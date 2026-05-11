BRD vine cu bani în avans pentru fermieri: credite de până la 90% din subvențiile APIA, 100% online

BRD anunță semnarea convențiilor de colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea campaniei anuale de prefinanțare a subvențiilor. În baza acestor convenții, fermierii din România pot accesa, începând cu această perioadă, credite de prefinanțare de până la 90% din valoarea subvențiilor pe care urmează să le încaseze până la finalul anului 2026.

BRD își reafirmă angajamentul de a susține sectorul agricol românesc, asigurând flux de numerar rapid și predictibil pentru afacerile agricole

Noua campanie de finanțare le oferă agricultorilor acces rapid la lichidități, într-un moment în care capitalul de lucru rămâne esențial pentru achiziția de inputuri, derularea lucrărilor agricole și susținerea ciclurilor de producție.

Una dintre noutățile din acest an este digitalizarea completă a procesului pentru micii fermieri. Potrivit băncii, creditul poate fi accesat integral online, de la depunerea cererii și încărcarea documentelor până la semnarea contractului și virarea banilor în cont.

În plus, fermierii care aleg canalul digital beneficiază de condiții mai bune de finanțare. Marja de dobândă este de 1,7% pentru solicitările online, față de 2% în cazul creditelor accesate prin rețeaua de unități a băncii.

Lidia Capmare: BRD facilitează accesul la finanțare al fermierilor, contribuind la stabilitatea financiară a exploatațiilor agricole și implicit la dezvoltarea sectorului

„Prin încheierea convențiilor anuale cu APIA și AFIR, BRD facilitează accesul la finanțare al fermierilor, contribuind la stabilitatea financiară a exploatațiilor agricole și implicit la dezvoltarea sectorului. Canalul online pe care îl punem la dispoziție asigură rapiditate și comoditate, adaptând serviciile noastre la nevoile actuale ale clienților”, a declarat Lidia Capmare, Director al Departamentului Fonduri Europene și Programe Naționale din cadrul BRD.