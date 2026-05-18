Stiri de top

500.000 de clienți UniCredit Bank au spus „da” beneficiilor din ShopSmart. Ce este ne explică Antoaneta Curteanu: „Este un ecosistem dinamic, care evoluează constant și se adaptează preferințelor fiecărui client”

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

ShopSmart, programul de beneficii disponibil gratuit în aplicația de Mobile Banking de la UniCredit Bank, a ajuns la 500.000 de clienți înrolați, confirmând interesul pentru soluții digitale care aduc plusvaloare plăților la comercianții parteneri.

Contents
ShopSmart se activează ușor cu 2 click-uriOfertele sunt actualizate constant și afișate personalizatAntoaneta Curteanu: Este un ecosistem dinamic, care evoluează constant și se adaptează preferințelor fiecărui clientShopSmart are deja 500.000 de clienți înrolați Citeste si

ShopSmart se activează ușor cu 2 click-uri

Activarea ShopSmart se face ușor și repede, cu 2 click-uri, iar clienții au acces la peste 100 de oferte de la comercianții parteneri din domenii care țin pasul cu nevoile cotidiene: fashion, beauty, food, benzinării, casă & bricolaj, cărți sau cadouri.

Cumpărăturile realizate în condițiile ofertelor ShopSmart pot aduce cashback, vouchere sau coduri de reducere. Totul este simplu și intuitiv, astfel încât beneficiile să fie ușor de folosit și să se potrivească natural cu experiența digitală.

Ofertele sunt actualizate constant și afișate personalizat

Ofertele sunt actualizate constant și afișate personalizat, în funcție de preferințele și obiceiurile de cumpărare ale fiecărui client.

Antoaneta Curteanu: Este un ecosistem dinamic, care evoluează constant și se adaptează preferințelor fiecărui client

„Ne-am dorit ca ShopSmart să fie mai mult decât un program de beneficii și loializare. Este un ecosistem dinamic, care evoluează constant și se adaptează preferințelor fiecărui client, astfel încât ofertele afișate să fie cât mai relevante pentru stilul său de viață”, a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank.

ShopSmart are deja 500.000 de clienți înrolați

Cu 500.000 de clienți înrolați, ShopSmart confirmă faptul că soluțiile simple pot face diferența. Un program de succes evoluează constant și transformă experiența digitală a clienților într-una practică, relevantă, dar și foarte plăcută.

Citeste si

UniCredit anunță activarea programului de puncte Mastercard prin platforma UniCredit x Priceless. Antoaneta Curteanu: Asocierea cu acest progam va fi pentru clienții noștri atractivă și valoroasă

You Might Also Like

Banca Transilvania susține investițiile Antibiotice Iași cu o finanțare de 67 milioane de euro

Raiffeisen Bank România încurajează redirecționarea impozitului către ONG-uri. Prin inițiativa #TotCeNeUnește, banca a direcționat peste 9 milioane de euro către ONG-uri din România

Banca Transilvania urcă pe locul 2 în TOP cele mai valoroase branduri românești. Banca din Cluj este și cel mai puternic brand bancar din Europa în 2026. Ömer Tetik: Suntem mândri să fim un brand românesc și să reprezentăm România în lume

Studiu: 78% dintre români spun că își gestionează atent banii, însă mai mult de jumătate fac improvizații financiare pe moment. ING România propune pachete de cont curent cu beneficii

ProCredit Bank anunță lansarea programului SME Eco-Tech pe 26 mai: IMM-urile din producție pot accesa granturi de până la 40% și finanțare bancară avantajoasă. Ștefan Manole: ”Sprijinim companiile românești să investească responsabil, să devină mai eficiente și mai sustenabile”

TAGGED: , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Raiffeisen Bank extinde beneficiile din comunitatea GatadeBusiness cu o ofertă exclusivă, dedicată profesioniștilor în contabilitate. Ionuț Pătrăhău: Contabilii asigură fluxul sângelui în sistemul circulator al businessurilor
Next Article BRD încheie un parteneriat strategic cu Startarium și oferă abonament gratuit timp de un an de zile. Felix Daniliuc: Antreprenorii au nevoie de o mână de ajutor, de know-how verificat pe care se pot baza în deciziile lor de business
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?