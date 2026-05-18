Banca Transilvania trece peste ratingul României. De ce Fitch vede BT mai rezilientă decât economia în care operează

Gabriela Dinu
Fitch Ratings a urcat ratingul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania de la „BBB-” la „BBB”, cu o treaptă peste ratingul suveran al României.

Contents
Banca Transilvania primește un semnal puternic de încredere din partea Fitch RatingsFitch Ratings consideră că Banca Transilvania este mai rezilientă decât economiaAlte ratinguri acordate băncii de către FitchAcces la piețele internaționale

Decizia este importantă pentru că, în mod obișnuit, ratingul unei bănci este limitat de ratingul țării în care operează. În cazul BT, agenția indică o reziliență mai mare decât mediul economic local, susținută de rezultate financiare solide, capitalizare foarte bună și acces constant la piețele internaționale de capital.

Banca Transilvania primește un semnal puternic de încredere din partea Fitch Ratings. Agenția a crescut ratingul de emitent pe termen lung al băncii de la „BBB-” la „BBB”, cu perspectivă negativă, ceea ce plasează BT cu o treaptă peste ratingul suveran al României.

Contextul creșterii ratingului Băncii Transilvania peste ratingul suveran al României:

•Fitch a actualizat criteriile de evaluare a unor bănci din Europa Centrală și de Est, inclusiv Banca Transilvania.
•Noile criterii de evaluare evidențiază reziliența BT, susținută de rezultate financiare solide și de capacitatea de a absorbi șocuri economice.
•Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro începând cu anul 2023, prin șapte emisiuni de obligațiuni eligibile MREL, ceea ce a consolidat statutul de emitent activ pe piața de capital din România și din regiune.

Fitch Ratings consideră că Banca Transilvania este mai rezilientă decât economia

Fitch Ratings consideră că Banca Transilvania este mai rezilientă decât mediul în care operează datorită performanțelor financiare puternice, capitalizării foarte bune, accesului la piețele internaționale și strategiei de finanțare prin obligațiuni eligibile MREL.

Totodată, Fitch subliniază că ratingul de emitent pe termen lung al băncii rămâne influențat de ratingul suveran al României, a cărui perspectivă este în continuare negativă.

Alte ratinguri acordate băncii de către Fitch

Fitch a acordat Băncii Transilvania și ratinguri pentru depozite:

•„BBB” pentru depozitele pe termen lung, cu o treaptă peste ratingul de viabilitate al băncii („bbb-”), ceea ce reflectă un nivel suplimentar de protecție pentru clienți.
•„F3” pentru depozitele termen scurt, menținut la același nivel.

Acces la piețele internaționale

Banca Transilvania are acces consistent la piețele internaționale de capital datorită profilului financiar robust și strategiei de finanțare, aspecte remarcate de Fitch Ratings și care au contribuit la creșterea ratingului BT de emitent pe termen lung.

La acestea se adaugă notorietatea și reputația pe care banca și le-a construit în timp, factori care întăresc încrederea investitorilor și facilitează atragerea de finanțare în condiții competitive, se arată într-un comunicat de presă.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
