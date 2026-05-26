UniCredit Bank, partener al Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, susține extinderea accesului la cultură în comunități. Anca Ungureanu: ”Credem în puterea culturii de a aduce oamenii împreună și de a crea punți între lumi diferite”

UniCredit Bank susține Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 care se desfășoară, la finalul lunii mai, în perioada 21-31 mai, unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate operei shakespeariene, contribuind la transformarea Craiovei timp de 11 zile într-un spațiu al întâlnirii dintre artă, creație și comunitate, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Ediția din acest an a început sub semnul diversității culturale, cu o zi dedicată Japoniei — un program complex care îmbină tradiția și expresiile contemporane și aduce publicului experiențe artistice accesibile și interactive. Festivalul reunește peste 450 de evenimente desfășurate în mai mult de 60 de spații și propune un dialog amplu între forme artistice și generații — de la spectacole de teatru și producții multimedia, la inițiative dedicate copiilor, tinerilor, seniorilor și mediului academic.

„Credem în puterea culturii de a aduce oamenii împreună și de a crea punți între lumi diferite. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este o platformă de dialog, educație și emoție autentică. Prin susținerea acestui proiect și a inițiativelor conexe, contribuim la extinderea accesului la cultură și la consolidarea comunităților locale”, a declarat Anca Ungureanu, Director Identitate &Comunicare la UniCredit Bank.

Prin parteneriatul cu Festivalul Internațional Shakespeare Craiova, UniCredit Bank susține nu doar un reper cultural de excelență, ci și extinderea accesului la cultură în comunitate. În acest sens, programul Shakespeare Metropolitan duce teatrul dincolo de centrul orașului, în cartierele Craiovei și în localitățile din jur. Inițiativa continuă spiritul autentic al teatrului shakespearian — un spațiu deschis tuturor — și contribuie la democratizarea accesului la cultură, prin spectacole și activități dedicate unui public cât mai larg. Festivalul devine astfel nu doar un eveniment, ci o experiență colectivă care ajunge mai aproape de oameni. Proiectele complementare, precum tururile de motociclete și paradele cu biciclete în costume inspirate din universul shakespearian aduc energia festivalului în oraș, iar programul Shakespeare Seniors facilitează accesul la teatru pentru persoanele vârstnice, în centrele dedicate acestora.

Organizat de Fundația „Shakespeare” și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este recunoscut drept unul dintre cele mai importante festivaluri tematice din lume, reunind de-a lungul timpului artiști și companii din peste 70 de țări.