BRD încheie un parteneriat strategic cu Startarium și oferă abonament gratuit timp de un an de zile. Felix Daniliuc: Antreprenorii au nevoie de o mână de ajutor, de know-how verificat pe care se pot baza în deciziile lor de business

BRD Groupe Société Générale anunță încheierea unui parteneriat strategic cu Startarium, cea mai avansată platformă digitală de educație și planificare antreprenorială din România, dedicată susținerii antreprenorilor aflați la început de drum și a IMM-urilor aflate în diverse etape de dezvoltare.

IMM-urile au acces gratuit timp de un an la abonamentul Startarium Premium

Prin acest parteneriat, atât IMM-urile cliente, cât și companiile care nu sunt cliente ale băncii, beneficiază de acces gratuit timp de un an la abonamentul Startarium Premium, care poate fi activat până pe 26 iunie 2026. Prin acest abonament vor avea acces la instrumente avansate de planificare de business, sesiuni de mentorat 1 la 1, cursuri practice de educație antreprenorială, marketing, vânzări și leadership operațional, precum și insight-uri din realitatea economică și fiscală a României.

Felix Daniliuc: Antreprenorii au nevoie de o mână de ajutor, de know-how verificat pe care se pot baza în deciziile lor de business

„Antreprenorii au nevoie, pe lângă finanțare, și de o mână de ajutor, de know-how verificat pe care se pot baza în deciziile lor de business, mai ales dacă sunt la început. Prin parteneriatul nostru cu Startarium, le oferim antreprenorilor acces tocmai la aceste instrumente capabile să îi ajute să-și transpună ideile în planuri de afaceri concrete, măsurabile, prin care să-și crească businessul. Este o extensie firească a modului în care înțelegem rolul nostru de partener al IMM-urilor și dincolo de serviciile bancare clasice”, a spus Felix Daniliuc, Director Executiv IMM, BRD Groupe Société Générale.

Ce este Startarium

Startarium este singura platformă locală care reunește, într-un singur ecosistem digital, construirea de planuri de afaceri, proiecții financiare cu modele prestabilite în diferite industrii , mentorat cu experți verificați, cursuri cu certificare și un Digital Coach bazat pe inteligență artificială. Acesta nu funcționează ca un chatbot generic, ci ca un consultant care înțelege contextul afacerii fiecărui utilizator, oferind sugestii și analize relevante în timp real.

Parteneriatul își propune să reducă distanța dintre idee și acțiune

Într-un context în care teama de eșec rămâne una dintre principalele bariere în calea inițiativei antreprenoriale, parteneriatul între BRD și Startarium își propune să reducă distanța dintre idee și acțiune, oferind atât antreprenorilor la început de drum cât și IMM-urilor mature o rampă de lansare sau, după caz, o cale spre diversificarea sau dezvoltarea businessului.

Resursele din platforma Startarium sunt accesibile specialiștilor din IMM-urile deja prezente pe piață, care le pot folosi pentru a structura proiecte strategice interne, noi linii de produse, analize de piață sau ca surse de inspirație bazate pe experiențele unor companii similare.

Platforma Startarium se adresează unei game largi de utilizatori – de la antreprenori la început de drum, până la fondatori care validează concepte, profesioniști care analizează tranziția către antreprenoriat și membri ai echipelor din IMM-uri.

BRD susținere antreprenoriatul prin District BRD pentru IMM

Colaborarea cu Startarium se înscrie în strategia mai amplă a BRD de susținere a antreprenoriatului prin District BRD pentru IMM, programul dedicat IMM-urilor, care îmbină soluții financiare, expertiză non-bancară, educație antreprenorială și acces la parteneri relevanți din ecosistemul de business.

District BRD pentru IMM funcționează ca o platformă de creștere pentru antreprenori, oferindu-le resurse concrete pentru dezvoltarea competențelor, accelerarea deciziilor și creșterea sustenabilă a afacerilor. Parteneriatul cu Startarium completează această abordare, aducând o componentă avansată de planificare și mentorat.

Prin integrarea accesului gratuit la platforma Startarium în programul District BRD pentru IMM, banca își consolidează rolul de partener pe termen lung al antreprenorilor români, sprijinindu-i de la primul plan de afaceri, până la generarea de cash flow și scalarea activității.