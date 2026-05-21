Studiu: 78% dintre români spun că își gestionează atent banii, însă mai mult de jumătate fac improvizații financiare pe moment. ING România propune pachete de cont curent cu beneficii

Deși majoritatea românilor consideră că își gestionează atent banii, 62% ajung periodic să ia decizii financiare pe moment, arată un studiu realizat pentru ING Bank România.

ING Bank propune noile Pachete de cont curent cu beneficii

Pentru 1 din 4 români, lipsa de planificare financiară înseamnă un cost lunar de cel puțin 200 de lei. Pornind de la această realitate, ING Bank propune noile Pachete de cont curent, cu beneficii în valoare de 440 RON* prin ING More, la un cost de doar 39 RON/lună, și în valoare de 850 RON* prin ING Extra, la un cost de 220 RON/lună .

Ce sunt improvizațiile financiare?

Între planificare și realitate apare adesea improvizația financiară. Un studiu* realizat de Frappe Digital pentru ING Bank arată că 62% dintre români sunt nevoiți să facă periodic improvizații financiare. Mai mult, 20% se confruntă lunar cu astfel de situații și chiar 15% spun că li se întâmplă de mai multe ori pe lună.

Ce înseamnă improvizațiile financiare pentru respondenți:

•62% – folosirea economiilor în alte scopuri decât cele planificate;

•48% – împrumutul familial pentru cheltuieli neașteptate;

•38% – amânarea plății unor facturi;

•37% – transferurile urgente fără verificarea comisioanelor;

•36% – schimbul valutar făcut la un cost dezavantajos.

De altfel, nivelul de reziliență financiară al românilor rămâne scăzut. Doar 1 din 5 respondenți ar putea acoperi ușor o cheltuială neprevăzută de 2.500 de lei, în timp ce peste o treime ar trebui să se împrumute sau să apeleze la economii, iar 1 din 10 nu ar reuși să o acopere.

Cercetarea identifică cele mai frecvente improvizații financiare cu care se confruntă românii și arată că, dincolo de cheltuielile mari, planificarea se pierde adesea în deciziile recurente de zi cu zi: comisioane, schimburi valutare, asigurări sau servicii folosite în călătorii.

Concluziile au confirmat și direcția studiului de piață realizat de ING la finalul anului 2025, înainte de lansarea Pachetelor de cont curent. Noile pachete reunesc beneficii relevante pentru bankingul de zi cu zi, asigurări și mobilitate într-o structură în care clienții știu de la început ce beneficii au incluse și cât plătesc lunar.

Dincolo de costuri, miza este controlul

Improvizațiile financiare nu înseamnă doar cheltuieli neprevăzute, ci generează un sentiment mai scăzut de control. Pentru 43% dintre respondenți, cel mai deranjant este că trebuie să apeleze la economii sau împrumuturi. Alți 26% spun că îi afectează faptul că ajung să plătească mai mult decât anticipaseră, iar 19% menționează stresul și sentimentul de pierdere a controlului. Totodată, un sfert dintre respondenți nu poate estima deloc pierderea financiară.

„În același timp, instrumentele care pot ajuta la o gestionare mai predictibilă a banilor sunt încă folosite limitat. Doar 30% dintre respondenți folosesc funcții de economisire automatizată, în timp ce 33% știu că există, dar preferă să economisească manual, iar 19% nu sunt conștienți de existența lor. Datele arată că beneficiile incluse într-un pachet de cont curent pot avea rol practic în bankingul de zi cu zi: reduc costurile punctuale și ajută utilizatorii să păstreze mai ușor controlul asupra banilor.

Prin noile Pachete de cont curent, ne propunem să reducem nevoia de improvizații financiare, aducând laolaltă beneficii relevante pentru aceste momente, astfel încât clienții să aibă mai multă claritate și predictibilitate în felul în care își gestionează banii.”, declară Roxana Petria, Head of Daily Banking Tribe ING Bank România.

De la improvizații financiare la beneficii integrate

Noile pachete de cont curent ING Bank sunt concepute ca soluții pentru reducerea improvizațiilor financiare, prin integrarea într-un singur pachet a unor beneficii pe care clienții ajung adesea să le caute separat sau pe moment: de la operațiuni curente până la servicii extinse de protecție sau călătorie.

Ce beneficii ai pentru cele 3 pachete de cont ale ING

ING Go acoperă bankingul de zi cu zi și are un cost de 0 lei/lună, dacă utilizatorul are un venit recurent (venit recurent 700 lei lunar și cel puțin o plată pe lună cu ING). Pachetul include retrageri, transferuri și încasări în lei și euro cu zero comisioane, precum și un curs valutar avantajos pentru schimburi valutare de până la 10.000 lei/lună. ING More, disponibil la 39 lei/lună, adaugă beneficii de economisire și protecție, precum Round Up cu dobândă de 10% pe an și asigurare de afecțiuni grave pentru titular și copiii săi minori, iar ING Extra, la 220 lei/lună, include beneficii extinse pentru călătorii și operațiuni în valută, de la curs valutar avantajos nelimitat până la Priority Pass (4 intrări pe an) și card Visa Platinum.

*Studiul a fost realizat în aprilie 2026, pe un eșantion de 1.051 de respondenți, persoane cu vârsta între 18 și 65 de ani, din mediul urban, utilizatori de produse bancare. Cercetarea este cantitativă, primară, de tip ad hoc, cu o eroare maximă de eșantionare de ±3,0%, la un nivel de încredere de 95%.