O idee de la ”BANCAS Banking Challenge” i-a făcut pe bancheri să ia notițe. 5 studenți de la ASE vor face 6 luni de intership la Banca Transilvania, după ce au imaginat un ecosistem digital prin care întreaga familie ar putea administra, dintr-un singur loc, principalele produse și decizii financiare

După aproape 12 ore de prezentări, întrebări și dezbateri despre cum ar putea arăta banca viitorului și ce produse ne-ar fi de folos, atmosfera din sala competiției „BANCAS Banking Challenge – drumul tău către master în banking”, organizată de FABBV – ASE București, programul de masterat BANCAS și Banca Transilvania, a depășit de mult tiparul unui concurs studențesc obișnuit.

Jurații își notau idei, studenții își susțineau proiectele cu argumente, cifre și soluții concrete. La final, sentimentul unanim din sală a fost unul greu de ignorat. Generația care vine are deja ceva important de spus în banking. Și foarte multe unelte, atuuri, idei, creativitate.

Cum a fost atmosfera

Echipa BankingNews a fost în sală, iar Cornel Dinu la masa juriului formată din specialiștii BT și profesorii din ASE. 14 echipe prezente la ora de start. Studenții și-au apărat ideile cu emoția și seriozitatea unor profesioniști aflați deja în fața unei săli de board. Din juriu au venit întrebări directe, uneori incomode, dar necesare. Întrebări care i-au obligat să își susțină mai bine argumentele, să își recalculeze scenariile și să își apere fiecare idee până la capăt.

De pe scenă au venit cifre, strategii, soluții pentru bancă și propuneri gândite pentru clienții de mâine. Iar la final, după o zi lungă, în sală au rămas aplauzele, îmbrățișările, diplomele ridicate în aer și reacția sinceră a celor din juriu, care au văzut în fața lor nu doar studenți, ci o generație care poate aduce idei reale într-o industrie aflată în continuă schimbare.

Cătălin Caragea, BT: „Sunteți cu toții câștigători. Să fiți siguri că ați adus plus valoare”

Unul dintre cei care a văzut tinerii la treabă și le-a oferit mentorat și suport pe parcursul concursului a fost Cătălin Caragea, Director General Adjunct Risc la Banca Transilvania și membru în juriul competiției.

Vizibil impresionat de nivelul prezentărilor, de rapiditatea echipelor, de conceptele și grija pentru clienți, de munca depusă inclusiv în pauza de masă, acesta le-a transmis studenților unul dintre cele mai puternice mesaje ale zilei. „Sunteți cu toții câștigători. Nu știu dacă voi considerați că ați rămas cu ceva după ziua asta. Să fiți siguri că ați adus plus valoare”, a fost mesajul puternic de incurajare pentru tinerii intrați în sala de concurs.

Eu mi-am notat foarte multe idei

Acesta le-a mărturisit studenților că ideile prezentate de ei au fost valoroase încât să își noteze numeroase concepte care pot deveni surse reale de inspirație pentru industrie. ”Eu mi-am notat foarte multe idei. Dacă le-am pune cap la cap, din tot ce ați creat aici, cred că am face un monstru pozitiv”.

Cătălin Caragea: Bankingul nu înseamnă doar costume și cravate. Bankingul este despre oameni

În fața viitorilor economiști și bancheri, oficialul BT a încercat să le insufle și să le prezinte tinerilor ce înseamnă, din interior, această meserie. „Azi ați văzut cum arată bancherii pe dinăuntru. Bankingul nu înseamnă doar costum și cravată. Bankingul este despre oameni, despre etică, despre risc, despre responsabilitate. Bankingul este frumos„.

La finalul intervenției, acesta le-a fost un adevărat coach de carieră, oferindu-le trei principii pe care să-și construiască viitorul profesional. ”Fiți loiali. Fiți loiali cui trebuie, dar fiți loiali. Munciți mult, căutați cu orice lucru și cu orice pas pe care îl faceți, să fiți mai buni și să faceți mai bine. Dacă cele trei lucruri le îndepliniți, succesul este garantat. Sau succesul se maximizează”, le-a transmis Cătălin Caragea celor prezenți în amfitreatrul de la BANCAS.

Profesorul Dan Nițescu: „Toți sunteți pe locul întâi”

Cum era firesc, mesajele de încurajare au venit și din zona academică. Dan Nițescu, profesor universitar doctor în cadrul Academia de Studii Economice din București și consilier al Guvernatorului BNR, Mugur Isărescu,, le-a comunicat participanților că, dincolo de clasament, experiența câștigată în această zi valorează mai mult decât orice premiu. ”Sincer, toți sunteți pe locul unu”, a spus acesta după ce juriul s-a întors de la deliberări.

Maraton de idei și concepte în cantina facultății

După o zi maraton care a început la ora 8:30 când tinerii au primit instrucțiunile și până la ora 19:30 când sesiunea de prezentări s-a încheiat, am văzut cum energia, pasiunea și munca studenților a făcut diferența. Nici în pauza de masă, atmosfera nu s-a schimbat prea mult. Lângă noi, studenții stăteau cu laptopurile deschise, cu telefoanele în mână și cu mintea tot la proiecte.

Dintr-un colț auzeam: „Dar legislația ne permite asta?”, din altul: „Cum facem să fie util pentru client?” sau „Mai putem îmbunătăți ceva aici?”. Pe fundal, vocile lor se amestecau cu zgomotul discret al tacâmurilor și farfuriilor din cantina facultății, unde supa cu găluști devenise, pentru câteva minute, singura pauză reală a zilei. Trăiam sentimentul ca nimeni nu avea timp de pierdut.

