BRD, bancă parteneră în programul „Femeia Antreprenor” derulat de Ministerul Economiei. Lidia Capmare: Ne dorim să fim un partener de încredere pentru beneficiare, pe întreg parcursul implementării proiectelor lor

BRD Groupe Société Générale anunță implicarea ca bancă parteneră în implementarea programului național „Femeia Antreprenor”, derulat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), consolidându-și angajamentul pentru susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului feminin din România.

Lidia Capmare: Ne dorim să fim un partener de încredere pentru beneficiare, pe întreg parcursul implementării proiectelor lor

„Parteneriatul cu Ministerul Economiei pentru implementarea programului «Femeia Antreprenor» reflectă o direcție strategică importantă pentru banca noastră: susținerea antreprenoriatului feminin și facilitarea accesului la finanțare prin soluții adaptate. Ne dorim să fim un partener de încredere pentru beneficiare, pe întreg parcursul implementării proiectelor lor”, a declarat Lidia Capmare, Director Departament Fonduri Europene, Programe Naționale și Parteneriate (EUNAT), BRD Groupe Société Générale.

Femeia Antreprenor continuă cu etapa de semnare a acordurilor de finanțare

Potrivit băncii, anunțul vine în contextul în care MEDAT a comunicat, pe 28 mai 2026, continuarea programului „Femeia Antreprenor” prin demararea etapei de semnare a acordurilor de finanțare pentru aplicantele admise, în limita bugetului disponibil.

Acordurile sunt generate automat în platforma dedicată (minimis.imm.gov.ro), beneficiarele având obligația de a le descărca, semna electronic și reîncărca în termen de maximum 20 de zile de la primirea deciziei de admitere.

Când mergi la bancă

După semnarea documentului de către ambele părți, acordul de finanțare devine activ și poate fi vizualizat de banca parteneră selectată, moment în care beneficiarele trebuie să deschidă un cont dedicat implementării proiectului.

Tipuri de finanțare disponibile prin program și prin parteneriatul cu BRD

Programul „Femeia Antreprenor”, completat de soluțiile oferite de BRD (inclusiv prin inițiativa ”Calea BRD”, recent lansată), pune la dispoziția beneficiarilor un mix de instrumente financiare:

•Finanțare nerambursabilă (granturi)

Sprijinul principal este acordat sub formă de ajutor financiar nerambursabil, destinat acoperirii costurilor eligibile precum investiții în echipamente, digitalizare sau dezvoltarea afacerii.

•Cofinanțări (fonduri proprii sau atrase)

Beneficiarele trebuie să asigure contribuția proprie, fie din resurse proprii, fie prin finanțare externă, dovedită prin documente precum extrasul de cont sau contractul de credit.

•Credite bancare prin BRD

Ca bancă parteneră, BRD oferă

•credite pentru prefinanțarea grantului

•credite pentru cofinanțarea proiectelor, adaptate specificului programului

•finanțări pentru capital de lucru

•Soluții dedicate antreprenoarelor, prin programul ”Calea BRD”

Programul Calea BRD, lansat recent, completează oferta prin:

•produse bancare personalizate

•soluții adaptate ciclului de dezvoltare al afacerii,

•acces la consiliere și resurse pentru creștere sustenabilă – antreprenoarele au acces la un set extins de resurse și programe de dezvoltare construite în jurul platformei Startarium – unul dintre cele mai importante ecosisteme de educație antreprenorială din România.

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