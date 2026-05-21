Banca Transilvania susține investițiile Antibiotice Iași cu o finanțare de 67 milioane de euro

Banca Transilvania acordă Antibiotice Iași o finanțare de 67 de milioane de euro, destinată continuării unor investiții considerate strategice pentru industria farmaceutică din România. Banii vor susține dezvoltarea capacităților de producție, cercetare și inovare ale celui mai mare producător de medicamente generice cu capital majoritar românesc.

Finanțarea vizează două proiecte majore. Primul este dedicat producției, ambalării și depozitării de produse sterile, soluții și produse topice, o investiție prin care Antibiotice Iași își consolidează poziția pe segmentul medicamentelor esențiale destinate spitalelor, atât în România, cât și pe piețele externe. Proiectul contribuie la creșterea rezilienței sistemului de sănătate și la asigurarea disponibilității unor soluții terapeutice esențiale, cu impact direct în salvarea vieții oamenilor.

Proiectul a fost demarat cu finanțare de la Băncii Europene de Investiții în România prin programul InvestEU și beneficiază inclusiv de fonduri nerambursabile acordate prin Ministerului Finanțelor.

Antibiotice Iași investește în medicamente critice și cercetare

Al doilea proiect finanțat vizează Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și o nouă unitate de producție pentru medicamente critice. Investiția are o miză importantă, consolidează perspectivele de creștere pe termen lung ale companiei Antibiotice, prin dezvoltarea capacităților de inovare, extinderea portofoliului de produse și creșterea competitivității pe piețele internaționale.

Proiectul include și o componentă de fonduri nerambursabile acordate prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin programul STEP – Strategic Technologies for Europe Platform.

Finanțarea marchează o nouă etapă în colaborarea dintre cele două companii și susține implementarea unor investiții cu impact strategic pentru industria farmaceutică din România.

„Suntem onorați să susținem planurile de dezvoltare pe care Antibiotice le are, prin finanțarea unor proiecte strategice atât pentru companie, cât și pentru întregul ecosistem medical românesc. Această finanțare reconfirmă angajamentul Băncii Transilvania de a susține companiile-campion din România, care generează valoare, inovație și impact în viața oamenilor’’, declară Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring, Banca Transilvania.

„Această finanțare consolidează capacitatea Antibiotice Iași de a accelera investițiile strategice și de a susține obiectivele de creștere pe termen lung, atât pe piața din România, cât și la nivel internațional. Parteneriatul cu Banca Transilvania reflectă încrederea în direcția noastră de dezvoltare și în potențialul companiei de a genera valoare sustenabilă pentru sistemul de sănătate, parteneri și acționari”, afirmă Ioan Nani, Director General Antibiotice.

Atât Banca Transilvania, cât și Antibiotice fac parte din indicele BET al Bursei de Valori București, care reunește cele mai tranzacționate 20 de companii listate la BVB. Colaborarea dintre sectorul bancar și cel farmaceutic, prin finanțări precum cea anunțată astăzi, accelerează investițiile într-un domeniu strategic pentru România, cu efect multiplicator în economie și în sistemul de sănătate.