Dan Nițescu: „A fost o experiență pe care o vom digera mult timp”

Iar profesorul Dan Nițescu a văzut și a apreciat munca, energia și nivelul de implicare, chiar și după o zi lungă care s-a încheiat în jurul orei 20:00. „După 12 ore suntem fresh și încă entuziasmați. A fost o experiență pe care o vom digera mult timp”.

Domnia sa nu a ratat momentul să le transmită că merită aceste momente, că bucuria de la final nu trebuie uitată, la fel și experiența, munca în echipă și de ideile construite împreună într-o singură zi.

”Felicitări, să vă îmbrățișați și să vă felicitați pentru că toți meritați!”, a fost mesajul care a încheiat seara!

Proiectul care a atras atenția juriului: o bancă pentru întreaga familie

Proiectul câștigător a venit din partea echipei Capital Vision, câștigătoarea Premiului de Excelență. Cei 5 studenți din echipă – Valu Adrian Luca, Victor Nicolescu, Dicu Adrian Emanuel, Eftenie Andrei Vlad și Stamatin Dragos George – au pornit de la o întrebare simplă, dar relevantă pentru viața de zi cu zi: Câte familii folosesc astăzi produse bancare la aceeași bancă și câte ajung să gestioneze conturi, carduri și credite răspândite la mai multe instituții financiare?

BT Family Hub, un ecosistem digital pentru întreaga familie

Soluția propusă de studenți: BT Family Hub, un ecosistem digital prin care întreaga familie ar putea administra, dintr-un singur loc, principalele produse și decizii financiare. Modelul imaginat de studenți merge dincolo de un simplu cont comun. Platforma ar integra: conturi curente pentru membrii familiei; economii și planuri financiare pentru copii; produse de investiții; asigurări și leasing; soluții de creditare; monitorizarea cheltuielilor și a obiectivelor financiare comune.

Scoring de credit la nivel de familie, nu individual

Una dintre ideile care a atras atenția juriului a fost scoringul de credit la nivel de familie, nu doar individual. Practic, veniturile și stabilitatea financiară ale familiei ar putea fi analizate împreună, ceea ce ar putea crește accesul la finanțare pentru anumite categorii de clienți.

Studenții au venit și cu exemple concrete. În scenariul prezentat de ei, o familie formată din părinți, copii și bunici, cu venituri și conturi deschise la mai multe bănci, ar putea centraliza totul într-o singură platformă, cu acces diferențiat pentru fiecare membru.

Proiectul propus a inclus și o componentă socială: acces mai ușor la servicii bancare pentru seniori sau pentru familiile din mediul rural, unde gradul de digitalizare financiară este încă redus. Cazul prezentat de studenți integra o familie cu un student la oraș care astfel putea administra contul familiei, avand cunoștinte de educație financiară și abilități digitale.

Fiecare membru ar avea propriul nivel de acces și propriile setări de confidențialitate

În cadrul sesiunii de întrebări, juriul a fost curios dacă echipa are o soluție pentru reticența familiilor legată de transparență. Echipa știa deja răspunsul, era pregătită: fiecare membru ar avea propriul nivel de acces și propriile setări de confidențialitate, astfel încât să poată controla exact ce informații sunt vizibile în interiorul familiei.

Astfel, echipa Capital Vision a reușit să atragă atenția juriului printr-un proiect construit în jurul unor probleme reale din viața financiară a familiilor și printr-o prezentare bine argumentată, cu exemple concrete și calcule de business. Propunerea studenților a obținut cel mai bun punctaj al competiției, ceea ce le-a adus Premiul de Excelență și titlul de echipă câștigătoare a ediției.

Competiția din acest an a fost extrem de strânsă, iar diferențele dintre proiecte au fost mici, potrivit membrilor juriului, care au recunoscut că nivelul prezentărilor a ridicat standardul ediției din acest an.

Clasamentul final și premiile echipelor câștigătoare

Premiul de Excelență – Capital Vision – 15.000 lei

Echipa care a convins juriul cu proiectul BT Family Hub, o soluție de digital banking construită în jurul nevoilor financiare ale întregii familii. Pe lângă premii, echipa a câștigat 6 luni de internship în cadrul Băncii Transilvania.

Locul I – Stress Test – 12.000 lei

Echipa s-a remarcat printr-o abordare solidă de business și printr-o prezentare bine structurată, concentrată pe un cont dedicat familie BEE Togheder

Locul II – Man, I Love Finance – 8.000 lei

Studenții au impresionat prin creativitate, energie și umor. Au vizat un produs BT Flex Salary și au vrut să rezolve nevoia de lichiditate pe termen scurt al salariților.

Locul III – Finpulse – 5.000 lei

Echipa a venit cu o perspectivă fresh asupra tehnologiei și a relației dintre client și bancă, punând accent pe digitalizare și experiența utilizatorului.

Componența juriu și mentori

Banca Transilvania – mentori / juriu: Cătălin Caragea (juriu), Gheorghe Tomoiaga (juriu), Cristina Sindile (juriu), Ovidiu Negrilă, Alexandru Ionescu, Andrei Baican.

ASE / BNR – mentori și juriu: Dan Nițescu, Florin Andrei, Eugen Vierescu.

Presa (mentor și juriu): Cornel Dinu (Banking News)

Bancheri din pasiune

Noi am plecat din amfiteatrul de la Academia de Studii Economice din București cu sentimentul că am văzut, live, cum arată noua generație de economiști și viitori profesioniști din banking. Tinerii au idei care pot influența modul în care vor arăta serviciile financiare în anii următori. Sunt atenți la nevoile clienților, vin cu inițiativă, au curaj să pună întrebări incomode, folosesc inteligența artificială – nu se luptă cu ea- și, poate cel mai important, vor să construiască soluții care să aibă sens, nu doar să impresioneze. Am văzut o generație matură pentru care meseria este pasiune.

Citește și