Cursul euro rămâne ancorat la 5,26 lei. BNR transmite unul dintre cele mai directe mesaje către clasa politică: „Răspunsurile pentru liniștirea pieţei sunt în altă parte, nu la Banca Naţională”, spune Dan Suciu

Euro rămâne ancorat la 5,26 lei, în ciuda unei ușoare scăderi. După 9 zile de creștere continuă, euro scade ușor. Astăzi BNR a cotat un euro la 5,2661 lei, în scădere de la 5, 2688 lei.

EURO a crescut cu 3,4% în perioada de instabilitate politică

În aceste zile, leul a continuat să fie sub presiune și să reacționeaze la incertitudinea politică și fiscală. Iar mesajul de la Banca Națională a României nu a intârziat să apară: volatilitatea cursului poate continua atât timp cât România nu oferă un semnal credibil de stabilitate, spune astăzi Dan Suciu, BNR.

BNR transmite unul dintre cele mai directe mesaje către clasa politică: Nu noi putem rezolva cauza tensiunii. Noi putem administra efectele, dar sursa problemei este în zona politică

Astăzi, a venit un alt mesaj de la BNR, prin vocea purtătorului de cuvânt, Dan Suciu, a fost clar: “Răspunsurile pentru linistirea pieţei sunt în altă parte, nu la Banca Naţională”a punctat oficialul bancii centrale care atrage astfel atenția că banca centrală face tot ce poate pentru a ține cursul stabil, dar problema nu este una monetară.

Știm că banca centrală poate interveni în piața valutară, poate folosi lichiditate, dobânzi, rezerve, poate calma temporar mișcările. Dar dacă sursa tensiunii este politică, fiscală sau legată de credibilitatea guvernării, instrumentele BNR sunt limitate.

“Este o perioadă de instabilitate. Ea se simte pe pieţe. Este o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. În perioada urmatoare probabil vom asista la variatii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea financiară şi politică a României, tensiunile pot continua. Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie. Dar trebuie să înţelegem că răspunsurile pentru liniştirea pieţei sunt în altă parte, nu sunt la Banca Naţională”, a declarat Dan Suciu, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, cursul de schimb leu-euro ar putea înregistra variații în ambele direcții în perioada următoare, iar tensiunile pot continua până când vom avea răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică și financiară a României, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.

