Stiri de top

Raiffeisen Bank lansează funcționalitatea care schimbă regulile în mobile banking: control complet asupra plăților recurente și a abonamentelor direct din aplicație. Mihail Ion: Smart Mobile devine din ce în ce mai mult un instrument activ de gestionare a banilor

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Streaming, cloud, aplicații, gaming sau instrumente AI – abonamentele digitale s-au înmulțit, dar impactul lor în bugetul lunar nu mai poate fi ignorat. Raiffeisen Bank răspunde acestei realități cu o funcționalitate nouă în Smart Mobile: „Administrează plățile recurente”, disponibilă de la jumătatea lunii mai pentru cardurile Visa.

Contents
Dacă nu îți vezi cheltuielile recurente, nu le poți controlaPlățile abonamentelor neutilizate pot merge către investițiiMihail Ion: Smart Mobile devine din ce în ce mai mult un instrument activ de gestionare a banilorUnde o găsești

Dacă nu îți vezi cheltuielile recurente, nu le poți controla

Ideea e simplă: dacă nu îți vezi cheltuielile recurente, nu le poți controla. Noua opțiune aduce vizibilitate completă asupra tuturor plăților automate și abonamentelor active, direct din aplicație, cu posibilitatea de a le omite sau bloca cu câteva atingeri.

Plățile abonamentelor neutilizate pot merge către investiții

Iar miza e mai mare decât pare. O plată de 20–30 de lei pe lună pentru un abonament uitat trece neobservată, dar 100 de lei redirecționați lunar din abonamente neutilizate către investiții cu un randament mediu de 10% pot genera aproximativ 20.000 lei în 10 ani sau peste 70.000 lei în 20 de ani, explică banca.

Mihail Ion: Smart Mobile devine din ce în ce mai mult un instrument activ de gestionare a banilor

„Prin această inițiativă, Smart Mobile devine din ce în ce mai mult un instrument activ de gestionare a banilor, în deplină concordanță cu strategia Raiffeisen Bank de a-i ajuta pe clienți să își administreze mai bine finanțele și să facă banii să lucreze în favoarea lor.”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Unde o găsești

Noua funcționalitate este disponibilă în aplicația Smart Mobile, la nivelul cardurilor, meniul „Mai multe” și acoperă atât plățile recurente, cât și cardurile salvate folosite la plăți.


Alături de această noutate, Smart Mobile continuă să ofere o experiență de daily banking simplă și fără stres: plăți rapide prin numărul de telefon, acces facil la istoricul tranzacțiilor, sumar al cheltuielilor precum și posibilitatea de a descoperi oferte personalizate și produse adaptate nevoilor fiecărui client.

You Might Also Like

Peste zece mii de liceeni au luat parte la Caravana de Educație Financiară, proiect derulat de ING Bank România și FNaP ProEdu în toată țara. Mihaela Bîtu: Mergem direct în licee din toată țara și vorbim pe limba adolescenților despre bani, planificare și idei de business

Banca Transilvania a realizat un profit net de 950,2 milioane lei, în primele 3 luni din an. Ömer Tetik: „BT crește la dimensiunea unui campion regional”

Raiffeisen Comunități și-a desemnat câștigătorii ediției a 15-a: proiectele selectate vor primi finanțări de 4 milioane de lei. Cum arată inițiativele care pot aduce schimbări durabile în comunitatea de lângă tine

Banca Transilvania susține investițiile Antibiotice Iași cu o finanțare de 67 milioane de euro

Raiffeisen Bank România încurajează redirecționarea impozitului către ONG-uri. Prin inițiativa #TotCeNeUnește, banca a direcționat peste 9 milioane de euro către ONG-uri din România

TAGGED: , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Peste zece mii de liceeni au luat parte la Caravana de Educație Financiară, proiect derulat de ING Bank România și FNaP ProEdu în toată țara. Mihaela Bîtu: Mergem direct în licee din toată țara și vorbim pe limba adolescenților despre bani, planificare și idei de business
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?