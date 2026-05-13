UniCredit lansează un nou model de servicii pentru clienții affluent din 9 țări din Europa Centrală și de Este, printre care și România. Teodora Petkova: ”Ne propunem să depășim reperele existente, regândind modelul operațional cu ajutorul tehnologiei și al inteligenței artificiale”

UniCredit anunță astăzi lansarea Prime by UniCredit Bank, un nou model de servicii dedicat clienților affluent, implementat simultan în nouă piețe din Europa Centrală și de Est (ECE) – România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cehia, Ungaria, Serbia, Slovacia și Slovenia, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Combinând capabilități digitale avansate și expertiză avansată, Prime își propune să remodeleze modul în care arată sistemul bancar modern pentru clienții din ECE. Prime transpune această ambiție în soluții financiare de zi cu zi pentru clienți: o experiență mobilă modernă, cu o secțiune Prime dedicată în aplicație, care oferă beneficii exclusive, consultanță personalizată oferită de un bancher Prime specializat – accesibil direct din aplicație, precum și acces prioritar în agenții și în Contact Center.

Clienții Prime din întreaga regiune ECE vor beneficia, de asemenea, de produse de investiții credite ipotecare cu dobanzi preferențiale, protecție pentru călătorii, spații dedicate Prime pentru intimitate și confort în sucursalele selectate, acces la cercetări și strategii de investiții furnizate de The Investment Institute by UniCredit, precum și de privilegii suplimentare, cum ar fi acces în lounge-urile aeroporturilor, evenimente VIP, parteneriate din zona wellness și lifestyle și multe altele.*

În România, clienții Prime se vor bucura de bancher personal dedicat, servicii prioritare și oferte exclusive, atât în sucursale, cât și în Call Center, de spațiu dedicat Prime, dar și de o experiență digitală personalizată, în aplicația mobilă UniCredit Bank, în secțiunea PRIME.

Bazat pe capabilități digitale solide și pe rețeaua de încredere UniCredit din regiunea ECE, Prime by UniCredit se înscrie pe deplin în UniCredit Unlimited, strategia Grupului de a stabili noi repere operând cu forța unei bănci universale, agilitatea unui fintech și dinamismul unei companii de tehnologie.

Un model fundamentat pe cercetare

Potrivit cercetărilor UniCredit realizate pe un eșantion de peste 11.000 de clienți din diferite piețe, soluțiile financiare digitale prin aplicații mobile sau online banking sunt percepute ca rapide și convenabile, dar adesea impersonale și distante, lipsite de suport uman. În același timp, banking-ul tradițional este considerat personal, dar mai lent, din cauza timpilor de asteptare din sucursale sau la telefon. Respondenții consideră că factori precum calitatea serviciilor și componenta umană — accesibilitatea, consultanța, profesionalismul — rămân esențiali pentru satisfacția lor. Astfel, deși indispensabile, capabilitățile digitale nu sunt suficiente în sine. Prin urmare, clienții nu doresc să aleagă între banking digital și banking uman – ei acordă o valoare ridicată unei experiențe integrate, care le oferă acces la ambele.

Testarea acestei propuneri de valoare integrate, cea care se află în centrul modelului Prime, în Europa Centrală și de Est, a avut rezultate solide, pe baza unor indicatori cheie, cum ar fi îndeplinirea nevoilor clienților și probabilitatea de utilizare. Astfel, Prime s-a poziționat în primele 25% dintre cele peste 1.000 de concepte de servicii evaluate în diverse industrii. Acest rezultat validează puterea modelului digital și uman integrat la baza propunerii Prime. Respondenții au declarat că ar alege Prime pe baza a trei elemente: rapiditate, simplitate și o conexiune umană autentică, atunci când nevoile devin mai complexe. Prime livrează toate acestea într-un format apreciat de clienți: valoare continuă, prin prețuri corecte, într-un model simplu de tip abonament.

Teodora Petkova, Head of Central & Eastern Europe, UniCredit, a declarat: ”Prin strategia noastră UniCredit Unlimited, ne propunem să depășim reperele existente, regândind modelul operațional cu ajutorul tehnologiei și al inteligenței artificiale, în timp ce ducem serviciile pentru clienți dincolo de constrângerile bankingului tradițional. Prime este expresia concretă a modului în care această promisiune ajunge la client, oferind viteză digitală atunci când este necesar și expertiză umană atunci când contează. Fără compromisuri. Atunci când combinăm capabilitățile noastre digitale cu consultanța bancherilor și livrăm această experiență în mod consecvent în țările din regiunea CEE, putem accelera creșterea nu doar pentru UniCredit, ci și pentru clienții noștri.”