„Nu lansăm doar o broșură, ci un brand”. BRD vrea să schimbe relația cu femeile antreprenor din România. Cum explică Mădălina Teodorescu calEA BRD

BRD a lansat astăzi „calEA BRD”, o platformă dedicată antreprenoriatului feminin, construită ca un ecosistem care combină finanțarea cu educația, mentoratul și accesul la comunități relevante pentru femeile care conduc afaceri.

Încă de pe scările Rezidenta 9, acolo unde s-a desfășurat lansarea, am înțeles clar din mesajul Mădălinei Teodorescu, Deputy CEO BRD Groupe Société Générale, că nu voi asista la o conferință clasică despre produse bancare, ci vom discuta despre nevoi și sprijin real pentru femeile antreprenor, într-un context în care acestea jonglează simultan cu multiple roluri personale și profesionale.

„Nu lansăm doar o broșură, ci un brand. Este o promisiune a noastră pentru femei”, a punctat încă din deschidere Mădălina Teodorescu, Deputy CEO BRD Groupe Société Générale.

Executivul BRD a explicat că ideea proiectului a pornit din dorința de a înțelege mai bine nevoile reale ale femeilor antreprenor și din convingerea că antreprenoriatul feminin are nevoie de mai mult decât acces la credite. Mi-a mărturisit că evenimentul dedicat femeilor din banking din luna martie organizat de BankingNews a fost un bun prilej de socializare și de abordare a acestor subiecte grele, dar profunde, care a avut un rol în definerea produselor din calEA BRD.

„Femeia îndeplinește mai multe roluri. Are rolul de a susține o familie, poate avea rolul de mamă, poate avea rolul de a avea grijă de ea însăși. Iar în jurul acestor roluri multiple, ca să poți să reușești, cel mai important este să ai susținere, ai nevoie de înțelegere și de sprijin în tot ceea ce faci”, a spus Mădălina Teodorescu, Deputy CEO, BRD.

Aceasta a subliniat că BRD își propune să construiască „un ecosistem, un cadru și un dialog” prin care banca să devină un partener pe termen lung pentru femeile de afaceri.

„Noi, în calitate de femei, vrem să înțelegem clientul femeie și o să adaptăm produsele noastre pe măsură ce trece timpul. Nu am făcut doar un catalog, ci am făcut un brand”, a adăugat reprezentanta BRD.

Un studiu despre nevoile femeilor a stat la baza conceptului

La lansarea proiectului, Lidia Capmare a explicat că noul concept a fost construit pornind de la provocările concrete cu care se confruntă femeile în viața de zi cu zi.

„Am creat acest concept plecând de la identificarea nevoilor simple pe care femeile le au în viața de zi cu zi și a provocărilor cu care se confruntă. Apoi ne-am uitat pe un studiu EFSI făcut la nivel național pentru populația din România, care a venit cu niște cifre interesante și care au stat la baza dezvoltării conceptului nostru”, a precizat Lidia Capmare, Director Departament Fonduri Europene și Programe Naționale, BRD.

În portofoliul BRD există aproximativ 30.000 de companii eligibile pentru finanțare de tip gender finance, iar peste 90% dintre acestea sunt afaceri mici

Banca consideră că antreprenoriatul feminin reprezintă un motor de creștere economică încă insuficient valorificat în România, dar cu un potențial semnificativ de dezvoltare. Analizele realizate de BRD împreună cu experții IFC indică existența unui univers de aproximativ 30.000 de companii eligibile pentru finanțare de tip gender finance în portofoliul băncii, majoritatea – peste 90% – fiind concentrate în zona business-urilor mici, unde accesul la capital și servicii specializate este esențial pentru scalare.

Această bază solidă reflectă, pe de o parte, dinamismul antreprenorial al femeilor și, pe de altă parte, oportunitatea reală de a accelera creșterea economică printr-un acces îmbunătățit la finanțare, know-how și rețele de suport dedicate. Într-un context în care soluțiile integrate pentru antreprenoare sunt încă fragmentate la nivelul pieței, dezvoltarea unui ecosistem coerent de finanțare de gen poate contribui la valorificarea acestui potențial și la consolidarea unei economii mai incluzive și mai reziliente.

Perioadă de grație pentru maternitate

Unul dintre cele mai discutate elemente ale noii platforme a fost anunțul privind introducerea unei perioade de grație pentru femeile antreprenor aflate în concediu de maternitate.

„Perioada de maternitate este o provocare, așa încât noi vom acorda o perioadă de grație pe perioada maternității”, a explicat Mădălina Teodorescu.

Potrivit oficialului BRD, soluția analizată de bancă presupune o perioadă de până la șase luni în care antreprenoarele vor plăti doar dobânda, fără rambursarea principalului.

„Vrem să ușurăm sarcina pe perioada maternității și ne gândim la o formulă în care sarcina financiară să fie semnificativ diminuată. Cum legislația nu permite o perioadă de grație în care nu se fac plăți, varianta BRD înseamnă plata dobânzii și grație pentru principal”, a explicat aceasta.

Ce include platforma „calEA BRD”

Noua platformă reunește atât produse financiare, cât și componente de dezvoltare profesională și personală.

Pe zona financiară, antreprenoarele vor avea acces la:

pachete de cont curent pentru persoane fizice și juridice;

soluții de economisire;

servicii digitale și de cash management;

credite și garanții;

acces la programe de finanțare.

Diferențiatorul major al platformei este însă componenta non-financiară, construită în jurul ecosistemului Startarium.

Prin Startarium, antreprenoarele vor avea acces la:

ghiduri și resurse pentru început de drum;

workshopuri și ateliere practice;

sesiuni de consultanță personalizată;

acces la antreprenori și specialiști cu experiență.

Legătura cu acordul IFC

Lansarea „calEA BRD” vine la doi ani după semnarea acordului de transfer sintetic al riscurilor (SRT) dintre BRD și International Finance Corporation, primul acord de acest tip realizat în România.

Prin acel parteneriat, banca a eliberat capital destinat accelerării finanțării proiectelor sustenabile și dezvoltării unei oferte dedicate femeilor antreprenor.

BRD spune că expertiza IFC a fost folosită inclusiv pentru dezvoltarea produselor și integrarea componentelor de educație financiară și antreprenorială în noua platformă.

