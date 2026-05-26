Stiri de top

UniCredit Bank, partener al Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, susține extinderea accesului la cultură în comunități. Anca Ungureanu: ”Credem în puterea culturii de a aduce oamenii împreună și de a crea punți între lumi diferite”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

UniCredit Bank susține Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 care se desfășoară, la finalul lunii mai, în perioada 21-31 mai, unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate operei shakespeariene, contribuind la transformarea Craiovei timp de 11 zile într-un spațiu al întâlnirii dintre artă, creație și comunitate, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Ediția din acest an a început sub semnul diversității culturale, cu o zi dedicată Japoniei — un program complex care îmbină tradiția și expresiile contemporane și aduce publicului experiențe artistice accesibile și interactive. Festivalul reunește peste 450 de evenimente desfășurate în mai mult de 60 de spații și propune un dialog amplu între forme artistice și generații — de la spectacole de teatru și producții multimedia, la inițiative dedicate copiilor, tinerilor, seniorilor și mediului academic.

„Credem în puterea culturii de a aduce oamenii împreună și de a crea punți între lumi diferite. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este o platformă de dialog, educație și emoție autentică. Prin susținerea acestui proiect și a inițiativelor conexe, contribuim la extinderea accesului la cultură și la consolidarea comunităților locale”, a declarat Anca Ungureanu, Director Identitate &Comunicare la UniCredit Bank.

Prin parteneriatul cu Festivalul Internațional Shakespeare Craiova, UniCredit Bank susține nu doar un reper cultural de excelență, ci și extinderea accesului la cultură în comunitate. În acest sens, programul Shakespeare Metropolitan duce teatrul dincolo de centrul orașului, în cartierele Craiovei și în localitățile din jur. Inițiativa continuă spiritul autentic al teatrului shakespearian — un spațiu deschis tuturor — și contribuie la democratizarea accesului la cultură, prin spectacole și activități dedicate unui public cât mai larg. Festivalul devine astfel nu doar un eveniment, ci o experiență colectivă care ajunge mai aproape de oameni. Proiectele complementare, precum tururile de motociclete și paradele cu biciclete în costume inspirate din universul shakespearian aduc energia festivalului în oraș, iar programul Shakespeare Seniors facilitează accesul la teatru pentru persoanele vârstnice, în centrele dedicate acestora.

Organizat de Fundația „Shakespeare” și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este recunoscut drept unul dintre cele mai importante festivaluri tematice din lume, reunind de-a lungul timpului artiști și companii din peste 70 de țări.

You Might Also Like

Schimbare la conducerea Intesa Sanpaolo Bank România: CEO-ul Alessio Cioni demisionează. Cine va prelua atribuțiile

Raiffeisen Bank și Keez lansează un parteneriat strategic pentru antreprenorii din comunitatea GatadeBusiness. Ionuț Pătrăhău: Împreună reușim să simplificăm viața de zi cu zi pentru o parte importantă a clienților noștri

UniCredit Consumer Financing a câștigat distincția „Votat Produsul Anului® 2026” la categoria „Finanțare cumpărături online”. Emil Mitescu: ”Această recunoaștere confirmă faptul că soluțiile digitale sunt relevante atunci când simplifică experiența clientului”

Trei antreprenoare din România – Iulia Suciu (ZEN-VITA), Cristina Olteanu (AlbAlb) și Carina Sava (Watermelon Agency) – au câștigat granturi She’s Next în valoare de 60.000 de euro. Luana Sorescu, ING Bank: ”Antreprenoriatul feminin prinde tot mai mult curaj”

BNR lansează monede cu Nadia Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 olimpic din istoria gimnasticii. Cât costă și de unde poți cumpăra

TAGGED: , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article Sergiu Manea, CEO BCR, desemnat CEO of the Year la SABRE Awards EMEA 2026. Este primul executiv din banking și primul CEO al unei companii din Europa Centrală și de Est care primește această recunoaștere. Cum s-a transformat banca sub conducerea sa
Next Article Dilema zilei vine de la Asociația Română a Băncilor. Florin Dănescu: ”Sunt folosite băncile din România ca un catalizator pentru economia României sau sunt considerate un buzunar, din care poți extrage la nevoie ori retorică și imagine, ori finanțe?”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?