR.

BNR transmite unul dintre cele mai directe mesaje către clasa politică: Nu noi putem rezolva cauza tensiunii. Noi putem administra efectele, dar sursa problemei este în zona politică

Astăzi, a venit un alt mesaj de la BNR, prin vocea purtătorului de cuvânt, Dan Suciu, a fost clar: “Răspunsurile pentru linistirea pieţei sunt în altă parte, nu la Banca Naţională”a punctat oficialul bancii centrale care atrage astfel atenția că banca centrală face tot ce poate pentru a ține cursul stabil, dar problema nu este una monetară.

INFO BankingNews

Știm că banca centrală poate interveni în piața valutară, poate folosi lichiditate, dobânzi, rezerve, poate calma temporar mișcările. Dar dacă sursa tensiunii este politică, fiscală sau legată de credibilitatea guvernării, instrumentele BNR sunt limitate.

Dan Suciu: Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. Dar trebuie să înţelegem că răspunsurile pentru liniştirea pieţei sunt în altă parte, nu sunt la Banca Naţională

“Este o perioadă de instabilitate. Ea se simte pe pieţe. Este o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. În perioada urmatoare probabil vom asista la variatii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea financiară şi politică a României, tensiunile pot continua. Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie. Dar trebuie să înţelegem că răspunsurile pentru liniştirea pieţei sunt în altă parte, nu sunt la Banca Naţională”, a declarat Dan Suciu, potrivit Agerpres.ro.

Cursul de schimb leu-euro ar putea înregistra variații în ambele direcții

Potrivit acestuia, cursul de schimb leu-euro ar putea înregistra variații în ambele direcții în perioada următoare, iar tensiunile pot continua până când vom avea răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică și financiară a României, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.

Citește și

Șoc pe curs, mesaj de calm de la BNR. Dan Suciu: „Putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor. Pot continua presiuni eventuale pe curs”

You Might Also Like

Raiffeisen Bank România a fost consultantul exclusiv al BERD în tranzacția prin care Portul Constanța a preluat poarta maritimă a Republicii Moldova. George Mucibabici: Tranzacție de referință pentru BERD și pentru Statul Român

UniCredit Bank susține investiția MidEuropa în Romanian Business Consult S.R.L. prin participarea la finanțarea sindicalizată dedicată tranzacției

BCR oferă cel mai rapid flux digital de credit ipotecar din România. Cătălin Munteanu: Rezultatul este un credit ipotecar care poate fi obținut în 5 zile lucrătoare

ING România mizează pe educația financiară a tinerilor și susține o nouă platformă digitală. Alexandra Ranetti: La ING credem că jurnalismul responsabil este esențial pentru o societate care se dezvoltă sustenabil

BNR bate moneda istoriei: Steaua București ajunge pe două monede aniversare, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

TAGGED: , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Raiffeisen Bank România a fost consultantul exclusiv al BERD în tranzacția prin care Portul Constanța a preluat poarta maritimă a Republicii Moldova. George Mucibabici: Tranzacție de referință pentru BERD și pentru Statul Român
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?