Stiri de top

BRD vine cu bani în avans pentru fermieri: credite de până la 90% din subvențiile APIA, 100% online

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Credit foto: Gabriel Petrescu / Shutterstock.com

BRD anunță semnarea convențiilor de colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea campaniei anuale de prefinanțare a subvențiilor. În baza acestor convenții, fermierii din România pot accesa, începând cu această perioadă, credite de prefinanțare de până la 90% din valoarea subvențiilor pe care urmează să le încaseze până la finalul anului 2026.

Contents
BRD își reafirmă angajamentul de a susține sectorul agricol românesc, asigurând flux de numerar rapid și predictibil pentru afacerile agricoleLidia Capmare: BRD facilitează accesul la finanțare al fermierilor, contribuind la stabilitatea financiară a exploatațiilor agricole și implicit la dezvoltarea sectorului

BRD își reafirmă angajamentul de a susține sectorul agricol românesc, asigurând flux de numerar rapid și predictibil pentru afacerile agricole

Noua campanie de finanțare le oferă agricultorilor acces rapid la lichidități, într-un moment în care capitalul de lucru rămâne esențial pentru achiziția de inputuri, derularea lucrărilor agricole și susținerea ciclurilor de producție.

Una dintre noutățile din acest an este digitalizarea completă a procesului pentru micii fermieri. Potrivit băncii, creditul poate fi accesat integral online, de la depunerea cererii și încărcarea documentelor până la semnarea contractului și virarea banilor în cont.

În plus, fermierii care aleg canalul digital beneficiază de condiții mai bune de finanțare. Marja de dobândă este de 1,7% pentru solicitările online, față de 2% în cazul creditelor accesate prin rețeaua de unități a băncii.

Lidia Capmare: BRD facilitează accesul la finanțare al fermierilor, contribuind la stabilitatea financiară a exploatațiilor agricole și implicit la dezvoltarea sectorului

„Prin încheierea convențiilor anuale cu APIA și AFIR, BRD facilitează accesul la finanțare al fermierilor, contribuind la stabilitatea financiară a exploatațiilor agricole și implicit la dezvoltarea sectorului. Canalul online pe care îl punem la dispoziție asigură rapiditate și comoditate, adaptând serviciile noastre la nevoile actuale ale clienților”, a declarat Lidia Capmare, Director al Departamentului Fonduri Europene și Programe Naționale din cadrul BRD.

You Might Also Like

ING Bank România extinde RoPay: 1,5 milioane de clienți pot cere bani instant pe numărul de telefon, fără IBAN

BCR are încredere în Alexandra Căpitănescu! Banca devine partener oficial al TVR și o susține pe Alexandra pentru Eurovision 2026

Șerban Negrescu, Garanti BBVA: ”O strategie digitală matură presupune testare și ajustare continuă”

BCR Sport Arena Streetball deschide sezonul 2026 în Parcul Drumul Taberei: baschet 3×3, acrobații și sport urban pentru toată familia

Cursul euro rămâne ancorat la 5,26 lei. BNR transmite unul dintre cele mai directe mesaje către clasa politică: „Răspunsurile pentru liniștirea pieţei sunt în altă parte, nu la Banca Naţională”, spune Dan Suciu

TAGGED: , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article ING Bank România extinde RoPay: 1,5 milioane de clienți pot cere bani instant pe numărul de telefon, fără IBAN
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?