Raiffeisen Bank extinde beneficiile din comunitatea GatadeBusiness cu o ofertă exclusivă, dedicată profesioniștilor în contabilitate. Ionuț Pătrăhău: Contabilii asigură fluxul sângelui în sistemul circulator al businessurilor

Raiffeisen Bank completează seria beneficiilor din comunitatea GatadeBusiness cu o nouă ofertă, dedicată contabililor, consultanților fiscali și auditorilor financiari.

Este prima ofertă din comunitatea GatadeBusiness construită exclusiv pentru această categorie profesională, cu rol important în relația dintre antreprenori, businessuri și sistemul financiar.

Ionuț Pătrăhău: Contabilii asigură fluxul sângelui în sistemul circulator al businessurilor

„Contabilii îndeplinesc discret, pentru antreprenori, o mare parte dintre sarcinile administrative. Fără ei, deciziile executive nu ar avea un suport real, iar cifrele nu ar reflecta cu adevărat evoluția zilnică, lunară și anuală a afacerii. Dincolo de rolul de raportare fiscală, contabilii asigură fluxul sângelui în sistemul circulator al businessurilor. Acesta este motivul pentru care contabilii merită întreaga noastră considerație”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte IMM, Raiffeisen Bank România.

Ce beneficii ai în oferta Raiffeisen Bank

Prin această campanie, clienții noi Raiffeisen Bank – cu activități de contabilitate, audit financiar și consultanță fiscală, care optează pentru unul dintre pachetele de cont curent IMM PLUS, OPTIM sau EXTRA, pot avea următoarele beneficii:

•36 de luni cu zero comision de administrare

•Card de debit Visa Business Platinum cu zero taxă de administrare timp de 12 luni pentru primul card emis

Cu ce beneficii vine cardul Visa Business Platinum

Pe lângă avantajele de preț, cardul Visa Business Platinum oferă beneficii dedicate antreprenorilor și profesioniștilor activi, precum:

•6 vizite gratuite pe an în saloanele Business Lounge din aeroporturile Otopeni, Cluj și Timișoara

•3 vizite gratuite pe an în saloanele LoungeKey din peste 1.600 de aeroporturi din lume, precum și

•acces la oferte premium pentru shopping, restaurante, divertisment, artă și călătorii.

Noua ofertă se adaugă beneficiilor disponibile în comunitatea GatadeBusiness, prin care Raiffeisen Bank România oferă antreprenorilor acces la soluții financiare, servicii complementare, parteneri relevanți și instrumente digitale care le pot simplifica activitatea de zi cu zi.

Toate beneficiile din ofertă sunt disponibile pe platforma Gatadebusiness.

Citeste si