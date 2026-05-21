Banca Transilvania urcă pe locul 2 în TOP cele mai valoroase branduri românești. Banca din Cluj este și cel mai puternic brand bancar din Europa în 2026. Ömer Tetik: Suntem mândri să fim un brand românesc și să reprezentăm România în lume

Banca Transilvania a urcat pe locul al doilea, de pe poziția a treia, în topul celor mai valoroase branduri românești, ca urmare a creșterii valorii de brand la 876 milioane de euro (955 milioane dolari). Evaluarea Brand Finance România 50 2026 a fost realizată de Brand Finance, lider în evaluarea brandurilor, cu sediul în Marea Britanie.

Banca Transilvania este cel mai puternic brand bancar din Europa în 2026

Banca Transilvania urcă pe locul al doilea, în urma unei creșteri de 2% a valorii de brand, până la 876 milioane euro, potrivit Brand Finance. Performanța este dublată de recunoașterea europeană de top: Banca Transilvania este și cel mai puternic brand românesc, cu un scor Brand Strength Index (BSI) de 92,9 din 100 și un rating de brand de elită AAA+.

Citește și

Ce înseamnă aceste rezultate

•Valoarea brandului se referă la beneficiul economic net pe care l-ar genera licențierea brandului pe piața liberă. Este un indicator al contribuției comerciale a brandului la performanța generală a companiei.

•Puterea brandului măsoară soliditatea, încrederea și diferențierea brandului în raport cu competitorii, pe baza unor indicatori precum reputația, loialitatea și percepția publică.

Ömer Tetik: Suntem mândri să fim un brand românesc și să reprezentăm România în lume. Un brand devine cu adevărat puternic atunci simplifică alegeri, când este apreciat și, mai ales, dorit

„Suntem mândri să fim un brand românesc și să reprezentăm România în lume. Rezultatele vorbesc, înainte de toate, despre relațiile pe care noi, ca brand, le construim. Un brand devine cu adevărat puternic atunci simplifică alegeri, când este apreciat și, mai ales, dorit. Relevanța apare atunci când acesta nu mai este doar o opțiune, ci o prezență contantă în viața de zi cu zi. Iar pentru Banca Transilvania, relevanța înseamnă să fie parte din planurile și ambițiile oamenilor, dându-le curajul să deschidă drumuri noi.” – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Valoarea totală a celor mai importante 50 de branduri româneşti s-a dublat în zece ani, până la 7,4 mld. euro

Clasamentul Brand Finance România 50 arată că Dacia își menține poziția de cel mai valoros brand românesc, susținută de prezența internațională și atractivitatea brandului, în timp ce Banca Transilvania urcă pe locul al doilea. În același timp, eMAG coboară pe poziția a patra, după o scădere de 25% a valorii de brand.

Ediția din 2026 aduce și trei noi intrări în clasament: ALRO, DONA și Borsec. Totodată, raportul evidențiază că brandurile create de sectorul privat în ultimii 36 de ani reprezintă peste 68% dintre companiile incluse în top și generează 62% din valoarea totală a clasamentului România 50 2026.

Valoarea totală a celor mai importante 50 de branduri românești a ajuns în 2026 la 7,4 miliarde de euro. Potrivit raportului, primele cinci branduri – Dacia, Banca Transilvania, DIGI, eMAG și Dedeman – cumulează peste 54% din valoarea totală a celor mai puternice 50 de branduri românești.

Brand Finance evaluează anual peste 6.000 dintre cele mai mari branduri la nivel global și publică peste 100 de analize, acoperind industrii și piețe din întreaga lume.

BCR și BRD prezente în TOP 10

În topul celor mai valoroase branduri românești din 2026 realizat de Brand Finance, BCR ocupă locul 7, cu o valoare a brandului de 289 milioane de dolari, iar BRD se află pe poziția a 8-a, cu un brand evaluat la 236 milioane de dolari.

Ambele branduri cresc în 2026. BCR a urcat de la 285 milioane USD la 289 milioane USD, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 1,4%. Și BRD a crescut de la 266 milioane USD în 2025 la 273 milioane USD în 2026, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 2,6%.

TOP 10 branduri românești în 2026

Citeste si