Mișcare importantă în banking: BRD aderă la contractul colectiv de muncă, iar angajații băncii își păstrează beneficiile negociate la nivel de sector

Gabriela Dinu
Credit foto: Gabriel Petrescu / Shutterstock.com

BRD anunță aderarea voluntară la contractul colectiv de muncă negociat la nivelul sectorului bancar, într-o decizie care consolidează protecția angajaților și readuce în prim-plan tema dialogului social din sistemul bancar românesc.

Astfel, banca aderă la Contractul Colectiv de Muncă negociat la nivelul sectorului bancar, recent încheiat între Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) și federațiile sindicale reprezentative FSIF și FSAB.

Contract valabil 2 ani

Documentul, semnat pentru o perioadă de doi ani, este aplicabil atât băncilor membre ale CPBR, cât și altor bănci care aderă la contractul încheiat.


BRD aprecizează că a participat la negocierile acestui Contract Colectiv de Muncă în calitate de invitat și, ulterior semnării, a transmis părților semnatare solicitarea oficială de aderare la contract.

Angajații BRD vor avea toate beneficiile deja negociate

Această decizie permite aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă negociat la nivel de sector și în cadrul BRD, asigurând astfel continuitatea beneficiilor negociate de CPBR pentru angajații băncii.

BRD își reafirmă angajamentul unui dialog social constructiv

Prin această abordare, BRD își reafirmă angajamentul de a avea un dialog social constructiv, precum și preocuparea pentru un cadru de muncă echitabil pentru toți angajații săi. Aderarea la contractul colectiv de muncă încheiat de către CPBR cu federațiile sindicale FSIF și FSAB reflectă dorința băncii de a contribui la un mediu de lucru predictibil și responsabil, într-un context caracterizat de transformări profunde ale industriei bancare și pieței muncii.

