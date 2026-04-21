Exclusiv. Cutremur în banking: doar două bănci semnează noul contract colectiv de muncă. „Peste 30.000 de salariați pierd protecția”, avertizează Paraschiv Constantin, lider de sindicat. De când se aplică noul acord, ce beneficii s-au câștigat și de ce sindicaliștii vorbesc de „concedieri mascate” în bănci

Un nou contract colectiv de muncă a fost semnat în sectorul bancar, dar, paradoxal, în loc să aducă stabilitate, restrânge drastic aria de protecție pentru angajați. De la peste 40.000 de salariați acoperiți la nivel de sistem, drepturile negociate se vor aplica, din 1 mai 2026, doar în două bănci. Iar sindicatele avertizează: urmează o perioadă cu concedieri, presiuni și pierderi de beneficii într-un sector aflat în plină transformare.

Pe data de 20 aprilie 2026, a fost semnat un nou contract colectiv de muncă în sectorul bancar din România, care urmează să intre în vigoare la data de 1 mai 2026.

Dacă actualul contract se aplica întregului sistem bancar din România, de ale cărui drepturi minimale beneficiau peste 40.000 de salariați din toate băncile, în următoarea perioadă drepturile prevăzute în noul contract se vor aplica numai salariaților din două bănci, respectiv BCR și UniCredit.

Această schimbare vine după retragerea băncilor BRD Groupe Société Générale, ING Bank și Raiffeisen Bank din Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR), decizie care afectează direct reprezentativitatea necesară pentru aplicarea contractului colectiv la nivelul întregului sector (erga omnes). Practic, CPBR nu mai îndeplinește condițiile legale pentru ca prevederile să fie extinse la toate instituțiile de credit.

Ce beneficii vor avea salariații din BCR și UniCredit

Noul contract colectiv de muncă aduce câteva beneficii concrete pentru angajații din băncile în care se aplică: introduce un salariu minim negociat de 5.000 de lei din mai 2026, care va crește la 5.500 de lei din mai 2027, și menține un pachet de protecție în caz de concediere, cu salarii compensatorii între 1 și 6 salarii brute, în funcție de vechime. În plus, pentru angajații cu peste 15 ani în bancă, aflați la maximum 5 ani de pensionare, se acordă un salariu compensator suplimentar, un element important de protecție într-un context marcat de restructurări și incertitudini în sector.

Paraschiv Constantin: „Este îngrijorător că peste 30.000 de salariați nu vor mai putea beneficia de drepturile contractului colectiv”

„Este îngrijorător că peste 30.000 de salariați nu vor mai putea beneficia de drepturile contractului colectiv de muncă de la nivel sectorial pentru că sunt bănci în România care nu acoperă pachetul de beneficii obținut de noi în negocieri. Si aici ne referim în special la salariul minim care este negociat la suma de 5.000 de lei, începând cu luna mai 2026, și 5500 de lei, începând cu luna mai 2027.

De asemenea, nu este de neglijat nici pachetul de salarii compensatorii în caz de concediere colectivă, cuprinse între 1 și 6 salarii brute, în funcție de vechimea în bancă, la care, începând de anul acesta, am mai obținut încă un salariu în plus pentru salariații care au o vechime de peste 15 ani în bancă și care se afla cu maxim 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare”, a declarat în exclusivitate pentru BankingNews, Paraschiv Constantin, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB).

Sindicatele avertizează: „concedieri mascate” și riscuri în marile tranzacții din sistem

Sindicaliștii sunt „îngrijorați de concedierile mascate care se practică de unele bănci, care nu acordă nicio compensare salariaților concediați, fără să mai vorbim de concedierile colective masive care vor veni ca urmare a fuziunii unora dintre bănci.

Un exemplu concret îl vom avea odată cu transformările ce vor avea loc în urma cumpărării Garanti Bank de către Raiffeisen Bank. Este cât se poate de clar că acolo vor avea loc concedieri, iar noi nu avem cunoștințe dacă salariații Garanti Bank, care vor fi concediați, vor beneficia de protecție, mai cu seamă că acolo nu există sindicat, iar reprezentanții salariaților, dacă există, nu au putere de negociere, neavând nicio structură pregătită să negocieze cu angajatorul, așa cum s-a întâmplat de pildă la Alpha Bank, care a fost cumpărată de UniCredit și unde salariații, care au fost concediați, au beneficiat de un pachet de drepturi consistent datorită intervenției sindicatului”, explică Paraschiv Constantin.

Urmează alte concedieri?

Acesta susține că „avem informații că se mai pregătesc concedieri și în alte bănci care se află în tratative de vânzare și care așteaptă cu nerăbdare să expire actualul Contract colectiv de muncă, pentru a nu mai fi obligați să acorde salariile compensatorii salariaților care urmează a fi concediați”, spune liderul de sindicat pentru BankingNews.

Primul contract colectiv de muncă se semna în 2024

Reamintim că în aprilie 2024, Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci din România și Consiliul Patronatelor Bancare din România semnau primul contractul colectiv de muncă de la nivelul sectorului Bancar. Prin acest demers se stabilea un salariul minim garantat de 4.100 de lei brut din mai 2024, urmând ca din luna mai 2025 să crească la 4.500 de lei.

Știrea integrală este 👇