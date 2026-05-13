Peste 300.000 de euro mobilizați pentru cauze sociale prin Home’Bank. Donațiile clienților ING s-au dublat în 2026

Peste 300.000 de euro au fost mobilizați pentru proiecte sociale prin campania „Donează și binele se dublează”, derulată de ING Bank România. Donațiile făcute de clienții băncii prin Home’Bank s-au dublat față de ediția precedentă, iar fondurile vor susține 20 de cauze sociale din domenii precum sănătate, educație, mediu, sprijin pentru grupuri vulnerabile și intervenții în situații de criză.

ING a dublat suma strânsă prin Home’Bank, iar contribuția totală a ajuns la 309.762 de euro

În perioada 3–20 aprilie 2026, peste 5.500 de clienți ING au donat 154.881 de euro în cadrul campaniei. Banca a dublat suma strânsă prin Home’Bank, iar contribuția totală a ajuns la 309.762 de euro.

Prin comparație, în 2025, aproape 3.000 de clienți au contribuit cu 77.900 de euro în cadrul aceleiași campanii, semn că implicarea în susținerea comunităților devine tot mai importantă pentru clienții băncii.

Alexandra Ranetti, ING: Când pui la dispoziție o soluție simplă, transparentă și ușor de utilizat, implicarea vine natural

„Suntem recunoscători că în această perioadă complicată pentru mulți români, clienții noștri au ales să doneze sume record într-o campanie de strângere de fonduri prin Home’Bank, cu atât mai mult cu cât sprijinul pentru beneficiarii ONG-urilor susținute e mai necesar ca oricând.

Mobilizarea unui efort comun de implicare pentru comunitate a devenit deja o tradiție, iar evoluția campaniei „Donează în Home’Bank” ne confirmă încă o odată că, atunci când pui la dispoziție o soluție simplă, transparentă și ușor de utilizat, implicarea vine natural și se transformă, în timp, într-un obicei.”, a declarat Alexandra Ranetti, Sustainability Manager ING Bank România.

Aproape 700.000 de euro donați prin Home’Bank din 2023 până în prezent

ING Bank deschide platforma de donații prin Home’Bank către noi organizații în fiecare an, acesta fiind și un instrument digital de sănătate financiară pentru ONG-uri, care astfel își reduc eforturile de strângere de fonduri.

Din 2023 și până în prezent, de când mai multe ONG-uri sunt prezente în Home’Bank, platforma a ajutat 54 de organizații, iar sprijinul oferit acestora a ajuns la 700.000 de euro.

54% dintre donații au mers către proiecte din sănătate

Distribuția fondurilor arată domeniile către care clienții ING au ales să își îndrepte sprijinul în 2026.

Cele mai multe donații au fost direcționate către proiecte din sănătate, care au atras 54% din total. Au urmat inițiativele de mediu, cu 18% dintre donații, proiectele dedicate grupurilor vulnerabile, cu 17%, educația, cu 8%, și inițiativele dedicate situațiilor de criză, cu 3%.

Cum se transformă donațiile în sprijin concret pentru ONG-uri



Sănătate

Dăruiește Viață va asigura 20 de ateliere creative de pictură sau crafting pentru copiii internați în spital, materiale creative, spectacole, show-uri de magie, mini-concerte, teatru și spectacole de păpuși.

ARNIS va susține timp de patru luni 28 de ateliere în maternitate pentru 140 de mame beneficiare.

MagiCAMP va acoperi nevoile directe ale copiilor bolnavi de cancer, inclusiv alimente, produse de igienă, medicamente și consiliere psihologică.

Club Sportiv Nautic Titanii va organiza 174 de ședințe de terapie prin sport pentru persoane vulnerabile.

Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj va asigura consultații de pneumologie pentru 200 de persoane și analize de sânge pentru alți 200 de beneficiari din mediul rural.

Mediu

Asociația Sache va direcționa fondurile către achiziția unei noi clinici mobile veterinare sau către dotarea Spitalului Veterinar Social Sache cu 3 aparate ATI, care ar permite monitorizarea simultană a 6 animale aflate în stare critică și ar adăuga o capacitate estimată de 800-900 de pacienți critici monitorizați anual.

Asociația Micile Bucurii va folosi fondurile pentru 100 de cărți „Micile Bucurii ale Naturii” și instruirea a 100 de profesori în educație climatică.

Life Education for All va asigura 4 seturi de mobilier outdoor pentru lecții în aer liber într-o școală dintr-o zonă dezavantajată.

Climato Sfera va extinde proiectul „Academia de Compost” la nivel național.

Educație

Fundația Regală Margareta a României va asigura 460 de mese calde, 230 de sesiuni de sprijin educațional pentru 50 de copii și 40 de activități extracurriculare.

Expert Forum va organiza o competiție locală de discursuri publice și ateliere pregătitoare.

The Story of Autism va duce piesa „Shadow” în 8 școli din Ilfov, pentru 400 de elevi și 10 profesori, iar 150 de elevi cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de 500 de sesiuni de terapie.

POT SĂ AJUT va oferi pentru 150 de copii din comunități vulnerabile prima experiență culturală, printr-un spectacol de teatru.

FEDUSA va dota complet biblioteca unei școli rurale, de care vor beneficia 114 elevi.

Grupuri vulnerabile

Hope and Homes for Children România va contribui la prevenirea separării a 25 de copii de familiile lor.

Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor va susține aproximativ 25 de beneficiari.

FREE – Femei Răscumpărate și Eliberate va sprijini femei vulnerabile și supraviețuitoare ale traficului de persoane.

ANCAAR va organiza 10 ateliere pentru persoane cu autism și un atelier de formare.

Necuvinte va susține cel puțin 450 de femei și fete afectate de violență domestică și de gen.

Situații de urgență

Habitat for Humanity va folosi donațiile pentru renovarea și reconstruirea a 44 de locuințe la Broșteni.

În cadrul campaniei, donațiile individuale făcute de clienții ING au fost cuprinse între 1 euro și 4.400 de euro. Banca anunță că donațiile prin Home’Bank continuă pe tot parcursul anului 2026.