Mugur Isărescu despre ROBOR care „nu este dușmanul României”, rolul educației financiare și al băncilor comerciale: „Prin intermediul lor se fac zilnic până la 300.000 de plăți în economie”

Guvernatorul Mugur Isărescu aduce în prim-plan o problemă sensibilă de ceva ani: românii încă nu înțeleg rostul educației financiare și cum funcționează sistemul bancar, iar confuzia în jurul ROBOR persistă. Într-un discurs susținut la Forumul Educației Financiare, acesta recunoaște că nici BNR și nici băncile nu au reușit să explice suficient de clar mecanismele de bază ale economiei.

Isărescu: ROBOR nu este „marele dușman al României”

Guvernatorul BNR a revenit asupra unuia dintre cele mai controversate subiecte din ultimii ani, indicele ROBOR. Acesta a transmis un mesaj direct: „Trebuie să repetăm din nou și din nou: ROBOR este un indice al pieței monetare prin care se transmite în economie politica monetară a băncii centrale.”

Acesta a subliniat că percepțiile negative s-au construit în timp pe neînțelegeri și chiar pe acuzații nefondate: „A durat ani de zile până când s-a înțeles asta, pentru că erau politicieni care înfierau trezorierii băncilor (…) că vor prin cartelizare să împovăreze debitorii.”

„ROBOR este doar un indice împrumutat în politica de creditare (…) nu este marele dușman al României din ultimii ani.”

BNR admite: „nu am reușit să explicăm suficient”

Poate cel mai important pasaj din discursul de astăzi vine sub forma unei recunoașteri rare: „Trebuie să ne facem autocritica (…) că nu am reușit după atâția ani să clarificăm pe deplin aceste lucruri.”

Guvernatorul a explicat și rolul educației pentru buna funcționare a economiei.

Mugur Isărescu: înțelegerea mecanismelor economice și financiare nu mai reprezintă un avantaj opțional, ci o necesitate reală pentru viața

„Educația financiară este una dintre condițiile esențiale pentru buna funcționare a economiei de piață și pentru consolidarea unei societăți moderne. Într-un context marcat de schimbări rapide, de incertitudini, de produse și servicii financiare tot mai complexe, dar și de vulnerabilități economice persistente, înțelegerea mecanismelor economice și financiare nu mai reprezintă un avantaj opțional, ci o necesitate reală pentru viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

La Banca Națională a României avem deja o tradiție. Ne obligă și legea.

Am pornit la începutul anilor ’90 de la o nevoie stringentă: aceea de a explica publicului larg ce înseamnă banca centrală, care este rolul băncilor și cum funcționează economia de piață. În timp, acest demers s-a transformat într-un efort amplu, susținut prin programe dedicate elevilor, studenților, antreprenorilor și publicului larg, dar și prin dezvoltarea unei baze educaționale solide.

Rezultatele sunt bune, dar evident nu sunt suficiente. Avem încă un drum important de parcurs pentru că în ceea ce privește educația financiară, înțelegerea proceselor financiar bancare, mai sunt decalaje mari.

Sunt neînțelegeri și confuzii legate de rolul băncilor, de indicii folosiți, cum este ROBOR

Sunt neînțelegeri și confuzii legate de rolul băncilor, de indicii folosiți, cum este ROBOR, care iar a apărut în discursul public și tulbură societatea românească, atrage atenția Mugur Isărescu.

„Un proces în derulare între bănci și Consiliul Concurenței de clarificare a modului în care funcționează ROBOR (indice al pieței monetare interbancare) în rolul de referință pentru creditele cu rata variabilă de dobândă. Desigur, am mai progresat în înțelegerea publică, de vreme ce în raportul Consiliului se susține corect că ROBOR este un indice al pieței monetare, între bănci și banca centrală sau că avem cotații care sunt ferme, nu orientative, dar a durat ani de zile până când s-a înțeles asta, pentru că erau politicieni care înfierau trezorierii băncilor din cauza acestor cotații, că vor prin cartelizare să împovăreze debitorii.

Dar trebuie să repetăm din nou și din nou: ROBOR este un indice al pieței monetare prin care se transmite în economie politica monetară a băncii centrale și trebuie să ne facem autocritica, toți cei din sistem, că nu am reușit după atâția ani să clarificăm pe deplin aceste lucruri, că ROBOR este doar un indice împrumutat în politica de creditare începând cu 2010, nu este marele dușman al României din ultimii ani”.

Rolul băncilor comerciale: Prin intermediul lor se fac zilnic până la 300.000 de plăți în economie.

„Și în ceea ce privește rolul băncilor comerciale nu am reușit să lămurim pe deplin funcțiile”, a continuat Guvernatorul BNR.

„Băncile nu sunt doar instituții care dau credite, și atât. Prin intermediul lor se fac zilnic până la 300.000 de plăți în economie. Dacă se crede că singura treabă a trezorierilor băncilor este să stabilească un nivel crescut al ROBOR, cum se explică că acest indicator mai și scade? Și a scăzut peste 2 puncte în ultima perioadă. Fac un apel public că este nevoie de un canal de transmisie specializat de educație financiară prin care să se poată explica toate aceste lucruri.

De aceea, considerăm că educația financiară trebuie privită ca o prioritate strategică.

Ea nu este doar un instrument de informare, ci și un factor de stabilitate. Politicile economice funcționează mai bine într-un mediu social care înțelege mecanismele de bază ale economiei”, a declarat la ASE, Mugur Isărescu.

