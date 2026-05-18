500.000 de clienți UniCredit Bank au spus „da” beneficiilor din ShopSmart. Ce este ne explică Antoaneta Curteanu: „Este un ecosistem dinamic, care evoluează constant și se adaptează preferințelor fiecărui client”

ShopSmart, programul de beneficii disponibil gratuit în aplicația de Mobile Banking de la UniCredit Bank, a ajuns la 500.000 de clienți înrolați, confirmând interesul pentru soluții digitale care aduc plusvaloare plăților la comercianții parteneri.

ShopSmart se activează ușor cu 2 click-uri

Activarea ShopSmart se face ușor și repede, cu 2 click-uri, iar clienții au acces la peste 100 de oferte de la comercianții parteneri din domenii care țin pasul cu nevoile cotidiene: fashion, beauty, food, benzinării, casă & bricolaj, cărți sau cadouri.

Cumpărăturile realizate în condițiile ofertelor ShopSmart pot aduce cashback, vouchere sau coduri de reducere. Totul este simplu și intuitiv, astfel încât beneficiile să fie ușor de folosit și să se potrivească natural cu experiența digitală.

Ofertele sunt actualizate constant și afișate personalizat

Ofertele sunt actualizate constant și afișate personalizat, în funcție de preferințele și obiceiurile de cumpărare ale fiecărui client.

Antoaneta Curteanu: Este un ecosistem dinamic, care evoluează constant și se adaptează preferințelor fiecărui client

„Ne-am dorit ca ShopSmart să fie mai mult decât un program de beneficii și loializare. Este un ecosistem dinamic, care evoluează constant și se adaptează preferințelor fiecărui client, astfel încât ofertele afișate să fie cât mai relevante pentru stilul său de viață”, a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank.

ShopSmart are deja 500.000 de clienți înrolați

Cu 500.000 de clienți înrolați, ShopSmart confirmă faptul că soluțiile simple pot face diferența. Un program de succes evoluează constant și transformă experiența digitală a clienților într-una practică, relevantă, dar și foarte plăcută.

Citeste si